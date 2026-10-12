América Latina

Las lluvias golpean a Ecuador: más de 17.000 afectados y miles de viviendas dañadas en 22 provincias

El país permanece en alerta roja por el fenómeno de El Niño, mientras las autoridades advierten sobre nuevas precipitaciones intensas hasta el 14 de octubre

En otras provincias del país, como Guayas, también se reportaron inundaciones.
En otras provincias del país, como Guayas, también se reportaron inundaciones.
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Las intensas lluvias que afectan a Ecuador desde finales de agosto han dejado al menos 17.056 personas afectadas, 1.306 damnificadas y 4.847 viviendas con daños en 22 de las 24 provincias del país. La emergencia, que se desarrolla mientras permanece vigente una alerta roja nacional por el fenómeno de El Niño, también ha provocado inundaciones, deslizamientos, destrucción de infraestructura y una víctima mortal, según el último balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

La magnitud de las precipitaciones se refleja en el incremento de emergencias registradas. Hasta las 22:00 del domingo 11 de octubre, las autoridades contabilizaron 336 eventos adversos, de los cuales 142 permanecían abiertos y 194 habían sido cerrados, de acuerdo con la información publicada por el diario Expreso. El balance anterior, correspondiente al mediodía de esa jornada, identificaba 326 incidentes distribuidos en 100 cantones y 199 parroquias.

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Las inundaciones constituyen la principal amenaza. Según las estadísticas oficiales recogidas por El Universo, representan el 54,91% de los eventos registrados en el balance de 326 emergencias, seguidas de los deslizamientos, con el 20,25%. También se reportaron lluvias intensas, vendavales y procesos de erosión hídrica, fenómenos que han comprometido viviendas, carreteras y comunidades ubicadas en zonas vulnerables.

Los ríos se desbordaron por las fuertes lluvias de los últimos días. (Prefectura Guayas)
Los ríos se desbordaron por las fuertes lluvias de los últimos días. (Prefectura Guayas)

Las provincias con mayores afectaciones a la población son Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Bolívar, Orellana, Imbabura y Pichincha. Esmeraldas concentra una parte importante de las emergencias que permanecen activas, con cerca de 60 reportes abiertos. En localidades como Eloy Alfaro, San Francisco y la capital provincial se han registrado inundaciones que han requerido la intervención de los organismos de respuesta.

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En Bolívar, el desbordamiento de un río provocó inundaciones en el cantón Las Naves. Mientras tanto, en Guayaquil, las precipitaciones del domingo ocasionaron acumulaciones de agua en distintas vías, incluida la avenida Juan Tanca Marengo. Según el reporte municipal citado por Expreso, hasta las 17:00 se habían identificado novedades en 28 puntos de la ciudad, donde fueron desplegados equipos encargados del sistema de alcantarillado.

Los daños también alcanzan la infraestructura pública. El balance de Gestión de Riesgos registra siete puentes afectados, uno destruido y 10,74 kilómetros de carreteras con daños. Además, 16 viviendas quedaron completamente destruidas. La única víctima mortal contabilizada durante este período corresponde a la provincia de El Oro, según la información difundida por El Universo.

Las autoridades trabajan en la limpieza y asistencia a los damnificados. (Prefectura del Guayas)
ARCHIVO. Las autoridades trabajan en la limpieza y asistencia a los damnificados. (Prefectura del Guayas)

El escenario podría complicarse durante los próximos días. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia por el incremento de las precipitaciones entre el 11 y el 14 de octubre, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las zonas bajo mayor vigilancia incluyen Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, sectores de Guayas y Manabí, así como áreas próximas a la cordillera occidental.

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen) advirtió que el fenómeno permanece activo y fortalecido, con señales de respuesta atmosférica en el Litoral. Sus previsiones contemplan precipitaciones superiores a los valores normales durante octubre y un mayor riesgo de crecidas y desbordamientos, especialmente en el centro y norte de la región costera.

Frente a la emergencia, la SNGR reportó la entrega de 10.466 bienes de asistencia humanitaria. La titular del organismo, Carolina Lozano, informó además que el Gobierno de Daniel Noboa ha previsto USD 650 millones en un presupuesto interinstitucional destinado a prevención, reducción del riesgo y respuesta frente a El Niño.

Las proyecciones oficiales contemplan que más de 1,3 millones de personas podrían resultar afectadas si las condiciones previstas se materializan, incluidas 145.523 que podrían llegar a una situación de damnificación.

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