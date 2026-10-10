Ricardo Darín contó cómo se siente cada vez que está con su nieto: “Estoy enloquecido, te derrite"

El primer nieto de Ricardo Darín cumplió ocho meses de vida el 9 de octubre (EUROPA PRESS REPORTAJES)

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Más allá de sus grabaciones, premiaciones y películas, a ocho meses del nacimiento de su nieto, lo que más disfruta hacer Ricardo Darín es pasar tiempo con el bebé. El actor habló de la emoción que le provoca asumir el rol de abuelo y contó cómo la familia vive los encuentros con el niño.

La charla se dio en el programa Agarrate Catalina, que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez Radio Ciudad AM 1110. Al ser consultado sobre si el pequeño reconocía que estaba frente a una figura conocida, Darín respondió entre risas: “Sí. Lo tengo ahí, lo tengo acá al lado de donde estoy yo. Está dormido”.

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La conductora quiso saber qué sentía cuando lo tenía en brazos y el actor respondió sin rodeos: “Estoy enloquecido. Estamos todos, estamos todos enloquecidos con él, porque además es un chico, es un chico tan sereno. Sabés que se despierta de la siesta, te mira fijo y de golpe hace una sonrisa. Te derrite. Estamos enamorados. Estamos en pleno idilio”.

Durante la conversación, Dlugi señaló que la distancia puede jugar en contra en los primeros meses de vida de un niño y le planteó al actor la posibilidad de viajar cada vez que su agenda se lo permitiera. Darín explicó que busca acomodar sus compromisos para no perderse esa etapa.

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Ricardo Darín habló sobre su rol de abuelo durante una entrevista en el programa radial Agarrate Catalina

“Y eso significa que vas a viajar todas las veces que puedas para estar cerquita. Porque es una etapa del desarrollo de los chicos que, si te la perdés, lo lamentás. Y en este caso la distancia nos juega un poco en contra. Pero estamos tratando de, dentro de nuestras posibilidades, dentro de la agenda y de nuestros compromisos, estamos buscando la manera de estar cerca para no perdernos lo menos posible, digamos”, afirmó.

La entrevistadora también hizo referencia a una foto de Darín con su nieto en brazos. “Sí, sí. Esa foto lo resume todo”, coincidió el actor, que volvió a poner el foco en la tranquilidad del bebé: “Tenerlo entre brazos, además con esa calma, con ese temperamento que tiene, la verdad que es un deleite”.

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Dlugi cerró el intercambio con una mirada hacia el futuro. “Cuando crezca va a ver todo lo que estás haciendo ahora. Está bueno”, le dijo. Darín recibió el comentario entre risas, mientras la conductora sumó que también podrá conocer el recorrido de su padre.

El bebé es el primer hijo del actor Chino Darín y la actriz española Úrsula Corberó

La imagen a la que se refirió Dlugi fue difundida por Chino Darín en sus historias de Instagram. Allí se ve a Ricardo Darín con su nieto Dante en brazos, durante un encuentro familiar en Buenos Aires, ciudad en la que reside el actor. El hijo del intérprete acompañó la publicación con una referencia breve: “el abuelo”, junto a un corazón rojo.

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Dante es el primer hijo de Chino Darín y de la actriz española Úrsula Corberó. El bebé nació el 9 de febrero de 2026 en Barcelona y es también el primer nieto de Ricardo Darín y de Florencia Bas. Este 9 de octubre cumplió ocho meses.

En la fotografía, el actor sostiene al niño con ambos brazos y dirige su mirada hacia él. El bebé aparece recostado sobre su abuelo, en un momento de descanso que se suma a las escasas postales familiares compartidas en redes sociales.

La familia ha optado por preservar buena parte de la intimidad de Dante. Hasta ahora, sus padres publicaron de manera esporádica algunos registros de sus primeros meses, entre ellos imágenes de un baño, juegos en casa, sonrisas y la aparición de sus dos primeros dientes. Corberó también difundió fotografías junto a su hijo, sin exponer de forma habitual su rostro ni su rutina.

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La publicación de Chino Darín volvió a poner el foco en el vínculo entre su padre y el bebé. Antes, Clara Darín, hermana del actor, también había compartido una imagen junto a su sobrino.