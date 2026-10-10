Como un cohete: la suba del valor de la firma espacial de Jeff Bezos lo disparó al segundo lugar entre los más ricos del mundo

Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Guardar

La valoración de Blue Origin en USD 140.000 millones tras la última ronda de financiación impulsó la fortuna de Jeff Bezos en USD 87.000 millones, convirtiéndolo en la segunda persona más rica del mundo.

La fortuna de Bezos asciende ahora a USD 368.500 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, por delante del cofundador de Alphabet, Larry Page, y únicamente detrás de Elon Musk, cuya fortuna está en USD 1,02 billones.

PUBLICIDAD

El entusiasmo de los inversores por las empresas espaciales ha sido el principal motor de la fortuna de Bezos y Musk este año. Musk, de 55 años, se convirtió en billonario tras la salida a bolsa de SpaceX en junio. Incluso con el retroceso en el precio de las acciones de la compañía, Musk incrementó su fortuna en USD 405.000 millones este año.

Bezos, de 62 años, constituyó Blue Origin, con sede en Kent, Washington, en el año 2000, unos dos años antes de que Musk fundara SpaceX. Y si bien SpaceX dependió durante mucho tiempo de inversionistas externos para impulsar su crecimiento, esta última ronda de financiación marca la primera vez que Blue Origin captó capital de inversión externo. Bezos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

PUBLICIDAD

Una de las plantas de Blue Origin en el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, Florida, EEUU (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Coatue Management es el único nuevo inversionista identificado en la ronda de financiación con una contribución de aproximadamente USD 4.000 millones, según datos de Pitchbook. Bezos invertió en fondos Coatue.

Tras esta ronda de financiación, Bezos posee el 93% de la empresa, según el índice de riqueza, mientras que Musk posee alrededor del 35% de SpaceX, excluyendo las opciones y las acciones restringidas.

SpaceX sigue siendo significativamente más grande. Generó casi USD 18.700 millones en ingresos el año pasado, en comparación con los aproximadamente US$800 millones de Blue Origin, según un informe en el Wall Street Journal. SpaceX tiene una capitalización de mercado de aproximadamente USD 2,23 billones.

PUBLICIDAD

Las empresas compiten en varios ámbitos, entre ellos el lanzamiento orbital y el transporte lunar.

Elon Musk (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

Bloomberg había valorado previamente la participación de Bezos en Blue Origin en US$17.000 millones, basándose en estimaciones de la cantidad que había invertido en la empresa. El Wall Street Journal informó que Bezos ha invertido alrededor de USD 30.000 millones desde la fundación de Blue Origin, incluyendo USD 2.000 millones en la última ronda de financiación.

IA, también

Como destacó Infobae días atrás, el auge de la IA disparó las fortunas tecnológicas a niveles nunca vistos

La riqueza conjunta de los cerca de 100 multimillonarios tecnológicos entre las 500 personas más ricas del mundo aumentó USD 845.000 millones hasta el 30 de septiembre, el mayor incremento registrado en los primeros nueve meses de un año, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

PUBLICIDAD

El auge estuvo impulsado por las mismas fuerzas que mueven los mercados mundiales: el boom de la inteligencia artificial y el fuerte avance de las acciones tecnológicas, particularmente en Estados Unidos. Los multimillonarios del sector acumulan ahora una fortuna conjunta de USD 4,6 billones, equivalente al 36% de la riqueza del índice, pese a representar solo alrededor de una quinta parte de sus integrantes.

La divergencia es marcada. Los multimillonarios que hicieron sus fortunas fuera de la tecnología perdieron en conjunto USD 62.000 millones durante el período, mientras los estadounidenses concentraron el 94% de las ganancias netas del índice.

El crecimiento también se ha concentrado fuertemente en la cima. Musk, la persona más rica del mundo, sumó USD 310.000 millones a su fortuna hasta fines de septiembre, aproximadamente el 40% del aumento total del índice. Se convirtió brevemente en el primer billonario del mundo después de que SpaceX se fusionara con su empresa de inteligencia artificial, xAI, y saliera a bolsa en junio. Ahora lo es otra vez.

PUBLICIDAD

Con información de Bloomberg