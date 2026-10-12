Alpine atraviesa el momento más crítico del año en la Fórmula 1: cómo buscará recuperarse y la clave para Franco Colapinto

Franco Colapinto y Pierre Gasly en la carrera Sprint de este sábado que se disputó con pista mojada (@AlpineF1Team)

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Alpine vive su momento más difícil en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Este fin de semana, en Singapur se inició el estado de alerta por la falta de fiabilidad en el A526 de Franco Colapinto, quien desertó en ambas carreras por fallas mecánicas. Se suma la mala racha de Pierre Gasly, quien no sumó puntos en las últimas cuatro fechas. La escudería francesa sigue perdiendo terreno en la lucha por el quinto puesto del Campeonato Mundial de Constructores.

Luego de aquel inicio prometedor de campeonato con Gasly y Colapinto metiéndose en la conversación del top diez y siendo en algún momento los mejores pilotos del resto (después de los ocho que integran los cuatro equipos más fuertes, Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull), todo cambió en la víspera al receso por el verano boreal.

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La falta de actualizaciones importantes en ese período y el avance de Racing Bulls, con mejoras en sus monoplazas, le permitió al team de Faenza reducir la diferencia. Sus pilotos, Liam Lawson y Arvid Linblad, se mostraron más competitivos. Esa brecha desapareció en el reinicio de la temporada y, de hecho, la escuadra satélite de Red Bull le quitó el último lugar del top cinco al equipo de Enstone.

Hubo señales de recuperación con las mejoras aerodinámicas estrenadas por Gasly en Países Bajos donde resultó décimo. Luego, el francés repitió en Italia tras hacer la pole positions y terminar séptimo. En Monza, el argentino llegó a ser tercero en carrera y pese a retrasarse por un error, remontó y culminó noveno.

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*El abandono de Franco este domingo

En España, Colapinto redondeó su mejor fin de semana global en la F1 al superar a Gasly en clasificación y terminar séptimo, mientras su compañero resultó 12º. Alpine logró acercarse a Racing Bulls y se abrió la lucha por ser el mejor del resto.

Pero todo cambió desde Azerbaiyán, donde el error de Colapinto al chocar a Gasly le costó caro al equipo francés. Ambos abandonaron y se fueron sin unidades. Podrían haber luchado por terminar en el top diez y encima Arvid Linblad resultó séptimo y embolsó seis puntos.

En Malasia, ante la penalización de cinco lugares a Franco por su exceso en Bakú, cambió la estrategia de Alpine: el equipo decidió “sacrificarlo” en la previa con el tanque lleno de combustible y un monoplaza pesado en las prácticas del viernes. Se sumó otra penalización de diez lugares por el cambio de motor a combustión. En Sepang, sede del Gran Premio de Baréin por el conflicto en Medio Oriente, el argentino no tuvo chances de pelear por los puntos, pero avanzó ya que del 21º que largó terminó 13º. Allí, el que la tuvo complicada fue Gasly que partió noveno, se despistó en la vuelta previa y, luego de cuatro detenciones en los boxes, cruzó la meta en el 16º puesto. Su rival, Racing Bull, abrochó 6 tantos por la séptima ubicación de Lawson.

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El evento malayo fue el segundo sin cosecha de Alpine y la sequía continuó este fin de semana en Singapur. Gasly partió séptimo y terminó undécimo. Peor le fue a Colapinto, quien padeció fallas en su monoplaza en las dos competencias y quedó afuera: en la Sprint, por problemas de energía en lo pertinente al motor eléctrico, y en la carrera principal, por la transmisión, según aclaró el propio piloto al llegar a boxes.

*El testimonio de Colapinto

Lo ocurrido en Marina Bay es un llamado de atención para Alpine, ya que no había tenido inconvenientes con la confiabilidad de sus autos. De hecho, los dos abandonos de Gasly en la temporada fueron por incidentes, ya que al de Azerbaiyán se sumó el impacto que recibió de Lawson en Miami.

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Hasta este fin de semana, más allá de los altibajos de competitividad y del avance de Racing Bulls, en Enstone supieron capitalizar su sociedad con Mercedes. El cambio a la unidad de potencia de la casa alemana fue clave, ya que permitió mejorar en la competitividad general y la fiabilidad del auto. Si bien este cambio implicó dejar atrás los clásicos impulsores de Renault de la planta de Viry Chatillon, fue una decisión determinante. El motor se suma a las mejoras en la suspensión y sistema de transmisión (caja de cambios), un punto que afectó al team galo en 2025.

No obstante ello, los inconvenientes que presentó Colapinto obligarán a una ardua evaluación esta semana en Enstone, antes de emprender el viaje a Norteamérica, donde seguirá la temporada del 23 al 25 de octubre. De hecho, Infobae pudo saber que Alpine investigará a fondo por qué el A526 del argentino tuvo sendos inconvenientes en Marina Bay. La información con el panorama ya llegó a Enstone y comenzó a ser analizada.

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Al respecto, Steve Nielsen, el jefe del equipo, indicó en el comunicado de prensa del equipo este domingo que “la fiabilidad ha sido uno de nuestros puntos fuertes esta temporada, y es importante que recuperemos esa solidez para garantizar que ambos coches estén en la pelea y compitiendo por los puntos”.

Cámara a bordo de la largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

El quiebre en la lucha por el quinto puesto del Campeonato Mundial de Constructores se produjo en Bélgica, donde Racing Bulls estrenó un paquete con cuatro mejoras, tres aerodinámicas y una en los tambores de frenos. Desde el evento belga, el equipo satélite de Red Bull cosechó 37 unidades (20 con Lawson, 16 con Linbland y 1 con Yuki Tsunoda) y en Singapur llegó a un total de 100. Mientras que Alpine, en el mismo período, abrochó 17 puntos (9 con Colapinto y 8 con Gasly) y lleva 68 en el global de 2026. Hace dos carreras que se va en cero y Gasly no sumó en las cuatro últimas fechas. El equipo galo está a 32 del team de Faenza. Le siguen Haas (30), Audi (23), Williams (12), Aston Martin (7). Cadillac aún no sumó.

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Luego de la carrera, Colapinto admitió en el micrófono de ESPN que tuvo “un problema de transmisión. No iba ni para atrás el auto. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana... Hay que volver con el equipo, trabajar y estar más fuerte”.

El corredor bonaerense se tiene fe de cara porque correrá más cerca de casa y en una de ellas será “local” por los miles de fanáticos que viajarán a San Pablo: “Se viene la parte del año que más espero yo y que más me gusta, la de Estados Unidos, México y Brasil. Tengo que resetearme y volver más fuerte y empezar otra vez porque fueron fines de semana muy duros. Fue definitivamente el peor triplete de mi carrera. Quedan dos tripletes (tres fechas seguidas). Espero revertir este momento malo que estoy pasando”.

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Arvid Lindblad y Franco Colapinto en un mano a mano (REUTERS/Andrew Boyers)

También, en el comunicado de prensa del equipo, Gasly, por su parte, reconoció que “el resultado de hoy es decepcionante; una vez más, no ha sido una buena carrera para nosotros”.

El equipo francés deberá reaccionar. No se trata solo de evitar seguir perdiendo terreno, sino de lograr acortar la diferencia con Racing Bulls que dio un salto de calidad en las últimas ocho fechas. Ya no habrá carreras Sprint y los últimos seis eventos del año serán con la carrera principal el domingo.

Si bien está en juego lo deportivo, los puntos representan una diferencia económica. El quinto puesto en disputa equivaldría a un mínimo de 10 millones de dólares de diferencia sobre la sexta colocación en el Campeonato Mundial de Constructores. No solo se corre por la gloria en la Fórmula 1.

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