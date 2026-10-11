Tecno

Anthropic acusa a empresas chinas de utilizar Claude en secreto “para imitar sus capacidades en modelos IA”

Se identificó a siete laboratorios chinos, entre ellos Alibaba, DeepSeek y Moonshot AI, que usaron estos datos para entrenar sus propios sistemas

Anthropic, la empresa detrás de Claude, reveló en su reporte de septiembre de 2026 una serie de campañas de destilación ilícita atribuidas a laboratorios chinos. (Reuters)
Anthropic, la empresa detrás de Claude, reveló en su reporte de septiembre de 2026 una serie de campañas de destilación ilícita atribuidas a laboratorios chinos. (Reuters)
Guardar

Anthropic identificó y desactivó una serie de campañas de destilación ilícita mediante las cuales al menos siete laboratorios de inteligencia artificial con sede en China extrajeron en secreto las capacidades de su modelo Claude para replicarlas en sus propios sistemas, según el reporte de inteligencia de amenazas de la compañía.

Entre los señalados figuran Alibaba, Moonshot AI, DeepSeek, Zhipu (conocida fuera de China como Z.ai), Xiaomi, SenseTime y MiniMax.

PUBLICIDAD

El documento distingue la destilación legítima —un método de entrenamiento habitual en la industria, donde un modelo “maestro” más avanzado genera respuestas que luego sirven para entrenar a uno “alumno” más pequeño— de lo que la empresa define como destilación ilícita: “una campaña encubierta a escala industrial para extraer las capacidades de un modelo y replicarlas en otro sin autorización”.

Alibaba protagonizó la mayor campaña de extracción detectada por Anthropic, con picos de casi tres millones de intercambios diarios durante varios meses. (Reuters)
Alibaba protagonizó la mayor campaña de extracción detectada por Anthropic, con picos de casi tres millones de intercambios diarios durante varios meses. (Reuters)

Alibaba protagonizó el mayor ataque medido por la compañía

Según Anthropic, operadores vinculados a Alibaba ejecutaron la campaña de destilación más grande jamás registrada por la empresa, dirigida contra los modelos de razonamiento Opus 4.6 y 4.7.

El mecanismo consistió en inyectar una instrucción fija en cada solicitud que forzaba a Claude a exponer su cadena de razonamiento interno antes de entregar la respuesta final. Esos registros se convertían luego en datos para el ajuste fino supervisado de los modelos Qwen 3.5, 3.6 y 3.7 de la propia Alibaba.

PUBLICIDAD

La operación alcanzó un pico de casi tres millones de intercambios diarios, lanzados desde más de 3.500 cuentas fraudulentas. En total, Anthropic atribuyó a Alibaba más de 151 millones de intercambios entre mayo y julio de 2026. La empresa añadió que, además de la destilación, Alibaba utilizó Claude para desarrollar infraestructura interna de entrenamiento y para avanzar en investigación de arquitectura de modelos y entornos de aprendizaje por refuerzo.

Moonshot AI redirigió en secreto más de 300.000 consultas de sus propios usuarios hacia Claude sin informarles del desvío. (Reuters)
Moonshot AI redirigió en secreto más de 300.000 consultas de sus propios usuarios hacia Claude sin informarles del desvío. (Reuters)

Moonshot y DeepSeek desviaron pedidos de usuarios sin avisarles

El informe detalla que Moonshot AI, responsable de la familia de modelos Kimi, redirigió en secreto solicitudes de sus propios clientes hacia Claude y les mostró las respuestas generadas por este sin que los usuarios supieran que no interactuaban con Kimi. En un período de diez días, Moonshot reenvió cerca de 300.000 consultas, la mayoría canalizadas hacia el modelo Opus, mediante una red de 5.380 cuentas fraudulentas localizadas sobre todo en Singapur y Japón.

Anthropic afirmó que Moonshot logró extraer las trazas de razonamiento de Claude mediante un ataque de “repetición entre sesiones”, una técnica que elude las protecciones diseñadas para impedir precisamente ese tipo de extracción. La empresa atribuyó a Moonshot más de 23 millones de intercambios entre mayo y julio.

DeepSeek recurrió a un método similar. Según el reporte, la compañía desvió solicitudes de usuarios que intentaban utilizar sus modelos a través de herramientas de terceros, como Claude Code o el Claude Agent SDK, identificándolas mediante cadenas de texto específicas y reenviándolas hacia Opus. Anthropic calculó en más de 12,1 millones los intercambios atribuibles a DeepSeek en apenas catorce días de julio.

Zhipu, conocida como Z.ai fuera de China, intentó vulnerar las defensas del modelo Fable antes de desplazar su ataque hacia Opus 4.6. (Reuters)
Zhipu, conocida como Z.ai fuera de China, intentó vulnerar las defensas del modelo Fable antes de desplazar su ataque hacia Opus 4.6. (Reuters)

Zhipu, Xiaomi y otras firmas completan la lista de señaladas

Zhipu, que opera fuera de China bajo la marca Z.ai, rotó 273 cuentas fraudulentas para extraer y luego “limpiar” trazas de razonamiento de Claude Opus 4.8 con destino a sus modelos GLM. Anthropic contabilizó 770.609 intercambios en un período de diez días a través de ese mecanismo y más de 3,4 millones de intercambios totales atribuidos a la firma entre junio y julio.

El reporte agrega que Zhipu intentó inicialmente atacar las capacidades cibernéticas del modelo Fable, el más avanzado de Anthropic, pero abandonó el intento tras comprobar que sus defensas resultaban más difíciles de vulnerar, y desplazó sus esfuerzos hacia Opus 4.6.

Xiaomi, por su parte, reprodujo conversaciones y sesiones de programación de su propio modelo MiMo a través de Claude para generar datos de entrenamiento, con más de 400.000 solicitudes enviadas mediante 1.500 cuentas. Anthropic sostuvo que esa operación coincidió con el final de un período de prueba gratuita de MiMo-V2-Pro, lo que sugiere que la compañía aprovechó el aumento de uso internacional para extraer capacidades de Claude.

Datos sensibles de usuarios, incluidos nombres y direcciones de correo, quedaron expuestos durante el desvío de conversaciones hacia Claude. (Reuters)
Datos sensibles de usuarios, incluidos nombres y direcciones de correo, quedaron expuestos durante el desvío de conversaciones hacia Claude. (Reuters)

El informe también menciona a SenseTime, que habría adquirido transcripciones de conversaciones con Claude a proveedores externos de datos, y a MiniMax, que según Anthropic creó una red de proxy a través de una empresa fachada sin vínculos visibles con su matriz, ofrecida exclusivamente para acceder a modelos de Anthropic y OpenAI, sin incluir sus propios sistemas.

Datos sensibles de usuarios quedaron expuestos en el proceso

Anthropic advirtió que, en varios de estos casos, las conversaciones desviadas hacia Claude contenían información sensible de usuarios finales, incluidos nombres, direcciones de correo electrónico y datos corporativos de clientes de Moonshot, DeepSeek y Xiaomi en al menos una docena de idiomas, muchos de ellos provenientes de servicios de enrutamiento de modelos utilizados habitualmente por usuarios de Estados Unidos y Europa. La compañía señaló que no tiene constancia de que esos clientes hubieran sido notificados de que sus solicitudes se redirigían a un tercero.

La empresa indicó que respondió a estos episodios con el bloqueo de las cuentas involucradas, el refuerzo de sus clasificadores de detección y la incorporación de nuevas salvaguardas técnicas, entre ellas un sistema que resume el razonamiento interno de Claude antes de mostrarlo y un mecanismo que impide alterar el contexto previo al razonamiento del modelo en cuentas nuevas de la API.

Temas Relacionados

AnthropicClaudeInteligencia artificialChinaAnthropic acusa a empresas chinasTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Empresa crea 350.000 bots de inteligencia artificial para engañar a estafadores y hacerles perder tiempo

Las conversaciones llegan a extenderse más de dos horas y ya reunieron más de 250.000 datos sobre fraudes

Empresa crea 350.000 bots de inteligencia artificial para engañar a estafadores y hacerles perder tiempo

Grandes editoriales de Estados Unidos usan IA en secreto y sus empleados se rebelan

Trabajadores de tres de las cinco editoriales más grandes describen correos, portadas y textos de contratapa hechos con IA sin avisar a los autores

Grandes editoriales de Estados Unidos usan IA en secreto y sus empleados se rebelan

Megan Fox se une a plataforma de contenido explícito: qué otros artistas exploran esta tecnología

Celebridades de Hollywood y la música migraron en los últimos cinco años del modelo de contratos de exclusividad hacia las plataformas de suscripción directa

Megan Fox se une a plataforma de contenido explícito: qué otros artistas exploran esta tecnología

‘Las Guerreras K-pop 2’ no se estrenará primero en Netflix: cuáles son los planes para la nueva película

La primera película de Las guerreras K-pop acumuló más de 500 millones de reproducciones globales en la plataforma de streaming

‘Las Guerreras K-pop 2’ no se estrenará primero en Netflix: cuáles son los planes para la nueva película

Intel y AMD resucitan la memoria DDR4 para esquivar la crisis de precios de la RAM

Un kit de 32 gigabytes de la memoria más nueva ya cuesta el doble que la versión de hace una década

Intel y AMD resucitan la memoria DDR4 para esquivar la crisis de precios de la RAM

DEPORTES

Con Lionel Messi de titular tras su retiro de la selección argentina, Inter Miami le gana al DC United por la MLS

Con Lionel Messi de titular tras su retiro de la selección argentina, Inter Miami le gana al DC United por la MLS

Banfield le ganó 2-1 a Tigre, que encadenó su quinta derrota consecutiva en el Torneo Clausura: la agenda completa del sábado

River Plate busca arrimarse a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: formaciones confirmadas

Ariadna Palacios debutó como árbitra principal en la Primera B Metropolitana y marcó un nuevo hito en el fútbol argentino

Javier Frana contó una anécdota con Maradona tras ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92: “Entrenamos en los Lagos de Palermo”

TELESHOW

Ámbar de Benedictis homenajeó a Piero con un emotivo posteo sobre “Sinfonía Inconclusa”: la canción que los unía

Ámbar de Benedictis homenajeó a Piero con un emotivo posteo sobre “Sinfonía Inconclusa”: la canción que los unía

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín fueron al concierto de Shakira en Madrid: las postales de la noche

Así fue la llegada de David Bisbal a la Argentina: banderas, globos y un reencuentro único con sus fans

Ricardo Darín contó cómo se siente cada vez que está con su nieto: “Estoy enloquecido, te derrite"

Juliana Awada homenajeó a su hija Antonia Macri por sus 15 años: “Que orgullo verte crecer y convertirte en la enorme persona que sos”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba en el podio de la trata de personas: misiones médicas, trabajo forzoso y represalias contra quienes intentaron escapar

Cuba en el podio de la trata de personas: misiones médicas, trabajo forzoso y represalias contra quienes intentaron escapar

La onda tropical 43 traerá lluvias generalizadas y vientos intensos a Nicaragua durante el fin de semana

El servicio meteorológico en Guatemala analiza toda la cuenca del río Pinula para anticipar nuevas inundaciones tras la emergencia en San Miguel Petapa

Matan a balazos a una mujer de 75 años cuando regresaba de una capilla en Honduras

Copa Airlines amplía cambios y reembolsos por el terremoto en Panamá y advierte de más retrasos