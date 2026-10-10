Juliana Awada homenajeó a su hija Antonia Macri por sus 15 años: “Que orgullo verte crecer y convertirte en la enorme persona que sos”

Juliana Awada celebró el cumpleaños número 15 de Antonia Macri (Instagram)

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Juliana Awada compartió un homenaje especial a su hija Antonia Macri en sus redes sociales con motivo de un nuevo cumpleaños. La fotógrafa y empresaria eligió para la ocasión una serie de publicaciones que combinaron imágenes del presente con un registro de la infancia de la adolescente. El festejo tuvo como escenario París, ciudad donde Awada recibió los 15 años de la hija que tuvo con el expresidente Mauricio Macri, en una celebración que incluyó distintos momentos documentados a lo largo del día, desde salidas por la ciudad hasta la cena familiar con torta y velitas.

El posteo central de la jornada se publicó en el feed de Instagram de Juliana, donde la empresaria sumó una descripción extensa de la personalidad de su hija. “Auténtica, incondicional, cariñosa, responsable, alegre, madura, tan especial! Felices 15 años! Te amamos”, escribió Awada en la publicación, que acompañó con varias fotografías de Antonia tomadas durante los distintos momentos del día.

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Ese mensaje se complementó con otro, difundido horas antes en una de las historias de la cuenta. Sobre una imagen de Antonia soplando las velas de una torta con gorro de cumpleaños, la empresaria escribió: “Felices 15 años mi amor!!! Que orgullo verte crecer y convertirte en la enorme persona que sos!! Te amo”. A esa publicación se sumó una tercera, de carácter más breve, en otra de las historias del día: “Feliz cumpleaños mi amor!!”, acompañada de una fotografía de la propia Awada caminando por un parque.

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La elección de la capital francesa para el festejo quedó registrada en varias de las imágenes compartidas por Awada. En una de ellas aparece recorriendo un sendero arbolado con un abrigo oscuro y jean negro, mientras que en otra posa con bufanda marrón, campera negra y jean claro con roturas. Las fotografías muestran árboles con hojas amarillas, propias de la temporada, y senderos de tierra característicos de los parques parisinos, aunque en ninguna de las imágenes se especifica el nombre puntual del lugar.

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La celebración de la noche de cumpleaños se realizó en un restaurante con cortinas de terciopelo rojo y paredes revestidas en rejilla, donde se dispuso una torta pequeña, decorada con frutos rojos y una vela, sobre un pedestal metálico sostenido en una bandeja. Sobre la mesa, cubierta con un mantel blanco, se incluyó la inscripción “15 años!!!” junto a un corazón rojo, en un ambiente que combinaba la decoración del local con los detalles propios de un festejo familiar.

En la celebración estuvo también Valentina Barbier, la otra hija de la modelo, fruto de su relación con Bruno Barbier. Las tres aparecen juntas en varias de las imágenes compartidas durante la jornada, entre ellas una fotografía en la que se las ve tomándose una selfie frente a un espejo, en un ambiente con casilleros postales de fondo, con atuendos de abrigo en tonos marrón, negro y verde oliva.

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"Auténtica, incondicional, cariñosa, responsable, alegre, madura, tan especial", escribió Awada en el pie de la publicación (Instagram)

El momento central de la cena incluyó un video en el que Antonia aparece entre Awada y Barbier frente a un plato con pastelitos decorados con chispitas encendidas, mientras las tres sonríen. Esa misma escena se repite en una fotografía posterior, donde Awada y Barbier besan a Antonia en cada mejilla frente a la misma torta con las chispitas aún encendidas, bajo un arco decorado con una lámpara amarilla. En esa instancia, sobre la mesa se observan además flores de hortensias y candelabros con velas encendidas, en lo que se perfila como el cierre de la cena de cumpleaños en el restaurante parisino.

La jornada de festejo incluyó también un almuerzo registrado en otra de las fotografías compartidas, en la que Antonia aparece sonriente mientras sostiene un plato con papas fritas, en una terraza exterior con mesas vestidas de blanco y faroles encendidos. Sobre la mesa frente a ella se observa un plato con un corte de carne bañado en una salsa de color claro, acompañado de los cubiertos y una copa de vino dispuestos para la comida.

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