Tras su despedida con la selección argentina, Lionel Messi volverá a jugar con Inter Miami por la MLS: hora, TV y formaciones

Messi retoma la actividad en Inter Miami (Crédito obligatorio: Joseph Maiorana-Imagn Images)

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Lionel Messi volverá a ponerse la camiseta de Inter Miami, que recibirá esta noche (desde las 20:30, hora argentina) al DC United por la fecha 28 de la MLS, luego de lo que fue su despedida de la selección argentina en el amistoso del pasado 6 de octubre contra Benín. El encuentro será transmitido por Apple TV (con MLS Season Pass).

Arranca una nueva etapa para el astro rosarino en la que solamente se enfocará en su equipo, que intentará retener el título de campeón de liga norteamericana. Luego de exponer su emoción y decir adiós a sus compañeros y público en el Monumental el martes pasado, le llegó la hora de liderar otra vez a las Garzas, que ven de lejos la chance de terminar como punteros en su zona, pero pretenden llegar en buena forma a los playoffs a los que prácticamente ya están clasificados (comenzarán en noviembre).

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“Leo es alguien que transmite una mentalidad determinada cada día; exige que sus compañeros, y todos nosotros, demos el 100% en todos los aspectos. Es un competidor nato. Se nota en cada entrenamiento, y es increíble. Tiene 39 años, pero busca constantemente nuevos retos. Eso es fantástico para todos, no solo para sus compañeros, sino también para el cuerpo técnico y el club. Te impulsa a ser mejor cada día. Por eso es un ejemplo a seguir; como dije antes, se le echará de menos en la selección nacional porque dejó un legado allí, y también está dejando un legado aquí, el club cambió el día que llegó. Nos impulsa a mejorar cada día y a estar preparados en todos los sentidos. Y es feliz, lo veo disfrutar, y eso también me hace muy feliz a mí”, expresó el entrenador el Kily González en la previa del duelo según reprodujo ESPN.

Inter Miami atraviesa una campaña marcada por su potencia ofensiva y una irregularidad que le impidió pelear con mayor firmeza por la cima de la Conferencia Este. Tras 27 partidos, suma 12 triunfos, 10 empates y apenas cinco derrotas, con 46 puntos, 64 goles a favor —la cifra más alta de la liga hasta ahora— y 50 en contra. Ese balance lo ubica tercero en el Este, igualado en unidades con New England Revolution y muy lejos del líder Nashville SC, que acumula 60. El equipo mostró una versión especialmente eficaz fuera de casa, donde consiguió ocho de sus 12 victorias, mientras que como local dejó puntos importantes: ganó solo cuatro de sus 13 encuentros.

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Las Garzas recibirán a DC United por la fecha 28 de la fase regular de la MLS (Mandatory Credit: Joseph Maiorana-Imagn Images)

El cierre reciente expone esa doble cara. Miami venía de una goleada 7-1 a CF Montreal a fines de agosto, pero luego encadenó varios empates —ante Atlanta, Chicago, Nashville y San Diego— y cayó 2-1 frente a Columbus Crew en su última presentación liguera. La producción ofensiva le permite sostenerse en zona alta y con margen para asegurar una buena posición de cara a los playoffs, aunque los 50 tantos recibidos reflejan una fragilidad defensiva que deberá corregir en los partidos restantes.

DC United transita una temporada discreta, definida por la dificultad para convertir empates en victorias. Tras 26 partidos, el equipo registra seis triunfos, 12 igualdades y ocho derrotas, con 30 puntos, 34 goles a favor y 42 en contra. Esa cosecha lo ubica 11º en la Conferencia Este —por delante únicamente de Columbus Crew— y fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Su baja eficacia ofensiva y un saldo de gol de -8 explican buena parte de una trayectoria sin la regularidad necesaria para acercarse a la zona alta.

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El presente tampoco ofrece demasiadas señales de recuperación: en sus últimos compromisos ligueros empató 0-0 con LAFC y Atlanta United, perdió 3-1 ante Charlotte FC y 3-0 frente a New England Revolution, aunque logró una victoria 2-1 sobre Columbus Crew. Su encuentro más reciente fue un 3-3 como visitante ante Vancouver Whitecaps, resultado que volvió a exhibir su capacidad de competir, pero también los problemas para sostener ventajas y cerrar partidos.

Probables formaciones:

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael; Facundo Mura, Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón; Lionel Messi, Luis Suárez y Daniel Pintér. DT: Kily González

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DC United: Sean Johnson; Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Kenta Kurokawa; Kimito Nono, Matti Peltola, Hosei Kijima, João Peglow; Jacob Hopkins y Nathan Ordaz. DT: René Weiler

Estadio: Nu (Miami)

Hora: 20.30

Árbitro: Lukasz Szpala

Televisará: Apple TV (MLS Season Pass)

TABLA DE POSICIONES