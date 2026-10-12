Amazon planea comprar Decart por 7.000 millones dólares, la startup que Nvidia quería

Amazon negocia la compra de la empresa Decart por unos 7.000 millones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Amazon negocia la compra de la empresa Decart por unos USD 7.000 millones, según informó el diario The Wall Street Journal. El acuerdo podría cerrarse en los próximos días, aunque las negociaciones todavía pueden romperse.

Decart desarrolla un software que permite a los modelos de inteligencia artificial correr de forma más eficiente en distintos tipos de procesadores, sin depender de un solo fabricante de chips. La compañía, fundada en 2023 por los hermanos Dean y Orian Leitersdorf junto con Moshe Shalev, también desarrolla modelos de IA que generan video y entornos virtuales en tiempo real, como Lucy y Oasis.

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Ninguna de las dos empresas confirmó públicamente la negociación. La cifra reportada representa un salto marcado frente a los USD 4.000 millones en los que se valuó a Decart en mayo, cuando la startup levantó USD 300 millones en una ronda liderada por Radical Ventures, con participación de Nvidia Ventures, Adobe Ventures, Sequoia Capital y Benchmark.

Nvidia y Anthropic ya habían intentado comprar Decart

La negociación con Amazon es la tercera que atraviesa Decart en los últimos meses. Nvidia había avanzado primero en una conversación para quedarse con la compañía, pero el proceso se frustró cuando apareció una oferta mayor.

Nvidia avanzó en conversaciones para adquirir Decart, pero el proceso se frustró ante la aparición de una oferta mayor. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Los fundadores de Decart eligieron entonces negociar con Anthropic, que llegó a ofrecer alrededor de USD 6.000 millones, en gran parte en acciones de la propia compañía. Anthropic abandonó el acuerdo en septiembre, después de completar un proceso de debida diligencia sobre la startup, sin que trascendieran públicamente las razones de la decisión.

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Amazon ya mantenía un vínculo comercial previo con Decart. Amazon Web Services, la división de computación en la nube de la compañía, le dio a la startup acceso anticipado a sus chips Trainium3 el año pasado, luego de una reunión en la que ingenieros sénior de la empresa quedaron impresionados con sus fundadores, según reportó The Wall Street Journal.

Por qué Decart interesa a los grandes de la nube

El producto central de la startup se llama DOS (sigla en inglés de pila de optimización de Decart), un software que ayuda a los desarrolladores a reducir el tiempo que toma adaptar una red neuronal a un procesador específico. Ese trabajo, que normalmente demanda meses, puede completarse en un par de semanas con la herramienta de Decart.

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La empresa Decart ganó notoriedad internacional con Oasis, un modelo que genera entornos de videojuegos en tiempo real. (REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

Esa capacidad es valiosa para Amazon porque le permitiría a las empresas mover sus cargas de trabajo de inteligencia artificial entre distintos tipos de chips, incluidos los Trainium propios de la compañía, sin quedar atadas a una sola arquitectura de hardware. Amazon compite con Nvidia en el mercado de procesadores para entrenar e inferir modelos de IA.

Decart facturó interés internacional por primera vez con Oasis, un modelo que genera en tiempo real un entorno de videojuego a partir de las acciones del usuario. La compañía emplea a más de 60 personas y recaudó en total más de USD 450 millones desde su fundación.

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Otros interesados que quedaron afuera

Informes previos también habían vinculado a SpaceX y a la empresa de computación en la nube Nebius con un posible interés en comprar Decart. Elon Musk calificó de “noticia falsa” las versiones que ubicaban a SpaceX en la negociación.

Elon Musk calificó como falsa la versión que vinculaba a SpaceX con un interés por comprar Decart. (Reuters)

Amazon es, además, uno de los principales inversores de Anthropic, la compañía que abandonó su propio intento de compra de Decart un mes antes. Si la operación se concreta, será una de las adquisiciones más grandes de Amazon en los últimos años, por un monto cercano al que pagó por el estudio MGM en 2022.

La compañía sigue, por ahora, sin un comprador confirmado. El desenlace dependerá de si Amazon y Decart logran cerrar los términos finales antes de que surja una oferta rival, como ocurrió dos veces en los últimos meses.

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