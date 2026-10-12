Centroamérica bajo vigilancia: Dos sismos de leve intensidad se percibieron cerca del Lago de Ilopango en El Salvador, en menos de una hora

Un temblor de magnitud 2.9 y 9.57 kilómetros de profundidad se registró a tres kilómetros al este del distrito de Ilopango. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mañana de este lunes comenzó con dos sismos de leve intensidad en los alrededores del Lago de Ilopango, una zona próxima a varios distritos del área metropolitana de San Salvador. Los movimientos ocurrieron con menos de una hora de diferencia, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por medio del Observatorio de Amenazas.

El reporte técnico divulgado por la institución detalla que uno de los eventos ocurrió a las 07:28 de la mañana del 12 de octubre. Tuvo una magnitud de 2.9, una profundidad de 9.57 kilómetros y su epicentro se ubicó dentro del Lago de Ilopango, a tres kilómetros al este del distrito de Ilopango, en San Salvador Este.

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El MARN indicó que la actividad sísmica se originó por la activación de fallas geológicas locales. Debido a que el movimiento ocurrió dentro del territorio salvadoreño, a poca profundidad y sin desplazamiento marino, la institución señaló que debido a su carácter superficial se descarta el riesgo de un tsunami.

Dos sismos de leve intensidad sacudieron la zona del Lago de Ilopango en El Salvador con menos de una hora de diferencia. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

El primer movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.2 a las 06:55 de la mañana, en el Lago de Ilopango. El movimiento tuvo una profundidad de 9.5 kilómetros. Según el boletín revisado, el evento ocurrió a 4.0 kilómetros al suroeste del distrito de Ilopango, en San Salvador Este. Debido a su carácter superficial y a su localización dentro del territorio salvadoreño, no fue considerado tsunamigénico.

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La cercanía de los dos temblores y su ubicación en el mismo sector concentraron la atención en los municipios cercanos al lago. No obstante, los datos brindados por el Observatorio de Amenazas corresponden a eventos de baja magnitud, una característica que puede limitar su percepción en zonas más alejadas del epicentro.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales descartó el riesgo de tsunami por el carácter superficial de los sismos. (Cortesía: José Pérez)

El Lago de Ilopango se encuentra entre los departamentos de San Salvador, La Paz y Cuscatlán. La zona forma parte de un entorno geológico con fallas locales, por lo que el monitoreo de movimientos de baja intensidad permite a las autoridades mantener actualizada la información sobre la actividad sísmica.

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El MARN no informó sobre daños ni personas afectadas por los movimientos registrados este lunes. La institución mantiene vigilancia sobre la actividad geológica del país y publica boletines con la ubicación, la magnitud, la profundidad y el origen de los sismos detectados.

El primer movimiento telúrico de la jornada alcanzó una magnitud de 3.2 a las 06:55 de la mañana en el Lago de Ilopango. EFE/Alanah Torralba

Centroamérica registra incremento de la actividad sísmica

La actividad registrada en El Salvador coincidió con una sucesión de movimientos y réplicas reportados durante los últimos días en otros países de Centroamérica.

En Costa Rica, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (Ovsicori-UNA) contabilizó más de 300 réplicas después del terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el viernes 9 de octubre a las 11:56 horas. El epicentro del sismo principal se localizó en la península de Azuero, en Panamá.

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Las réplicas también continuaron en territorio panameño. Entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes se registraron 96 nuevos movimientos, de acuerdo con el balance presentado por la subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera. El Instituto de Geociencias acumulaba más de 350 réplicas desde el terremoto del viernes.

En Guatemala, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó sobre un sismo de magnitud 3.0 registrado el domingo al filo de las 5:00 de la tarde. El movimiento fue sensible y tuvo su epicentro en el departamento de Izabal.

La secuencia regional mantiene activos los sistemas de monitoreo sísmico en Centroamérica, mientras cada institución emite información específica sobre los movimientos detectados en su territorio.

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