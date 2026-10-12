En nueve meses el agro argentino ya exportó casi 90 millones de toneladas, más que el récord anual histórico de 2021

El sector agroexportador ingresó USD 3.228 millones en septiembre, el tercer valor más alto en 25 años de registro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las exportaciones de granos, subproductos y aceites de la Argentina acumularon cerca de 88,9 millones de toneladas (Mt) entre enero y septiembre de 2026, un volumen que supera en casi 10% al registrado en igual período del año anterior y que deja atrás en unas 6 Mt el récord previo de 83 Mt, alcanzado en 2021. El dato, publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su último informe de mercado, se produce en un año en que las exportaciones totales del país apuntan a superar los USD 100.000 millones por primera vez en la historia.

El número responde, según la BCR, a dos fuerzas simultáneas. Por un lado, la cosecha 2025/26 fue la mejor de la que se tenga registro, con 172,4 Mt totales, tras el invierno más lluvioso en 60 años en la región central del país. Por otro, la demanda externa absorbe granos argentinos en niveles también inéditos, favorecida por disrupciones en los principales orígenes competidores.

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Entre los cultivos con mejor desempeño individual se destacan el trigo, con 12,8 Mt exportadas (60% por encima del promedio histórico para esta fecha), y el girasol, cuyos envíos ya superan las 6,5 Mt y más que duplican el promedio de las últimas campañas.

La magnitud del ciclo en curso también se refleja en la liquidación de divisas. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las empresas del sector ingresaron USD 3.228 millones en septiembre, un 17% más que en agosto y el tercer valor más alto para cualquier mes en los 25 años de registro de la serie. El acumulado anual asciende a USD 22.275 millones. En paralelo, la BCR proyecta que la campaña 2026/27 podría generar divisas agroindustriales por USD 42.200 millones, lo que representaría el registro más alto de la historia, por encima incluso del pico de 2021/22.

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Las exportaciones argentinas de granos y subproductos acumularon cerca de 88,9 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2026 REUTERS/Francisco Loureiro

El maíz lidera los embarques con cifras sin precedentes

El maíz fue el producto de mayor dinamismo en el bimestre de la campaña. Entre agosto y septiembre se exportaron cerca de 7,63 Mt del cereal, el valor más alto para esos meses en los últimos años, y el acumulado desde el inicio de la campaña trepó a 30,2 Mt, casi un 18% por encima del promedio histórico. En términos de comercialización interna, las compras totales superaron las 45 Mt a la semana del 30 de septiembre, más de 10 Mt por encima del promedio para esa fecha, con precios en pizarra que llegaron a tocar los USD 199 por tonelada a fines de mes.

De acuerdo con el análisis de la BCR, la competitividad del maíz argentino responde tanto a factores locales como externos. En el plano doméstico, la reducción de los derechos de exportación —del 12% al 8,5% vigente desde el decreto 423/2026— mejoró el precio relativo del cereal frente a otros orígenes.

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En el plano internacional, el conflicto en el Mar Negro se agravó con una escalada de ataques con drones que alcanzaron por primera vez la zona económica exclusiva de Bulgaria, miembro de la OTAN, y hundieron un buque mercante. Esa escalada golpea directamente a Ucrania, el cuarto exportador de maíz más grande del mundo, cuyas exportaciones marítimas acumulan limitaciones crecientes.

Entre agosto y septiembre se exportaron 7,63 millones de toneladas de maíz argentino, el valor más alto para esos meses en los últimos años

El calendario agrava el escenario ucraniano: en los meses que restan del año, el país suele exportar en promedio 6,9 Mt de maíz, en línea con el inicio de su cosecha en octubre. Parte de esos envíos se está redirigiendo por el Danubio hacia países de la Unión Europea (UE), un bloque que, según la Comisión Europea, registraría para esta campaña su producción de maíz más baja desde al menos el año 2000, con 48,3 Mt, tras una sequía que afectó varias regiones. Según proyecciones de S&P Global, la UE importaría un 32% más de maíz que el año pasado, con Ucrania como segundo proveedor, aunque la continuidad logística de esos flujos sigue siendo incierta.

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A ese escenario se suma el retroceso exportador de Brasil. Según datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC), el país envió cerca de 5,39 Mt de maíz en septiembre, el segundo valor más bajo desde 2019 y un 22% menos que en el mismo mes del año anterior. El cambio responde a un factor estructural: la demanda interna de maíz para la producción de biocombustibles viene compitiendo con el programa exportador. El consumo industrial pasaría de 19 Mt a 37 Mt en cuatro años y, frente al promedio de los últimos cinco ciclos, el consumo doméstico total de la campaña 2026/27 crecería un 42%, mientras las exportaciones caerían más de un 10 por ciento.