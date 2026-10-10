Nicaragua

La onda tropical 43 traerá lluvias generalizadas y vientos intensos a Nicaragua durante el fin de semana

El fenómeno meteorológico cruzará el país entre el sábado y el domingo, con precipitaciones que podrían alcanzar 31 milímetros en algunas zonas y rachas de viento de hasta 49 kilómetros por hora en el Caribe

La onda tropical 43 cruzará Nicaragua entre el sábado y el domingo con lluvias y tormentas eléctricas. (Imagen de cortesía)
La onda tropical 43 cruzará Nicaragua entre el sábado y el domingo con lluvias y tormentas eléctricas. (Imagen de cortesía)
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La onda tropical 43 cruzará Nicaragua entre el sábado 10 y el domingo 11, con lluvias que se intensificarán al avanzar hacia el Pacífico y podrían abarcar buena parte del país, acompañadas por tormentas eléctricas.

Las rachas de viento se extenderán durante el fin de semana y hasta el lunes, con velocidades de entre 23 y 45 km/h en el Pacífico, de 26 a 47 km/h en la región central y de 30 a 49 km/h en el Caribe. Las tormentas podrían generar ráfagas más fuertes en zonas puntuales.

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El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, prevé que el domingo las precipitaciones sean más generalizadas, con mayor probabilidad en la región central y el noroccidente. INETER anticipa para el sábado lluvias ligeras a moderadas con actividad eléctrica en distintos puntos del territorio.

Las primeras precipitaciones podrían comenzar por la mañana en la Costa Caribe, desplazarse hacia la zona central al mediodía y alcanzar durante la tarde y la noche varios departamentos del Pacífico. La nubosidad aumentará a medida que avance el día, después de mañanas parcialmente soleadas.

Los vientos previstos para el fin de semana y hasta el lunes tendrán máximos de 45 km/h en el Pacífico y 47 km/h en la región central, según los pronósticos. (Imagen de cortesía)
Los vientos previstos para el fin de semana y hasta el lunes tendrán máximos de 45 km/h en el Pacífico y 47 km/h en la región central, según los pronósticos. (Imagen de cortesía)

Calor de hasta 36 °C y lluvias desiguales por región

Las temperaturas máximas permanecerán elevadas pese a las lluvias. León, Chinandega, Managua y otros sectores del Pacífico occidental y central podrían registrar entre 34 y 36 °C, mientras que el sur del Pacífico tendría valores de 32 a 34 °C.

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En la región central, las máximas rondarían entre 32 y 34 °C, y en el Caribe oscilarían entre 29 y 32 °C. Las mínimas al amanecer podrían descender hasta 21 °C en algunas zonas del centro del país.

Los acumulados de lluvia previstos entre el viernes y el fin de semana no serán uniformes en cada municipio. Carazo, Rivas y Granada podrían recibir alrededor de 31 mm, mientras que Managua tendría unos 20 mm y León junto con el occidente acumularían entre 22 y 24 mm.

Nueva Segovia y Estelí registrarían entre 15 y 27 mm. Matagalpa, Chontales y Río San Juan tendrían acumulados de 20 a 30 mm, mientras que el Caribe alcanzaría entre 21 y 25 mm.

Las temperaturas máximas registrarán entre 34 y 36 °C en sectores del Pacífico occidental y central pese a la presencia de lluvia. (Imagen de cortesía)
Las temperaturas máximas registrarán entre 34 y 36 °C en sectores del Pacífico occidental y central pese a la presencia de lluvia. (Imagen de cortesía)

OFENA también reportó la presencia de las tormentas tropicales Rachel y Simón en el Pacífico, ambas con desplazamiento hacia el noroeste. El organismo mencionó además un sistema de baja presión con cerca de 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días y el huracán Isaías, de categoría uno, en el golfo de México.

Ninguno de esos sistemas representa por ahora una amenaza de impacto directo para Nicaragua. Ante tormentas eléctricas, se aconseja evitar espacios abiertos, árboles aislados y estructuras metálicas.

Quienes circulen por carretera deberán extremar las precauciones ante la reducción de visibilidad y evitar el cruce de cauces, ríos o calles inundadas. Los pronósticos pueden modificarse, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones de INETER, OFENA y los avisos oficiales.

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