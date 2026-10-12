Economía

En nueve meses el agro argentino ya exportó casi 90 millones de toneladas, más que el récord anual histórico de 2021

A fines de septiembre superó en 6 millones de toneladas la producción de hace cinco años y en 10% las ventas externas del año pasado

Buque de carga, granos amarillos, grúa portuaria, trenes con mercancía, camión, montacargas, palés, silos y campos de cultivo.
El sector agroexportador ingresó USD 3.228 millones en septiembre, el tercer valor más alto en 25 años de registro (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las exportaciones de granos, subproductos y aceites de la Argentina acumularon cerca de 88,9 millones de toneladas (Mt) entre enero y septiembre de 2026, un volumen que supera en casi 10% al registrado en igual período del año anterior y que deja atrás en unas 6 Mt el récord previo de 83 Mt, alcanzado en 2021. El dato, publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su último informe de mercado, se produce en un año en que las exportaciones totales del país apuntan a superar los USD 100.000 millones por primera vez en la historia.

El número responde, según la BCR, a dos fuerzas simultáneas. Por un lado, la cosecha 2025/26 fue la mejor de la que se tenga registro, con 172,4 Mt totales, tras el invierno más lluvioso en 60 años en la región central del país. Por otro, la demanda externa absorbe granos argentinos en niveles también inéditos, favorecida por disrupciones en los principales orígenes competidores.

PUBLICIDAD

Entre los cultivos con mejor desempeño individual se destacan el trigo, con 12,8 Mt exportadas (60% por encima del promedio histórico para esta fecha), y el girasol, cuyos envíos ya superan las 6,5 Mt y más que duplican el promedio de las últimas campañas.

La magnitud del ciclo en curso también se refleja en la liquidación de divisas. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las empresas del sector ingresaron USD 3.228 millones en septiembre, un 17% más que en agosto y el tercer valor más alto para cualquier mes en los 25 años de registro de la serie. El acumulado anual asciende a USD 22.275 millones. En paralelo, la BCR proyecta que la campaña 2026/27 podría generar divisas agroindustriales por USD 42.200 millones, lo que representaría el registro más alto de la historia, por encima incluso del pico de 2021/22.

PUBLICIDAD

Las exportaciones argentinas de granos y subproductos acumularon cerca de 88,9 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2026 REUTERS/Francisco Loureiro
Las exportaciones argentinas de granos y subproductos acumularon cerca de 88,9 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2026 REUTERS/Francisco Loureiro

El maíz lidera los embarques con cifras sin precedentes

El maíz fue el producto de mayor dinamismo en el bimestre de la campaña. Entre agosto y septiembre se exportaron cerca de 7,63 Mt del cereal, el valor más alto para esos meses en los últimos años, y el acumulado desde el inicio de la campaña trepó a 30,2 Mt, casi un 18% por encima del promedio histórico. En términos de comercialización interna, las compras totales superaron las 45 Mt a la semana del 30 de septiembre, más de 10 Mt por encima del promedio para esa fecha, con precios en pizarra que llegaron a tocar los USD 199 por tonelada a fines de mes.

De acuerdo con el análisis de la BCR, la competitividad del maíz argentino responde tanto a factores locales como externos. En el plano doméstico, la reducción de los derechos de exportación —del 12% al 8,5% vigente desde el decreto 423/2026— mejoró el precio relativo del cereal frente a otros orígenes.

En el plano internacional, el conflicto en el Mar Negro se agravó con una escalada de ataques con drones que alcanzaron por primera vez la zona económica exclusiva de Bulgaria, miembro de la OTAN, y hundieron un buque mercante. Esa escalada golpea directamente a Ucrania, el cuarto exportador de maíz más grande del mundo, cuyas exportaciones marítimas acumulan limitaciones crecientes.

Exportaciones Maíz Dólares
Entre agosto y septiembre se exportaron 7,63 millones de toneladas de maíz argentino, el valor más alto para esos meses en los últimos años

El calendario agrava el escenario ucraniano: en los meses que restan del año, el país suele exportar en promedio 6,9 Mt de maíz, en línea con el inicio de su cosecha en octubre. Parte de esos envíos se está redirigiendo por el Danubio hacia países de la Unión Europea (UE), un bloque que, según la Comisión Europea, registraría para esta campaña su producción de maíz más baja desde al menos el año 2000, con 48,3 Mt, tras una sequía que afectó varias regiones. Según proyecciones de S&P Global, la UE importaría un 32% más de maíz que el año pasado, con Ucrania como segundo proveedor, aunque la continuidad logística de esos flujos sigue siendo incierta.

A ese escenario se suma el retroceso exportador de Brasil. Según datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC), el país envió cerca de 5,39 Mt de maíz en septiembre, el segundo valor más bajo desde 2019 y un 22% menos que en el mismo mes del año anterior. El cambio responde a un factor estructural: la demanda interna de maíz para la producción de biocombustibles viene compitiendo con el programa exportador. El consumo industrial pasaría de 19 Mt a 37 Mt en cuatro años y, frente al promedio de los últimos cinco ciclos, el consumo doméstico total de la campaña 2026/27 crecería un 42%, mientras las exportaciones caerían más de un 10 por ciento.

Temas Relacionados

AgroindustriaMaízBiocombustiblesexportacionesdivisasdólaresCIARA-CECagrocampoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crece la volatilidad del petróleo: revirtió sus pérdidas y superó los USD 106 en medio de ataques de Irán, los rebeldes hutíes y Rusia

El crudo europeo avanza más del 1%, tras comenzar la semana con bajas, mientras los inversores siguieron los ataques contra buques cisterna y la reducción del flujo de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz

Crece la volatilidad del petróleo: revirtió sus pérdidas y superó los USD 106 en medio de ataques de Irán, los rebeldes hutíes y Rusia

Milei: “Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

El Presidente aseguró que en 2027 contará con la cantidad suficiente de dólares, por distintas vías, para resguardarse en una eventual situación de tensión cambiaria. Fuerte respaldo a la continuidad de Caputo en el ministerio de Economía

Milei: “Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

De Texas a Neuquén: por qué Vaca Muerta es atractivo para las empresas de la cuenca petrolera más grande de EEUU

En los próximos años la joya energética argentina afrontará desafíos que hoy tiene Permian, una formación de petróleo y gas diez veces más grande, aseguró el fundador de la Cámara de Comercio Argentino-Texana

De Texas a Neuquén: por qué Vaca Muerta es atractivo para las empresas de la cuenca petrolera más grande de EEUU

Jubilaciones, AUH y asignaciones familiares: A cuánto llegan las principales prestaciones sociales en octubre

Los beneficiarios de la ANSES recibirán este mes un aumento ajustado por inflación. Cómo quedó el calendario de pagos

Jubilaciones, AUH y asignaciones familiares: A cuánto llegan las principales prestaciones sociales en octubre

La Argentina recupera participación en el comercio mundial: proyectan que en 2035 exportará USD 180.000 millones

En 2023 tocó su piso histórico de proporción de las exportaciones globales, pero desde 2024 se viene recuperando. Desde entonces, su participación relativa aumentó 37% y este año, por primera vez, las ventas al exterior superarían los USD 100.000 millones

La Argentina recupera participación en el comercio mundial: proyectan que en 2035 exportará USD 180.000 millones

DEPORTES

Estuvo entre las mejores 100 jugadoras de tenis, superó una dura enfermedad y ahora afrontará un nuevo desafío en India

Estuvo entre las mejores 100 jugadoras de tenis, superó una dura enfermedad y ahora afrontará un nuevo desafío en India

Crece la interna en Ferrari: Lewis Hamilton ignoró una orden del jefe de equipo en el GP de Singapur de F1

Nació en Nueva Zelanda, llegó a Argentina sin hablar español, eligió Vélez por sobre River y Boca y fue citado a la Selección: “Mi ídolo es Messi”

Alpine atraviesa el momento más crítico del año en la Fórmula 1: cómo buscará recuperarse y la clave para Franco Colapinto

Tres rojas, caída de una camilla, golpes e intervención policial: los videos de los incidentes en una semifinal del fútbol argentino

TELESHOW

El tesoro perdido del Indio Solari: las cintas con imágenes inéditas de Los Redondos que reaparecieron 40 años después

El tesoro perdido del Indio Solari: las cintas con imágenes inéditas de Los Redondos que reaparecieron 40 años después

La palabra de Paula Trápani apenas quedó eliminada de Masterchef Celebrity: “Me sentí abandonada”

“Tan incondicional no era”: el ácido remate de Lizy Tagliani a Luck Ra que incomodó a todos en MasterChef

Carito Müller, antes de su debut en Dale Match con Marcelo Tinelli: “Esto va a ser muy grande”

La foto que disparó el insólito piropo de Marta Fort a su novio: “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme”

INFOBAE AMÉRICA

Qué factores empujan a uno de cada cuatro trabajadores cubanos hacia la economía informal sin garantías laborales

Qué factores empujan a uno de cada cuatro trabajadores cubanos hacia la economía informal sin garantías laborales

Costa Rica comprará 40 ambulancias para Bomberos y destinará USD 3.2 millones a la Cruz Roja

Uruguay busca equiparar a ciudadanos naturales y legales por ley: “Que el país termine de abrazarte”

Los municipios aledaños envían 713 mil vehículos diarios a la Ciudad de Guatemala y agravan la congestión vial

¿Por qué Estados Unidos puede y debe ganar la carrera de la inteligencia artificial?