Panamá

Evacúan a pacientes de la antigua sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, en ciudad de Panamá, afectada por el sismo

Como medida preventiva los pacientes de psiquiatría y neumología fueron trasladados a otras áreas del nosocomio

Construido en 1956, el Hospital Santo Tomás, ubicado en la ciudad de Panamá, se vio afectado en su sala de Maternidad por el sismo de 7.5 grados del 9 de octubre. (HST)
Construido en 1956, el Hospital Santo Tomás, ubicado en la ciudad de Panamá, se vio afectado en su sala de Maternidad por el sismo de 7.5 grados del 9 de octubre. (HST)
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La antigua sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, construido en 1956 en ciudad de Panamá, resultó afectada por el movimiento telúrico de 7.5 grados del 9 de octubre, por lo que el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) ordenó la evacuación del área como medida preventiva.

En esta sección se encontraban 66 pacientes: 13 de psiquiatría, 41 de Salas Especiales y 12 de neumología, según un informe oficial.

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Por ello, se coordinaron reubicaciones temporales dentro del complejo hospitalario.

Los pacientes de psiquiatría fueron trasladados temporalmente a la sala de Quemados del hospital.

De igual manera, 32 pacientes fueron reubicados en otras salas del centro hospitalario y 21 permanecen en el edificio de Consulta Externa.

Autoridades de Salud inspeccionaron las instalaciones del Hospital Santo Tomás, uno de los más antiguos de ciudad de Panamá. (Minsa)
Autoridades de Salud inspeccionaron las instalaciones del Hospital Santo Tomás, uno de los más antiguos de ciudad de Panamá. (Minsa)

La información indica que se evalúa la condición clínica de los pacientes para determinar posibles egresos médicos, lo que permitiría disponer de mayor capacidad para recibir a quienes requieran atención.

De igual manera, el Hospital Santo Tomás mantiene coordinaciones con el Hospital San Miguel Arcángel para evaluar la posibilidad de trasladar pacientes de psiquiatría a esta instalación, con el fin de facilitar la reorganización de los servicios y mantener la capacidad de atención.

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Por precaución en las instalaciones sanitarias, solo 405 pacientes renales que se atienden en el Santo Tomás podrán tener sus sesiones de hemodiálisis hoy lunes y mañana martes, en otro pabellón del mismo hospital que no fue afectado por el sismo del 9 de octubre.

Panamá registra 2,857 pacientes en terapia de sustitución renal, de ellos 2,366 en hemodiálisis y 491 en diálisis peritoneal.

En el país se estima que alrededor de 150.000 personas presentan algún grado de afectación en la función renal, situando este padecimiento entre las prioridades del sistema sanitario.

En la capital panameña se coordina la atención regulada de los pacientes de hemodiálisis. (CSS)
En la capital panameña se coordina la atención regulada de los pacientes de hemodiálisis. (CSS)

Respecto al estado de las instalaciones de dicho hospital, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, manifestó que “ya empiezan a regresar a la normalidad”.

De igual manera, en el Hospital San Miguel Arcángel, ubicado en ciudad de Panamá, el ministro conoció las medidas de contingencia implementadas para proteger a los pacientes hospitalizados en las salas ubicadas en los niveles superiores.

Como parte de estas acciones, los pacientes fueron reubicados temporalmente en el área de espera de Consulta Externa, mientras se da seguimiento a las condiciones de la infraestructura.

El ministro Boyd Galindo indicó que el Ministerio de Salud coordina acciones para garantizar la atención hospitalaria tras el sismo y recibió una donación de 16 carpas por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Se indicó que las carpas serán habilitadas para ampliar la capacidad de atención hospitalaria en las zonas afectadas.

Mano de un recién nacido con pulsera médica dentro de una incubadora que sostiene el dedo con guante de un personal de salud.
Los hospitales prestan especial atención a las salas de maternidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De estas, dos serán destinadas al Hospital San Miguel Arcángel, tres al Hospital de San Félix, en la provincia de Chiriquí, y las 11 restantes se distribuirán entre las instalaciones de salud de las provincias de Herrera y Los Santos.

Boyd Galindo realizó un recorrido por instalaciones hospitalarias del Ministerio de Salud (Minsa) en San Miguelito y la ciudad de Panamá, con el propósito de conocer las condiciones de infraestructura y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de los servicios de salud tras el sismo registrado el 9 de octubre.

Por su parte, Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social (CSS), señaló que en la mayoría de las instalaciones de salud de la institución solo se descubrieron afectaciones mínimas, mientras que los equipos técnicos recomiendan volver para poder atender a la población asegurada.

“Quiero hablarle a los pacientes y a sus familiares, que entendemos su miedo, pero quiero pedirles que no permitamos que ese miedo tome decisiones por nosotros”, sostuvo.

Agregó que “cuando ese hospital ha sido inspeccionado por profesionales y sus áreas han sido declaradas seguras o parte de ellas han sido habilitadas, nuestros pacientes estarán mejor protegidos adentro, recibiendo la atención que necesitan”.

Se coordina con el Hospital San Miguel Arcángel para evaluar la posibilidad de trasladar pacientes de psiquiatría a esta instalación. (Internet)
Se coordina con el Hospital San Miguel Arcángel para evaluar la posibilidad de trasladar pacientes de psiquiatría a esta instalación. (Internet)

Hasta el momento, las instalaciones de la CSS que se mantiene cerradas hasta nuevo aviso son la Policlínica Presidente Remón, en la ciudad de Panamá, el Centro de Atención, Promoción y Prevención en Salud (CAPPS) de Los Pozos, en la provincia de Herrera, la Unidad Local de Atención Primaria de Salud (ULAPS) de Tonosí, en la provincia de Los Santos) y la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, ubicada en Chitré, provincia de Herrera.

En las provincias de Herrera y Los Santos está suspendida la consulta externa este lunes y los servicios de urgencias se mantienen para quienes requieran atención inmediata.

La CSS solicitó a la población hacer un uso responsable de las instalaciones de salud y acudir a los servicios de urgencias solo en caso de una necesidad médica inmediata.

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