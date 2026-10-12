Ciencia

Neandertales en Barcelona: lanzas, mazas y paravientos de madera documentados en 20.000 años de ocupación

Moldes minerales preservados en el abrigo rocoso de Abric Romaní permitieron identificar 13 objetos modificados por estos homínidos, entre ellos armas de caza, recipientes domésticos y elementos estructurales de sus refugios

Tres neandertales vestidos con pieles en un bosque, uno con una lanza y otro junto a un ciervo tendido cerca de una fogata.
Un equipo arqueológico halló en el yacimiento de Abric Romaní trece objetos de madera modificados por neandertales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo arqueológico reveló la colección de madera neandertal más diversa de la prehistoria, hallada en el abrigo rocoso de Abric Romaní, en Capellades, Barcelona: lanzas de hasta 2,45 metros, una maza tallada de una sola pieza y bandejas de corteza que apuntan a una vida doméstica mucho más organizada de lo que se suponía.

El estudio, liderado por Palmira Saladié, investigadora del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) y la Universitat Rovira i Virgili, analizó 597 especímenes de madera recuperados en 16 niveles arqueológicos fechados entre aproximadamente 62.000 y 40.000 años atrás. De ese total, 13 piezas presentan evidencias claras de modificación intencional. Los resultados fueron publicados en la revista Science Advances.

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Hombre neandertal cubierto con pieles que sostiene una maza de madera tallada con la cabeza en forma de media luna.
El agua rica en carbonato de calcio formó moldes minerales que conservaron la estructura de las piezas de madera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los moldes de carbonato de calcio conservaron formas imposibles de otro modo

Lo que hace singular a Abric Romaní en el panorama arqueológico mundial es su geología. El agua rica en carbonato de calcio que goteaba constantemente por el abrigo rocoso cubría los objetos abandonados por los neandertales antes de que se descompusieran, formando moldes minerales que reprodujeron sus contornos con una precisión inusual. En algunos casos, la resolución llega al nivel celular, lo que permitió confirmar que se trata de trazas de madera y no de otro material orgánico. Esta preservación contrasta con los yacimientos de Alemania, Italia y Grecia, donde la madera sobrevivió gracias al barro, y donde los hallazgos se limitaban mayormente a lanzas y palos cavadores.

El análisis mostró que el pino silvestre representó más del 90% del carbón identificado en los hogares, lo que lo convierte en el combustible predominante. Pero los neandertales también lo usaron para fabricar herramientas resistentes. Para los recipientes domésticos, en cambio, optaron por la corteza de enebro, más flexible y fibrosa: una elección que implica conocimiento específico de las propiedades de distintas especies vegetales.

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Unas manos masculinas sujetan una herramienta de piedra gris para tallar una rama de pino junto a virutas de madera y un punzón de hueso.
Los neandertales emplearon pino silvestre como combustible y corteza de enebro para elaborar recipientes domésticos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lanzas, una maza y una estructura de palos sobre el fuego

Entre los 13 objetos modificados identificados, dos lanzas procedentes del nivel R destacan por su estado de conservación. Una mide 2,45 metros y la otra preserva 1,99 metros en tres fragmentos; ambas presentan los ramales laterales eliminados y marcas de preparación deliberada. La segunda apareció asociada directamente a restos de ciervo, herramientas de piedra y estructuras de combustión, lo que el equipo interpreta como una instantánea congelada de una jornada de caza y procesamiento de carne.

El objeto que más interés generó entre los investigadores es una maza tallada de una sola pieza de madera, hallada en el nivel P. Tiene un mango de 16 centímetros y una cabeza asimétrica en forma de media luna con un extremo ensanchado y apuntado, cuya superficie muestra surcos de raspado paralelos y controlados. Saladié señaló que las hipótesis sobre su función van desde instrumento para rematar presas o herramienta tipo martillo hasta objeto con valor simbólico, posiblemente indicador de estatus dentro del grupo. “Son posibilidades, no usos que podamos demostrar”, aclaró la investigadora en declaraciones recogidas por IFLScience.

Varios neandertales vestidos con pieles se sientan junto a una fogata frente a una estructura de ramas dentro de una cueva.
El nivel P del yacimiento albergó una maza de madera tallada en una sola pieza con un mango de 16 centímetros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se documentó un poste de 5,10 metros de largo, completamente despojado de ramas y trabajado, que habría servido como soporte principal de estructuras tipo trípode, así como paravientos para protegerse de las corrientes de aire. Sobre uno de los hogares, se identificó una estructura de palos cruzados que pudo funcionar como parrilla o plataforma elevada para ahumar y conservar carne.

Las bandejas de corteza y los espacios para dormir completan el cuadro doméstico

Cuatro piezas de corteza carbonizada y aplanada, ubicadas en torno a los hogares, habrían cumplido la función de bandejas o recipientes. Según Saladié, estos contenedores pudieron usarse para aislar alimentos del suelo, recolectar vegetales o miel e, incluso, para transportar bebés. El registro también incluye pequeñas herramientas como punzones de madera diseñados para perforar materiales blandos como cuero o pieles animales.

Ilustración de varios neandertales dormidos sobre pieles en una cueva oscura junto a pequeños fuegos encendidos.
El estudio liderado por Palmira Saladié documentó una secuencia de veinte mil años de uso doméstico de madera en Capellades - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conjunto apunta además a una organización deliberada del espacio habitado: había zonas reservadas exclusivamente para dormir, equipadas con pequeños hogares que funcionaban como braseros individuales para mantener el calor corporal durante la noche.

Abric Romaní nos da razones para pensar que la tecnología de la madera era importante, diversa y flexible, adaptada a las necesidades que tenían… desde la caza hasta la preparación de alimentos”, sintetizó Saladié. “Esa versatilidad práctica y adaptabilidad son cualidades que podemos reconocer fácilmente en nosotros mismos.”

El estudio reconoce sus límites: los moldes de travertino complican la reconstrucción de las etapas de fabricación, y la evidencia vinculante entre herramientas de piedra específicas y trabajos de carpintería es parcial. Aun así, la secuencia de 20.000 años de ocupaciones documentadas en Capellades convierte a Abric Romaní en el registro continuo más largo de uso doméstico de madera por parte de neandertales conocido hasta la fecha.

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