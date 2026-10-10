Cómo recuperar chats borrados en WhatsApp de mi novia: paso a paso para volver a leerlos

Los mensajes eliminados de WhatsApp se pueden recuperar en caso exista una copia de seguridad.

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Recuperar chats borrados de WhatsApp puede ser posible si existe una copia de seguridad creada antes de que se eliminaran los mensajes. Este procedimiento permite restaurar conversaciones almacenadas previamente, aunque tiene una condición importante: la información recibida o enviada después de la última copia podría perderse al recuperar una versión anterior del historial.

Si una persona quiere recuperar una conversación de WhatsApp, como los chats de su novia, debe tener en cuenta que el procedimiento requiere acceso autorizado a la cuenta y al respaldo correspondiente. No es posible garantizar que los mensajes eliminados puedan recuperarse si no existe una copia que los contenga.

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Los pasos generales son los mismos en celulares Android y iPhone: comprobar la copia de seguridad, reinstalar WhatsApp y restaurar el historial durante la configuración. Sin embargo, el almacenamiento en la nube cambia según el sistema operativo: Android utiliza Google Drive y iPhone emplea iCloud.

Para recuperar mensajes eliminados de WhatsApp se debe de haber hecho antes una copia de seguridad. (Foto: Meta)

Cómo comprobar si existe una copia de seguridad de WhatsApp

Antes de desinstalar la aplicación, conviene revisar la fecha de la última copia de seguridad. En WhatsApp, entra en Ajustes, selecciona Chats y busca Copia de seguridad. Allí podrás consultar cuándo se guardó el historial y qué opciones están activadas.

En Android, las copias suelen vincularse con una cuenta de Google. En iPhone, se almacenan mediante iCloud. Para recuperar una conversación, la copia debe haberse realizado cuando los mensajes todavía estaban disponibles.

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Si el respaldo se creó después de borrar el chat, es posible que esos mensajes ya no estén incluidos. Por eso, antes de realizar cualquier cambio, es importante revisar la fecha y evitar generar una nueva copia que reemplace el respaldo que se necesita.

WhatsApp te da la opción de revisar y activar la copia de seguridad. (Meta)

Paso a paso para recuperar chats borrados en WhatsApp

El procedimiento general es similar en todos los celulares, aunque los nombres de algunos menús pueden variar ligeramente según la versión de WhatsApp y del sistema operativo.

Revisa la copia de seguridad. Abre WhatsApp, entra en Ajustes, selecciona Chats y accede a Copia de seguridad. Comprueba la fecha del último respaldo y la cuenta de Google o iCloud asociada. Verifica que tienes acceso a la cuenta. Antes de continuar, asegúrate de poder ingresar a la cuenta de Google o Apple utilizada para almacenar la copia y de tener acceso al número de teléfono correspondiente. Desinstala WhatsApp. Si la copia contiene los mensajes que buscas, elimina la aplicación del celular. Ten presente que desinstalarla no garantiza que todos los chats puedan recuperarse: el resultado depende del respaldo disponible. Instala nuevamente la aplicación. Descarga WhatsApp desde Google Play Store en Android o desde App Store en iPhone. Evita instalar versiones obtenidas de páginas desconocidas. Verifica el número de teléfono. Abre WhatsApp y sigue las instrucciones de configuración. Debes utilizar el mismo número asociado a la cuenta y tener disponible la cuenta de Google o iCloud que contiene la copia. Selecciona la opción de restaurar. Si WhatsApp detecta un respaldo compatible, mostrará la opción para restaurar el historial. Acepta y espera hasta que termine el proceso. Si existe una copia cifrada de extremo a extremo, necesitarás la contraseña o clave correspondiente. Comprueba las conversaciones. Cuando finalice la restauración, revisa los chats para confirmar si aparecen los mensajes buscados. Los archivos multimedia pueden tardar más en descargarse.

WhatsApp ofrece la posibilidad de recuperar mensajes eliminados si cuentas con una copia de seguridad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué debes saber antes de restaurar los mensajes

Restaurar una copia antigua puede hacer que no aparezcan los mensajes posteriores a la fecha del respaldo. Además, WhatsApp no ofrece una función universal para recuperar cualquier mensaje eliminado sin una copia que lo contenga.

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Si se trata de conversaciones de otra persona, es necesario contar con su autorización y acceso legítimo a la cuenta. La restauración no permite consultar de forma automática los chats de otra persona desde un celular propio.

En conclusión, recuperar mensajes borrados de WhatsApp depende de que exista una copia de seguridad anterior a la eliminación. Revisar la fecha del respaldo antes de reinstalar la aplicación es el paso más importante para evitar perder información reciente.