Crece la volatilidad del petróleo: revirtió sus pérdidas y superó los USD 106 en medio de ataques de Irán, los rebeldes hutíes y Rusia

El petróleo: revirtió sus pérdidas y superó los USD 106 (REUTERS/Richard Carson/Archivo)

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El Brent superó los 106 dólares este lunes, después de revertir las pérdidas de la apertura, en un mercado pendiente de las advertencias de Irán sobre la seguridad del estrecho de Ormuz, los ataques contra petroleros en esa ruta marítima, la ofensiva de los hutíes en Arabia y la falta de respuesta de Rusia a Trump sobre una “tregua energética” en Ucrania.

El barril de referencia en Europa para entrega en diciembre subía 1,6% por encima de los USD 106, luego de caer más de 1% y cotizar a USD 103,5 a primera hora. El West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 1,6%, a más de USD 93, mientras el gas natural TTF aumentaba 2,08%, hasta 83,13 euros.

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Las tensiones en Ormuz y la cotización del petróleo

El Brent recuperó terreno tras la apertura porque el mercado reaccionó a la situación en el estrecho de Ormuz, donde Irán advirtió que la navegación no será segura mientras Estados Unidos mantenga la guerra y el bloqueo de puertos iraníes. La tensión coincide con un aumento de los ataques contra petroleros y una nueva caída del tránsito de hidrocarburos por esa vía.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que “la seguridad no regresará a esta vía” mientras Estados Unidos, según sostuvo, continúe generando inseguridad mediante el bloqueo naval y la guerra económica.

Irán advirtió que la seguridad en el estrecho de Ormuz continuará comprometida si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval.

Bagaei aseguró que Teherán tampoco está conforme con la situación actual en Ormuz, “ya que la seguridad del estrecho de Ormuz es de vital importancia” para Irán. Además, negó que la navegación y el transporte de petróleo por la ruta hayan regresado a la normalidad, como sostiene Estados Unidos.

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La cotización del Brent había caído al inicio de la jornada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el domingo que Rusia y Ucrania acordaron suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas. Esas ofensivas habían escalado durante las últimas semanas y afectaron los precios de los combustibles a nivel global.

Pero el Kremlin barrió con esas expectativas con un bombardeo a una central termoeléctrica en Kharkizm que además dejó al menos tres civiles muertos.

Volodimir Zelensky denunció que el Kremlin rompió la tregua anunciada por Trump

Riad prolonga el cierre de su principal aeropuerto

La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí (GACA) prorrogó la suspensión de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad tras las ofensivas de los rebeldes hutíes del Yemen, que dejaron 17 fallecidos y 300 heridos.

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La autoridad saudí indicó que la medida busca “completar los procedimientos necesarios para verificar la seguridad de las instalaciones aeroportuarias y su operatividad”, después de que un proyectil impactara el domingo contra la Terminal 4.

GACA no informó una fecha para la reapertura ni precisó el alcance de las afectaciones sobre el tráfico comercial y de carga. Las autoridades saudíes calificaron el proyectil de “origen desconocido” y señalaron que otro cayó cerca del Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam.

La aviación civil de Arabia Saudí prorrogó el cierre del Aeropuerto Internacional Rey Khalid tras el impacto de un proyectil. (REUTERS)

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó desde Saná que la operación contra el aeropuerto de Riad tuvo tres fases, comenzó la noche del viernes y provocó el “cierre total” del tráfico aéreo. También reivindicó el ataque contra el aeropuerto de Dammam.

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Los hutíes, respaldados por Irán, atribuyeron el repunte de las hostilidades a la campaña de la coalición militar liderada por Riad, a la que acusaron de efectuar más de 2.000 bombardeos aéreos desde principios de septiembre en apoyo a la contraofensiva de las tropas gubernamentales yemeníes para recuperar la costa del mar Rojo y Saná.

El momento del ataque hutí contra el aeropuerto de Riad. (Créditos: Al Arabiya)

La interrupción del transporte aéreo en la capital saudí afectó la llegada de asistentes y delegados a la 25ª edición del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo (WPC), celebrado en Riad. Responsables de ExxonMobil, TotalEnergies y BP, que figuraban entre los asistentes confirmados, no acudieron al encuentro.

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