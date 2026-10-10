Tecno

Grandes editoriales de Estados Unidos usan IA en secreto y sus empleados se rebelan

Trabajadores de tres de las cinco editoriales más grandes describen correos, portadas y textos de contratapa hechos con IA sin avisar a los autores

Decenas de empleados de HarperCollins fueron designados como "campeones de IA" sin que se les consultara. (Europa Press)
Decenas de empleados de HarperCollins fueron designados como "campeones de IA" sin que se les consultara. (Europa Press)
Guardar

Empleados de tres de las cinco editoriales más grandes de Estados Unidos, HarperCollins, Simon & Schuster y Hachette, usan herramientas de inteligencia artificial generativa para escribir correos a agentes literarios, textos de contratapa y materiales de marketing sin avisar a los autores, según una investigación de la revista Wired.

El reportaje, basado en entrevistas con más de dos docenas de trabajadores que pidieron mantener el anonimato para proteger sus empleos, describe un uso extendido de modelos como Claude y ChatGPT para generar texto a partir de instrucciones escritas. Según los testimonios, también se emplean para diseñar portadas y producir videos publicitarios.

PUBLICIDAD

El contraste llama la atención porque, durante el último año, las mismas editoriales demandaron a empresas de inteligencia artificial por infracción de derechos de autor y cancelaron contratos de libros sospechados de haber sido escritos con asistencia de modelos de lenguaje, como la novela de terror Shy Girl de Hachette o el thriller Call Me, I’ll Hide the Body de Macmillan.

Claude y ChatGPT ofrecen planes gratuitos si no quieres pagar por usarlos.
HarperCollins compró licencias de Claude, ChatGPT y Jasper para sus equipos editoriales y de marketing. (Anthropic - OpenAI)

Lo que nadie anunció puertas adentro

En HarperCollins, los directivos compraron licencias de Claude a Anthropic y más tarde sumaron ChatGPT y Jasper, una plataforma que promete ejecutar campañas de marketing de punta a punta. Decenas de empleados fueron designados, sin pedirles opinión, como “campeones de IA” encargados de encontrar nuevos usos en sesiones mensuales de lluvia de ideas.

PUBLICIDAD

Cuando algunos trabajadores plantearon dudas legales, éticas y ambientales en una de esas reuniones, la persona a cargo las descartó calificándolas de “el costo de hacer negocios”, según uno de los asistentes citado por Wired. “Fue una cachetada”, dijo un empleado sobre el episodio.

El salario promedio de un puesto inicial en editoriales de Nueva York era de USD 47.583 en 2023, de acuerdo con datos citados en el reportaje. Varios trabajadores vincularon el malestar con esa brecha salarial frente al gasto en licencias de software.

Simon & Schuster, propiedad del fondo KKR, lanzó en 2024 un concurso interno con premio de USD 10.000 por el mejor uso de inteligencia artificial. (Europa Press)
Simon & Schuster, propiedad del fondo KKR, lanzó en 2024 un concurso interno con premio de USD 10.000 por el mejor uso de inteligencia artificial. (Europa Press)

La resistencia interna crece

En Simon & Schuster, propiedad del fondo de inversión KKR, la compañía organizó en mayo de 2024 un concurso interno con un premio de USD 10.000 para quien propusiera el mejor uso de inteligencia artificial, y luego moderó el impulso después de que el personal se quejara en asambleas internas.

La tensión se reavivó este mes cuando empleados juntaron firmas para una carta abierta dirigida al director ejecutivo Greg Greeley, en rechazo a una posible incorporación de Blueprint, un producto de la firma Skan AI que analiza flujos de trabajo y detecta tareas automatizables.

El 6 de octubre, Greeley respondió en un memo interno que la compañía no había tomado ninguna decisión sobre adoptar Blueprint ni otra herramienta similar de monitoreo. La plataforma de detección de texto generado por inteligencia artificial Pangram señaló que parte de ese mismo memo parecía escrito con IA.

Greg Greeley, director ejecutivo de Simon & Schuster, negó en un memo interno que la empresa haya decidido adoptar la herramienta de monitoreo Blueprint. (Europa Press)
Greg Greeley, director ejecutivo de Simon & Schuster, negó en un memo interno que la empresa haya decidido adoptar la herramienta de monitoreo Blueprint. (Europa Press)

Wibke Grutjen, directora global de marketing y comunicaciones de Simon & Schuster, dijo que los empleados tienen acceso a un número limitado de herramientas empresariales aprobadas, que su uso no es obligatorio y que las no vetadas están prohibidas.

Los límites que reclaman los agentes

Agentes literarios sospechan desde principios de año que algunos editores de las tres compañías usan inteligencia artificial para redactar cartas de rechazo a manuscritos. “Comparamos correos sobre distintos libros de los mismos editores, y todos tenían las mismas marcas clásicas de escritura con IA”, relató uno de ellos a Wired. Empleados de las tres compañías dijeron creer que esas sospechas eran correctas.

Un vocero de Hachette sostuvo que la editorial “apoya el uso de herramientas de IA para fines operativos, cuando ayudan a que los libros de sus autores lleguen a más lectores”, pero que “no respalda usos creativos, incluida la comunicación con autores y socios”.

Agentes literarios sospechan que editores de las tres compañías usan IA para redactar cartas de rechazo a manuscritos. (Europa Press)
Agentes literarios sospechan que editores de las tres compañías usan IA para redactar cartas de rechazo a manuscritos. (Europa Press)

El temor de fondo es que las editoriales carguen manuscritos inéditos en sistemas de IA abiertos. Por eso, varios agentes empezaron a incluir cláusulas en los contratos que prohíben pasar el material de sus autores por un modelo de lenguaje. En HarperCollins, el equipo legal les dijo a editores que habían preguntado por esa posibilidad que no lo hicieran.

Hachette, además, incorporó como nuevo director de información a Carl Hixson, quien antes fue director de tecnología en SRMG, una compañía de medios respaldada por el Estado saudita que adoptó públicamente inteligencia artificial agéntica. Empleados de la editorial dijeron esperar que, bajo su gestión, las políticas internas sobre el uso de IA todavía cambien.

Temas Relacionados

Estados UnidosInteligencia artificial generativaDerechos de autorTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Empresa crea 350.000 bots de inteligencia artificial para engañar a estafadores y hacerles perder tiempo

Las conversaciones llegan a extenderse más de dos horas y ya reunieron más de 250.000 datos sobre fraudes

Empresa crea 350.000 bots de inteligencia artificial para engañar a estafadores y hacerles perder tiempo

Megan Fox se une a plataforma de contenido explícito: qué otros artistas exploran esta tecnología

Celebridades de Hollywood y la música migraron en los últimos cinco años del modelo de contratos de exclusividad hacia las plataformas de suscripción directa

Megan Fox se une a plataforma de contenido explícito: qué otros artistas exploran esta tecnología

‘Las Guerreras K-pop 2’ no se estrenará primero en Netflix: cuáles son los planes para la nueva película

La primera película de Las guerreras K-pop acumuló más de 500 millones de reproducciones globales en la plataforma de streaming

‘Las Guerreras K-pop 2’ no se estrenará primero en Netflix: cuáles son los planes para la nueva película

Intel y AMD resucitan la memoria DDR4 para esquivar la crisis de precios de la RAM

Un kit de 32 gigabytes de la memoria más nueva ya cuesta el doble que la versión de hace una década

Intel y AMD resucitan la memoria DDR4 para esquivar la crisis de precios de la RAM

Cómo recuperar chats borrados en WhatsApp de mi novia: paso a paso para volver a leerlos

El proceso requiere el mismo número de teléfono y acceso a la cuenta donde se almacenó el respaldo. Sin una copia previa, no se garantiza la recuperación de los chats

Cómo recuperar chats borrados en WhatsApp de mi novia: paso a paso para volver a leerlos

DEPORTES

River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

Tigre se enfrenta con Banfield por la fecha 12 del Torneo Clausura: la agenda completa del sábado

Javier Frana contó una anécdota con Maradona tras ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92: “Entrenamos en los Lagos de Palermo”

La selección argentina femenina perdió 3-1 ante Brasil en su primer amistoso rumbo al Mundial 2027

La crítica de Pierre Gasly a la F1 por el choque de Norris y la comparación con el castigo a Franco Colapinto en Bakú

TELESHOW

Ricardo Darín contó cómo se siente cada vez que está con su nieto: “Estoy enloquecido, te derrite"

Ricardo Darín contó cómo se siente cada vez que está con su nieto: “Estoy enloquecido, te derrite"

Juliana Awada homenajeó a su hija Antonia Macri por sus 15 años: “Que orgullo verte crecer y convertirte en la enorme persona que sos”

Daniela Christiansson y Maxi López juntos luego de tres meses distanciados: la foto del reencuentro

La mamá y los hermanos de Lali Espósito la saludaron por su cumpleaños: "No hay palabras que describan este amor"

La China Suárez se reencontró con una excompañera de Casi Ángles: la foto que subió y luego borró

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala identifica 116 viviendas con daño severo tras el desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa

El Gobierno de Guatemala identifica 116 viviendas con daño severo tras el desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa

Cuba restableció el servicio eléctrico en el oriente tras un nuevo apagón parcial

Instituto guatemalteco llama a evaluar riesgo sísmico y priorizar la prevención, tras los terremotos de Panamá, Colombia y Venezuela

El Salvador se prepara para un ejercicio nacional de respuesta sísmica

Panamá sigue temblando y suma al menos 161 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.5