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Así fue la llegada de David Bisbal a la Argentina: banderas, globos y un reencuentro único con sus fans

El cantante español saludó a un grupo de seguidores, quienes lo esperaban fuera del aeropuerto. El artista dará un show el lunes por la noche en el Movistar Arena y luego viajará a Córdoba

Así fue la llegada de David Bisbal a Argentina
Este concierto se da en el marco de Tour Eternos 2026
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Durante la tarde del sábado, David Bisbal arribó a Buenos Aires, donde una multitud de fanáticas lo aguardaba en el interior de Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Luego de un show en Perú, el cantante español llegó a la Argentina en el marco de su gira “Eternos 2026”.

Decenas de seguidoras lo recibieron en el sector de arribos internacionales con banderas de diversos clubes de fans que llevaban mensajes como “Sin Mirar Atrás”, “Locas x Bisbal” y “Siempre Contigo Argentina”. La escena, rodeada de globos celestes y rosas, se trasladó a la salida del aeropuerto, donde selfies, aplausos y gritos acompañaron cada paso del artista.

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Con remeras rojas, otro grupo de seguidoras exhibió una bandera que decía “Algunos años más... y el mismo amor latiendo”, una referencia a la permanencia del cantante entre el público argentino. Mientras aguardaban su arribo, algunas fanáticas llevaban coronas de plástico azules, entre banderas y carteles de bienvenida.

Así fue la llegada de David Bisbal a Argentina
Así lo esperaban sus fans en Aeroparque
Así fue la llegada de David Bisbal a Argentina
David estuvo acompañado por seguridad todo el tiempo
Así fue la llegada de David Bisbal a Argentina
Este concierto se da en el marco de Tour Eternos 2026

Agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) custodiaron a Bisbal durante todo su ingreso al edificio del aeropuerto. Para abrirle camino entre la multitud que se acumulaba con teléfonos en mano, los efectivos, reconocibles por sus uniformes negros con la sigla “PSA” estampada en la espalda, formaron un cordón alrededor del cantante.

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En las imágenes de ese momento, Bisbal aparece con su característico cabello rizado, anteojos de sol y una campera de cuero oscura, mientras el personal de seguridad lo rodea y decenas de celulares registran cada instante. El operativo de custodia continuó desde el interior de la terminal hasta la zona de salida, donde siguió el cronograma de fotos con fans.

Antes de alcanzar el sector de arribos, el cantante recorrió uno de los pasillos internos del aeropuerto junto a un reducido grupo de colaboradores y un efectivo policial, con valijas y bolsos de mano. Ese sector, con menos luz y menor presencia de público que el resto del recorrido, contrastó con la imagen multitudinaria que lo aguardaba metros más adelante, en la zona de salida habilitada para el público.

Así fue la llegada de David Bisbal a Argentina
El cantante no tuvo problemas a la hora de posar para sus seguidores
Así fue la llegada de David Bisbal a Argentina
Globos, carteles y remeras personalizadas fueron algunas de las cosas que llevaron las fanáticas
Así fue la llegada de David Bisbal a Argentina
Bisbal dio un show en la noche del viernes en Perú

Al salir del aeropuerto y dirigirse hacia la camioneta que lo esperaba, el cantante volvió a verse rodeado por seguidoras que le acercaban sus teléfonos para registrar el momento. Entre ellas se distinguía un hombre de traje y corbata, integrante del equipo que acompañó a Bisbal hasta el vehículo que lo llevó fuera del predio.

Desde el desembarco hasta su ingreso a la camioneta, todo el recorrido transcurrió bajo una luz de atardecer que marcaba el final de la jornada. Las fanáticas volvieron a sostener banderas argentinas como señal de bienvenida al cantante durante su paso por el país. En uno de los tramos finales, Bisbal levantó la mirada y sonrió mientras caminaba junto a un hombre de traje, rodeado de teléfonos alzados que buscaban registrar el instante final de su llegada.

Una selfie grupal tomada por una de las fanáticas junto al cantante y otra seguidora, frente a la fachada del aeropuerto, completó la escena. Bisbal levantó una mano para posar, mientras una de las jóvenes sostenía el teléfono para la fotografía, en uno de los pocos momentos en los que la custodia policial habilitó un contacto más directo con el público presente.

Así fue la llegada de David Bisbal a Argentina
David le pidió a la policía que lo deje tener contacto con sus fans
Así fue la llegada de David Bisbal a Argentina
El cantante tiene una sola fecha pactada para Buenos Aires
Así fue la llegada de David Bisbal a Argentina
En todo momento el cantante se mostró feliz de estar rodeado de sus fans (RSFotos)

El arribo a Buenos Aires ocurrió un día después de la presentación de Bisbal en Lima, Perú, como parte de su gira internacional “Eternos 2026”. Esa misma gira lo trae ahora a la Argentina, donde tiene programado un show en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el martes 13 de octubre. Tras la fecha que tiene en el barrio de Chacarita, viajará a Córdoba para seguir con el tour.

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