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Javier Frana contó una anécdota con Maradona tras ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92: “Entrenamos en los Lagos de Palermo”

El ex tenista repasó una vivencia con el astro del fútbol que incluyó entrenamientos en espacios públicos

Anécdota de Javier Frana con Diego Maradona
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El ex tenista argentino Javier Frana recordó una anécdota de sus entrenamientos junto a Diego Maradona, quien le pedía con insistencia que llevara su medalla olímpica obtenida en los Juegos de Barcelona 1992 tras su representación de Argentina en dobles junto a Christian Miniussi.

El relato fue difundido en un video publicado por la cuenta Desde El Respeto, donde Frana repasa el vínculo que mantuvo con el excapitán de la selección argentina y una particular solicitud que se repetía durante aquellas prácticas. Sobre aquel episodio, repasó: “Yo entrené con Diego una semana. Javier Valdecantos fue uno de mis preparadores físicos y cuando vuelvo de los Juegos Olímpicos, volví un miércoles, me dijo que me tomara unos días y arrancábamos el lunes. Me dijo que estaba entrenando con Maradona y le dije ‘¿cuándo?’. ‘Todos los días’, me respondió. ‘¡Voy mañana!’“.

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Según contó Frana, Maradona insistía en que llevara la presea conseguida en los Juegos Olímpicos. El pedido del ex futbolista aparece como el eje de la anécdota compartida en el video, que recupera un momento de cercanía entre dos figuras del deporte argentino. “Hacía físico con él, fuimos a los Lagos de Palermo. Fue una experiencia increíble. Estaba un Renault 12 de un periodista de Canal 9, vos podías ir por adentro, Enrique Moltoni. Todos los días lo seguía y lo seguía. El primer día, Diego me dijo que le llevara la medalla al día siguiente. Se lo había dicho a Valdecantos, pero yo obviamente no la llevé por vergüenza. ¡Cómo le iba a mostrar una medalla de bronce a Maradona!“.

Javier Frana consuela a Henri Leconte en un partido de Wimbledon 95 (David Bagnall/Shutterstock)
Javier Frana consuela a Henri Leconte en un partido de Wimbledon 95 (David Bagnall/Shutterstock)

“Al día siguiente, cuando llego, me pregunta por la medalla. Me empezó a decir de todo. Traeme la medalla, yo quiero una medalla, sabés lo que es eso. Cuando la llevé, se la puso y pedía que lo filmen”, concluyó con la historia el rafaelino de 59 años.

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Frana obtuvo la medalla de bronce en dobles en Barcelona 1992, junto a Christian Miniussi. Aquella actuación aseguró un lugar en el podio para la dupla argentina, ya que en ese torneo los equipos derrotados en las semifinales recibían la medalla de bronce. El ex tenista representó a Argentina en tres ediciones de los Juegos Olímpicos, en 1988, 1992 y 1996. Además de su medalla en Barcelona, conquistó Roland Garros 1996 en dobles mixtos junto a Patricia Tarabini.

Hace un tiempo, en una entrevista con Infobae atravesó su retiro del tenis como una despedida definitiva: “mató” al jugador que había sido, lo veló y lo dejó atrás con dolor, aunque convencido de que era el cierre natural de una etapa. La decisión se aceleró tras sufrir una sordera súbita durante Wimbledon, de la que luego se recuperó. Con el tiempo, la distancia fue tal que llegó a sentir nervios al ver una serie de Copa Davis y le costó reconocerse en quienes afrontaban la presión que él había vivido.

Frana y su vivencia con Maradona (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Frana y su vivencia con Maradona (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El ex tenista explicó que la retirada puede ser un proceso difícil para los deportistas, con momentos de vacío y pérdida de propósito. En su caso, la familia y la crianza de hijos pequeños fueron factores que lo ayudaron a transitar ese cambio. También revisó su carrera para conservar los aprendizajes, tanto de sus aciertos como de los errores que, según consideró, le impidieron conseguir mejores resultados, aunque evitó instalarse en la autorreferencia.

Frana recordó que el tenis profesional le exigió dejar Rafaela a los 17 años y resignar reuniones familiares, amistades, cumpleaños y el viaje de egresados. La vida itinerante de aquellos años, sin comunicación inmediata ni recursos disponibles, lo obligó a desenvolverse solo en ciudades y países desconocidos, muchas veces sin idioma, dinero ni alguien a quien recurrir. Esa soledad, afirmó, le hizo tomar dimensión de cuánto deseaba continuar en el deporte.

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