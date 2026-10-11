María Corina Machado llega a un centro de acopio y respalda la recolección de ayuda para los afectados por el sismo en Panamá

María Corina Machado visitó un centro de acopio en El Hatillo para respaldar a los afectados por el terremoto en Panamá. (Cortesía: Telemetro)

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María Corina Machado visitó un centro de acopio en El Hatillo para expresar su respaldo a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá, según declaró durante una entrevista con Telemetro.

La dirigente venezolana afirmó que buscó acompañar las tareas de recolección de agua, alimentos, medicamentos y otros insumos destinados a las zonas con mayores necesidades, en particular la región de Azuero, de acuerdo con lo informado por el canal panameño.

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Machado destacó la participación de venezolanos en las donaciones

Durante su visita al centro de acopio, María Corina Machado dijo que se encontró con ciudadanos venezolanos que colaboraban con la recepción y descarga de aportes.

“Muchas de las personas que vienen a traer insumos son venezolanos”, señaló la dirigente en declaraciones recogidas por Telemetro Reporta. “Les estamos profundamente agradecidos a este país y yo me lo llevo en el alma”.

Machado sostuvo que la comunidad venezolana en Panamá mantiene una estructura activa y organizada. Indicó que desde el día anterior se había comunicado con compatriotas residentes en el país para conocer su situación después del sismo.

“Se necesita mucho apoyo”, afirmó al pedir que continúen las donaciones para las zonas damnificadas.

La dirigente recordó la solidaridad panameña con Venezuela

La referente opositora también evocó la ayuda que, según relató, recibió Venezuela desde Panamá tras los terremotos del 24 de junio. Mencionó el acompañamiento de ciudadanos, instituciones, autoridades gubernamentales y locales.

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La dirigente venezolana destacó la participación de ciudadanos de su país en las tareas de recepción y descarga de insumos. (Cortesía: Telemetro)

“Lo que se movilizó en este gran país para apoyar a los venezolanos fue impresionante”, expresó Machado.

El centro de acopio de El Hatillo continuó recibiendo botellas de agua y otros artículos de primera necesidad, según las imágenes y el reporte emitido por Telemetro.

Habilitaron centros de acopio en Panamá tras el terremoto de magnitud 7,5

Distintas instituciones y organizaciones habilitaron centros de acopio para asistir a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 que se registró el viernes 9 de octubre en Panamá.

El sismo causó daños estructurales en la provincia de Veraguas, la península de Azuero y Coclé. También se informaron afectaciones en viviendas y centros educativos de Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá.

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La Alcaldía de Panamá abrió un punto de recolección en la planta baja del edificio Hatillo. El centro funcionará este sábado 10 de octubre hasta las 18:00.

La Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) recibirá donaciones los días 12, 13 y 14 de octubre en el gimnasio de su campus, entre las 9:00 y las 16:00.

Las donaciones se destinarán a familias y hospitales del interior

También habrá un punto de recolección en el parque de barrio Vega, desde las 19:00, con ayuda dirigida a centros hospitalarios del interior del país.

Cientos de familias improvisaron espacios para dormir en patios y áreas abiertas, ante el temor de nuevas réplicas durante la madrugada del sábado 10 de octubre. Cortesía

El Domo del Parque Omar recibirá donaciones el domingo 11 de octubre, de 9:00 a 16:00. A su vez, la cadena Riba Smith habilitó un centro para reunir asistencia destinada a los damnificados de la península de Azuero.

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Plaza La Cabima se sumó a la campaña y recibirá artículos hasta las 22:00.

Agua, alimentos y artículos de higiene figuran entre los insumos requeridos

Las entidades solicitaron principalmente agua embotellada, alimentos secos y no perecederos, mantas y toallas limpias. La lista incluye además productos de cuidado personal e higiene, toallas sanitarias, pañales para bebés y adultos, e insumos médicos básicos.

Las donaciones buscan atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas por el terremoto. Se recomienda confirmar el horario y las condiciones de recepción de cada centro antes de trasladar los artículos.