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Ámbar de Benedictis homenajeó a Piero con un emotivo posteo sobre “Sinfonía Inconclusa”: la canción que los unía

La nieta del cantautor compartió en sus redes una sentida publicación tras su muerte y recordó el vínculo familiar que construyeron alrededor de la música

El emotivo posteo de Ambar de Benedictis a Piero
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Tras la muerte de Piero, Ámbar de Benedictis lo recordó con una publicación en redes sociales. La joven, hija de Juana Viale, compartió imágenes y fragmentos vinculados con la obra del músico, en un mensaje que generó reacciones de sus seguidores.

Entre las publicaciones incluyó la portada de Canto a la ternura y una estrofa de “La sinfonía inconclusa en la mar”. “Ahora es tiempo de la comparsa subacuática que orquestaste, de la orilla, la espuma y el aroma, de una sinfonía ya no más inconclusa… de todas esas cosas… de todas esas”, escribió. Según había contado anteriormente, esa canción era una de sus preferidas y en una ocasión le pidió al cantante que la interpretara en su escuela.

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También difundió un video breve en el que se ve un pájaro dentro de un auto. La publicación fue leída por algunos usuarios como una referencia a la creencia de que las personas fallecidas pueden manifestarse a través de animales u otras señales. A los mensajes se sumaron Nacho Viale y Juan de Benedictis, padre de Ámbar, quien compartió imágenes acompañadas por la frase: “Eterno en nuestros corazones”.

Las publicaciones de la familia se sumaron a las expresiones de despedida para Piero, cuyo repertorio dejó canciones como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “La sinfonía inconclusa en la mar”.

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Ámbar de Benedictis despidió a Piero con un homenaje en redes y en el velatorio
Ámbar de Benedictis despidió a Piero con un homenaje en redes y en el velatorio

El jueves 8 de octubre, Ámbar de Benedictis asistió al velatorio de su abuelo en la Sala Velatoria Lázaro Costa, en el barrio porteño de Belgrano. La despedida se realizó un día después de la muerte de Piero, ocurrida el miércoles 7 de octubre, a los 81 años.

La hija de Juana Viale permaneció junto a sus familiares en la ceremonia privada, que reunió a personas del círculo cercano del cantautor, colegas y seguidores. En las imágenes que circularon desde el lugar se la vio con un canguro gris con capucha y una campera beige, mientras acompañaba a los De Benedictis en las horas previas al entierro.

Una joven con capucha gris y abrigo oscuro camina entre varias personas en una plaza
Ámbar de Benedictis asiste al entierro de su abuelo, el cantante Piero, junto a familiares y allegados.

La sala velatoria, situada en O’Higgins 2842, fue el punto de encuentro para varias generaciones de la familia. También asistió Juan de Benedictis, uno de los hijos del músico, además de otros parientes que recibieron las condolencias de quienes se acercaron a despedirlo.

Marcela Tinayre se expresó en redes sociales con una foto del artista y un mensaje dirigido a sus allegados. “Se fue Piero, artista inmenso, con sensibilidad única y su obra que atravesó generaciones. Era un Señor, un verdadero caballero. Mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar”, escribió.

El cortejo fúnebre partió el viernes a las 11 rumbo al Cementerio de la Recoleta, donde fueron inhumados los restos del cantante. La presencia de amigos y colegas del ambiente artístico se sumó a la despedida familiar del autor de “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “La sinfonía inconclusa en la mar”.

Un grupo de personas rodea un ataúd de madera cubierto con arreglos de flores blancas en una calle
Allegados y seguidores acompañan el féretro cubierto de flores blancas durante la despedida del cantante Piero en el Cementerio de la Recoleta, entre los que se encuentran Ámbar de Benedictis, Gustavo Luteral y su esposa Mariana Schettini

El último de esos títulos tuvo un lugar particular en el vínculo entre Piero y su nieta. En una entrevista de 2018, el músico se refirió a sus nietas y relató que “La sinfonía inconclusa en la mar” tenía un significado especial para Ámbar, quien incluso le había pedido que la cantara en su escuela.

La canción integra el álbum del mismo nombre, uno de los trabajos más recordados de su discografía. Piero compuso el tema que da título al disco, mientras que las demás obras del material pertenecen a Alejandro Mayol. Con el paso de los años, ese repertorio también quedó asociado a los encuentros familiares y a los recuerdos compartidos por Ámbar con su abuelo.

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