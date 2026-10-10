Megan Fox se une a plataforma de contenido explícito: qué otros artistas exploran esta tecnología

Megan Fox se sumó como copropietaria de Subs.com, la plataforma que reavivó el debate sobre el negocio de las suscripciones directas en Hollywood. (Captura de video)

Guardar

El modelo de negocio del entretenimiento ha experimentado una de las transformaciones más drásticas de la última década. Lo que antes se gestionaba a través de contratos de exclusividad con grandes estudios y agencias de representación, hoy se controla directamente desde la pantalla de un teléfono inteligente.

La reciente incursión de Megan Fox como copropietaria y partícipe de la plataforma Subs.com es el ejemplo más reciente de un fenómeno que lleva años gestándose: la migración masiva de celebridades hacia el mercado de las suscripciones directas de contenido.

PUBLICIDAD

Este es el recorrido cronológico de las celebridades que han incursionado en este modelo de negocio:

Bella Thorne colapsó los servidores de OnlyFans en agosto de 2020 cuando se unió a la plataforma. (Reuters)

Agosto de 2020: Bella Thorne

El verdadero punto de inflexión en la industria ocurrió con la actriz y ex-estrella de Disney. Su debut fue tan masivo que colapsó los servidores de OnlyFans y logró recaudar un millón de dólares en sus primeras 24 horas. Aunque su llegada generó controversia dentro de la comunidad de creadores tradicionales por las expectativas de los usuarios, Thorne demostró el poder de la monetización masiva e inmediata sin intermediarios en Hollywood.

Agosto de 2020: Cardi B

Casi en paralelo, la rapera neoyorquina utilizó este canal para un propósito diferente al habitual: compartir el detrás de cámaras exclusivo de su éxito musical ‘WAP’, adelantos de canciones y entablar un contacto directo con sus fanáticos. Con esta estrategia, demostró que estas plataformas no requerían necesariamente desnudez explícita, sino que podían funcionar de manera efectiva como clubes de fans de pago premium.

PUBLICIDAD

Septiembre de 2020: Tyga

El rapero estadounidense se sumó rápidamente a la ola de la monetización exclusiva. A diferencia de otros artistas musicales que solo compartían material de estudio, él optó por un enfoque más arriesgado y explícito que atrajo a una gran audiencia. Posteriormente, capitalizó esta experiencia para lanzar su propia agencia de representación de creadores de contenido, expandiendo su visión comercial dentro del rubro.

Blac Chyna se convirtió en una de las figuras con mayores ingresos estimados del ecosistema de suscripciones, antes de reorientar su carrera años más tarde. (Reuters)

Diciembre de 2020: Blac Chyna

La modelo, empresaria y estrella de telerrealidad se convirtió rápidamente en una de las figuras con mayores ingresos estimados dentro de este ecosistema de suscripción. Utilizó su enorme base de seguidores acumulada en el entorno de las Kardashian para facturar millones de dólares mensuales con material explícito y de modelaje, marcando una etapa de alta rentabilidad antes de reorientar su vida personal años más tarde.

PUBLICIDAD

Octubre de 2021: Amber Rose

La modelo, actriz y activista abrió su cuenta de suscripción para rentabilizar su imagen sin las censuras algorítmicas de las redes tradicionales como Instagram o TikTok. Para ella, el formato significó un canal de soberanía financiera y una vía para conectar con su audiencia en sus propios términos, libre de las restricciones de las marcas comerciales convencionales.

Mayo de 2022: Carmen Electra

Para la icónica ex-estrella de Baywatch, la incursión significó recuperar los derechos y las ganancias de su propia imagen, algo que las revistas masculinas explotaron durante los años 90 sin darle una compensación justa a largo plazo. Electra se unió para ejercer un control creativo absoluto sobre sus sesiones fotográficas, decidiendo con total libertad qué compartir y cómo cobrarlo.

PUBLICIDAD

Denise Richards abrió su cuenta en 2022 para respaldar a su hija, Sami Sheen, y halló allí un canal rentable con seguidores de su carrera en el cine. (Instagram/Denise Richards)

Junio de 2022: Denise Richards

La reconocida actriz de Juegos salvajes y ex-miembro de The Real Housewives of Beverly Hills abrió su cuenta inicialmente para apoyar públicamente la libertad financiera de su hija, Sami Sheen, ante las críticas familiares. Rápidamente encontró en la plataforma un canal altamente lucrativo para interactuar con seguidores nostálgicos de su carrera cinematográfica.

Julio de 2022: Dan Benson

A diferencia de las estrellas que ven este negocio como un complemento a sus carreras musicales o de actuación, para el actor recordado por la serie de Disney ‘Los Hechiceros de Waverly Place’ significó un giro de 180 grados. Benson realizó una transición formal y definitiva hacia la industria para adultos, citando que la autonomía financiera y el control total de su carrera superaban las oportunidades que encontraba en el Hollywood tradicional.

PUBLICIDAD

Enero de 2023: Iggy Azalea

La rapera australiana expandió su marca con un ambicioso proyecto multimedia llamado ‘Hotter Than Hell’. Utilizó el modelo de suscripción mensual para financiar y difundir contenido visual, fotográfico y musical de alta calidad estética que resultaba imposible de publicar en plataformas abiertas, consolidando la transición de las celebridades de la música hacia la autogestión sin censura.