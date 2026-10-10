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Ariadna Palacios debutó como árbitra principal en la Primera B Metropolitana y marcó un nuevo hito en el fútbol argentino

La jueza de 29 años estuvo al frente del encuentro correspondiente a la fecha 39, que terminó igualado 2-2 entre Ituzaingó y Argentino de Quilmes

Ariadna Palacios debutó como árbitra principal en la Primera B Metropolitana
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Ariadna Palacios vivió una jornada emotiva en su carrera al dirigir en el empate 2-2 entre Ituzaingó y Argentino de Quilmes por la fecha 39 de la Primera B Metropolitana. Tuvo el honor de ser designada como árbitra principal en la tercera categoría del fútbol argentino, varios años después de las experiencias que habían llevado a otras colegas a partidos del ascenso y de la entonces B Nacional.

El encuentro se disputó este sábado 10 de octubre y tuvo enfrente a dos equipos con realidades dispares. Ituzaingó ya había confirmado su descenso a la Primera C, mientras que Argentino de Quilmes quedó sin posibilidades de ingresar a los puestos de playoffs. La designación de Palacios puso el foco sobre la presencia femenina en las competencias masculinas organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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La árbitra de 29 años llegó al encuentro con antecedentes en la Primera C, los torneos Promocionales y el fútbol femenino. También había trabajado como asistente y cuarta árbitra, experiencias que antecedieron a su presencia como responsable principal de un partido en una de las categorías de ascenso con mayor trayectoria dentro del fútbol argentino.

Ariadna Palacios tuvo su debut como árbitra principal en la Primera B Metropolitana (Crédito: Víctor Quiroga)
Ariadna Palacios tuvo su debut como árbitra principal en la Primera B Metropolitana (Crédito: Víctor Quiroga)

El equipo arbitral contó con Matías Noli y Tomás Otero como asistentes. El cuarto árbitro fue Mauro Trinidad, quien completó la terna. La actuación de Ariadna Palacios se produjo en un escenario en el que Argentina todavía no tuvo una mujer como árbitra principal de un encuentro de Primera División masculina. Ese dato distingue al país dentro de Latinoamérica y da dimensión a una designación que, aunque ocurrió en la Primera B Metropolitana, se incorporó a una secuencia de avances sostenidos por distintas juezas en las categorías de ascenso.

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La historia había tenido uno de sus primeros antecedentes en 1998, cuando Florencia Romano dirigió el partido entre Victoriano Arenas y Muñiz por la Primera D. Dos años más tarde, Romano integró junto con Alejandra Cercato y Elvia Maldonado el equipo arbitral del encuentro entre Atlanta y Argentino de Quilmes, correspondiente a la Primera B.

Otra referencia llegó en 2009 con Estela Álvarez de Olivera, quien estuvo al frente de algunos partidos de la entonces Primera B Nacional. Aquella experiencia la convirtió en la primera mujer en dirigir como principal en esa categoría y, desde entonces, no se había repetido una presencia femenina en ese puesto dentro de un campeonato profesional masculino de la AFA.

Ariadna Palacios debutó en la Primera B Metropolitana
Palacios recorrió la Primera C, los torneos Promocionales y el fútbol femenino antes de su estreno como máxima autoridad (@ph.juanecannataro)

Salomé Di Iorio, en tanto, también formó parte de ese recorrido cuando dirigió a Cañuelas y Centro Español por la 33.ª fecha de la Primera D, en mayo de 2011. Su intervención fue presentada entonces como un avance para el arbitraje femenino, en una etapa en la que las mujeres comenzaban a obtener espacios de mayor visibilidad dentro de las designaciones oficiales. Actualmente se encuentra designada habitualmente como árbitra VAR en la Liga Profesional.

La jornada de Palacios retomó esa línea y sumó un antecedente en la Primera B Metropolitana. En 2025, la árbitra recibió el premio Alumni como árbitra destacada de la Primera C de fútbol femenino. Al encuentro entre Ituzaingó y Argentino de Quilmes, asistieron otras árbitras para acompañarla, entre ellas Laura Fortunato y Mariana de Almeida, quienes felicitaron a Palacios. Berenice Avaro, Sofía Curto y Estefanía Pinto también expresaron su orgullo por la noticia en redes sociales, en una muestra de respaldo entre profesionales que siguen el crecimiento de la participación femenina en el arbitraje argentino.

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