El Salvador

El Salvador mantiene sin cambios los precios de los combustibles hasta el 26 de octubre

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas estableció que la gasolina regular costará entre USD 4.80 y USD 4.81, mientras la superior llegará a USD 5.14 y el diésel a USD 4.86 en las tres regiones del país

Tráfico en calles de San Salvador - Paseo General Escalón y Bulevar Los Próceres (3)
Tráfico en calles de San Salvador - Paseo General Escalón y Bulevar Los Próceres. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El gobierno salvadoreño mantuvo sin cambios los precios de los combustibles para la segunda quincena de octubre, pese a un contexto internacional marcado por ataques a infraestructura petrolera saudí y un huracán que afectó refinerías en Estados Unidos.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), organismo oficial que regula el sector energético de El Salvador, informó que los valores de referencia regirán del 13 al 26 de octubre.

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El galón de gasolina regular costará entre USD 4.80 y USD 4.81, según la zona del país. La gasolina superior se ubicará entre USD 5.13 y USD 5.14, mientras que el diésel se mantendrá en USD 4.86 en las tres regiones.

Precios por zona

La Zona Central tendrá los valores más bajos: USD 5.13 para la superior, USD 4.80 para la regular y USD 4.86 para el diésel.

En las zonas Occidental y Oriental, los precios suben apenas un centavo en las gasolinas: USD 5.14 la superior y USD 4.81 la regular. El diésel se mantiene igual en las tres zonas, en USD 4.86.

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En las zonas Occidental y Oriental, los precios suben apenas un centavo en las gasolinas: USD 5.14 la superior y USD 4.81 la regular. El diésel se mantiene igual en las tres zonas, en USD 4.86.
En las zonas Occidental y Oriental, los precios suben apenas un centavo en las gasolinas: USD 5.14 la superior y USD 4.81 la regular. El diésel se mantiene igual en las tres zonas, en USD 4.86.

La estabilidad de estos valores ocurre en medio de lo que la propia dirección describe como “incertidumbre internacional y subida regional de precios” en los mercados de hidrocarburos.

Presión internacional sobre el petróleo

Los precios internacionales del petróleo se mantienen bajo presión por una combinación de factores: un nuevo ataque al oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, el impacto de una tormenta tropical sobre refinerías de Estados Unidos y una caída en las reservas estadounidenses de crudo y diésel reportada por la Agencia Internacional de Energía.

Estos elementos generan volatilidad que, según el Gobierno salvadoreño, no se trasladó a los surtidores del país.

La DGEHM atribuyó la estabilidad a “el buen manejo del mercado nacional” y al “trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras”.

Los precios internacionales del petróleo se mantienen bajo presión por una combinación de factores: un nuevo ataque al oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, el impacto de una tormenta tropical sobre refinerías de Estados Unidos y una caída en las reservas estadounidenses de crudo y diésel reportada por la Agencia Internacional de Energía. . EFE/Mariscal/Archivo
Los precios internacionales del petróleo se mantienen bajo presión por una combinación de factores: un nuevo ataque al oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, el impacto de una tormenta tropical sobre refinerías de Estados Unidos y una caída en las reservas estadounidenses de crudo y diésel reportada por la Agencia Internacional de Energía. . EFE/Mariscal/Archivo

El ataque al oleoducto saudí

El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, la arteria que transporta crudo desde los yacimientos del este del reino hasta la terminal de Yanbu, en el mar Rojo, sufrió un nuevo ataque a comienzos de octubre.

Una estación de bombeo en Jurais, al este de Riad, resultó con daños graves que paralizaron el flujo de crudo, según informó a la agencia AFP una fuente del sector energético saudí citada por Infobae.

El hecho se produjo un día después de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaran ataques contra instalaciones de Aramco en esa misma localidad.

La tubería, de unos 1,200 kilómetros de extensión, se había convertido en la ruta exportadora clave para el reino tras el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El director ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, advirtió durante el Energy Intelligence Forum en Londres que las reservas mundiales de petróleo se encuentran en un nivel peligrosamente bajo. “El colchón de seguridad que permite hacer frente a las interrupciones del suministro es peligrosamente bajo”, dijo Nasser, según recogió Infobae.

Frente a la escalada, los países del G7 y la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordaron acelerar la liberación de reservas estratégicas. El organismo señaló que ya se habían liberado 325 millones de barriles bajo un plan lanzado en marzo, con otros 100 millones adicionales disponibles para el mercado, y dio prioridad a las existencias de diésel ante la estrechez de ese mercado específico.

A la tensión en Oriente Medio se sumó el paso de una tormenta tropical sobre el golfo de México. Los productores estadounidenses llegaron a cerrar cerca del 25% de la producción de crudo y el 16% de la producción de gas natural en la región ante el avance del fenómeno, lo que añadió presión sobre la oferta.
A la tensión en Oriente Medio se sumó el paso de una tormenta tropical sobre el golfo de México. Los productores estadounidenses llegaron a cerrar cerca del 25% de la producción de crudo y el 16% de la producción de gas natural en la región ante el avance del fenómeno, lo que añadió presión sobre la oferta.

El impacto del huracán Isaías en refinerías de Estados Unidos

A la tensión en Oriente Medio se sumó el paso de una tormenta tropical sobre el golfo de México. Los productores estadounidenses llegaron a cerrar cerca del 25% de la producción de crudo y el 16% de la producción de gas natural en la región ante el avance del fenómeno, lo que añadió presión sobre la oferta.

Ese cierre de plataformas y refinerías, combinado con la caída de inventarios, contribuyó a sostener los precios del petróleo en niveles elevados durante la primera quincena de octubre.

Reservas estadounidenses en mínimos recientes

Las reservas de crudo en Estados Unidos cayeron 3,2 millones de barriles en la semana que terminó el 2 de octubre, una baja mayor a la esperada por los analistas, según datos de la Administración de Información de Energía (EIA) de ese país. Las existencias de diésel también retrocedieron y se ubicaron muy por debajo del promedio de los últimos cinco años para esa época del año.

Ese deterioro en los inventarios llevó a la EIA a elevar en USD 14 su pronóstico del precio del Brent para el cuarto trimestre, hasta USD 105 por barril, al citar los flujos restringidos desde Oriente Medio, la caída de los inventarios globales y la estrechez en el suministro de diésel.

Una persona sostiene una boquilla negra de combustible conectada a un surtidor junto a un automóvil
Un hombre sostiene una manguera de combustible junto al surtidor de una estación de servicio para reabastecer un vehículo. (Redes Sociales)

Sin traslado al consumidor salvadoreño

Mientras el petróleo internacional atraviesa un período de alta volatilidad por conflictos geopolíticos y fenómenos climáticos, los consumidores salvadoreños pagarán exactamente lo mismo que en la quincena anterior por sus combustibles. La diferencia entre zonas se limita a un centavo en las gasolinas superior y regular, y el diésel permanece idéntico en todo el territorio.

La DGEHM remarcó que la coordinación entre el Ejecutivo y las empresas distribuidoras de combustible fue el factor que permitió sostener esa estabilidad, pese a reconocer la existencia de presiones al alza en los mercados internacionales y regionales.

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