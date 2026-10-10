Cuba

Cuba restableció el servicio eléctrico en el oriente tras un nuevo apagón parcial

La Unión Eléctrica completó por la tarde la reconexión regional, cuatro horas después de que una avería en una línea de alta tensión aislara varias provincias orientales del sistema nacional de energía

Una falla en una línea de alta tensión dejó sin electricidad a más de tres millones de personas en el este de Cuba. (AP foto/Ramón Espinosa)
Una falla en una línea de alta tensión dejó sin electricidad a más de tres millones de personas en el este de Cuba. (AP foto/Ramón Espinosa)
Guardar

Más de tres millones de personas quedaron sin electricidad este sábado en el este de la isla, después de que una falla en una línea de alta tensión provocara un apagón parcial en el sistema eléctrico de Cuba, según EFE. El servicio fue restablecido unas cuatro horas más tarde, según informó la Unión Eléctrica (UNE).

El incidente se produjo a las 12:46, hora local, cuando se registró un disparo en la línea de 220 kilovoltios que conecta Nuevitas, en Camagüey, con Las Tunas. La avería desconectó parte del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y afectó a varias provincias orientales.

PUBLICIDAD

La UNE comunicó que el SEN recuperó la conexión en esa región durante la tarde. La información fue difundida por medios oficialistas

Una falla en la línea Nuevitas-Tunas dejó sin suministro a millones de cubanos

El corte ocurrió en una infraestructura que conecta dos puntos centrales para la distribución de energía hacia el oriente de Cuba. La interrupción dejó simultáneamente sin servicio a una parte importante de los habitantes de esa zona del país.

La compañía eléctrica precisó que el desperfecto estuvo vinculado con la línea Nuevitas-Tunas de 220 kV. El director general de la Central Termoeléctrica 10 de Octubre, Jorge Luis Maceira, afirmó ante la prensa estatal que la unidad seis de esa planta continuó operativa después de la falla. La central está ubicada en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, y su aporte se mantuvo dentro del SEN.

PUBLICIDAD

La continuidad de esa unidad permitió sostener parte de la generación disponible mientras se avanzaba con la recuperación del suministro eléctrico en el este de la isla.

Cuba contabilizó ocho apagones generales en 2026 que afectaron a gran parte de sus 9,4 millones de habitantes. (REUTERS/Norlys Perez)
Cuba contabilizó ocho apagones generales en 2026 que afectaron a gran parte de sus 9,4 millones de habitantes. (REUTERS/Norlys Perez)

La crisis energética mantiene apagones diarios de más de 20 horas

El nuevo corte parcial ocurre en medio de una crisis energética que se profundizó durante los últimos dos años en la isla. En los meses recientes, distintas zonas del país registraron apagones diarios que superaron las 20 horas consecutivas, debido a la limitada capacidad de generación.

El régimen de Cuba reconoció que la situación del sistema eléctrico es crítica. Entre los factores que señala figuran el deterioro de las instalaciones, la falta de inversiones durante décadas y las restricciones para acceder a combustible.

Las centrales termoeléctricas cubanas aportan cerca del 40% de la electricidad generada en el país. Gran parte de esas instalaciones fue construida en las décadas de 1960 y 1970, por lo que requiere reparaciones frecuentes y presenta dificultades para sostener un funcionamiento estable.

De las 16 unidades de generación termoeléctrica existentes, más de la mitad suele permanecer fuera de servicio cada día por averías o tareas de mantenimiento, de acuerdo con los datos citados por EFE. Esa situación reduce el margen de respuesta ante incidentes en las redes de transmisión, como el que afectó este sábado al oriente cubano.

Las plantas termoeléctricas construidas en las décadas de 1960 y 1970 generan cerca del 40 por ciento de la electricidad del país. (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)
Las plantas termoeléctricas construidas en las décadas de 1960 y 1970 generan cerca del 40 por ciento de la electricidad del país. (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)

La isla registró ocho apagones generales durante 2026

En lo que va de 2026, Cuba sufrió ocho apagones generales, además de una cantidad similar de interrupciones parciales. Esos episodios dejaron sin energía a gran parte de los 9,4 millones de habitantes de la isla en distintos momentos.

Los cortes nacionales y regionales se suman a un escenario de déficits diarios que afecta la vida doméstica, el funcionamiento de comercios, el transporte y otros servicios. La recuperación de este sábado permitió restablecer el suministro en el oriente, aunque persisten las limitaciones estructurales del sistema eléctrico cubano.

Temas Relacionados

CubaApagón eléctricoCrisis energéticaSENApagones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El químico que devora a la juventud cubana: una droga más barata que la comida, familias rotas y una casa de rescate que cuenta los días

En Cuba, una sustancia sintética de composición incierta arrasa entre adolescentes y jóvenes en medio de apagones y crisis. Un centro cristiano en La Habana los recibe sin cobrar, mientras el consumo creció un 200 % desde la pandemia.

El químico que devora a la juventud cubana: una droga más barata que la comida, familias rotas y una casa de rescate que cuenta los días

Qué sucedió con Beatriz Arrebato, la joven cubana que murió en una avalancha sin explicación oficial sobre lo ocurrido

La mujer cayó en medio de una multitud durante un evento realizado el 4 de octubre en La Habana, según testimonios y videos que circularon en redes sociales

Qué sucedió con Beatriz Arrebato, la joven cubana que murió en una avalancha sin explicación oficial sobre lo ocurrido

Medicina privada prohibida en Cuba: la advertencia de Camagüey tras una lista de precios en dólares que circuló en redes

Un catálogo con tarifas de hasta USD 105 por chequeos médicos encendió las alarmas de las autoridades sanitarias, que amenazaron con acciones judiciales contra quienes promuevan este tipo de servicios

Medicina privada prohibida en Cuba: la advertencia de Camagüey tras una lista de precios en dólares que circuló en redes

Envían a una celda de castigo a un preso político cubano por recitar un poema contra el régimen, según su madre

“Yo no sé cómo está y si lo están alimentando”, afirmó Desirée Valdés González, quien exigió a las autoridades que garanticen la integridad física y psicológica de su hijo

Envían a una celda de castigo a un preso político cubano por recitar un poema contra el régimen, según su madre

El recluso Eduardo Romero Prieto muere tras complicaciones de salud y sus familiares aseguran que hubo negligencia

Sus familiares atribuyeron el desenlace a una demora asistencial durante su internamiento en el penal de Canaleta y denunciaron que una hernia agravó su condición hasta causarle una sepsis generalizada

El recluso Eduardo Romero Prieto muere tras complicaciones de salud y sus familiares aseguran que hubo negligencia

TECNO

Grandes editoriales de Estados Unidos usan IA en secreto y sus empleados se rebelan

Grandes editoriales de Estados Unidos usan IA en secreto y sus empleados se rebelan

Megan Fox se une a plataforma de contenido explícito: qué otros artistas exploran esta tecnología

‘Las Guerreras K-pop 2’ no se estrenará primero en Netflix: cuáles son los planes para la nueva película

Intel y AMD resucitan la memoria DDR4 para esquivar la crisis de precios de la RAM

Cómo recuperar chats borrados en WhatsApp de mi novia: paso a paso para volver a leerlos

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

George Clooney acompaña a Cindy Crawford tras la muerte de su hijo: “Es lo peor que le podría pasar a una familia”

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

MUNDO

Irán informó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima al salir del estrecho de Ormuz

Irán informó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima al salir del estrecho de Ormuz

El primer ministro británico expresó su “total solidaridad” con Volodimir Zelensky tras las críticas de Donald Trump

Un hombre saltó al recinto de un tigre en un zoo de Inglaterra y murió tras ser atacado por el felino

Trump criticó a Zelensky por los ataques contra refinerías rusas y dijo que Ucrania necesita “un nuevo presidente”

Ucrania golpeó una terminal petrolera rusa tras el acuerdo por el diésel alcanzado entre Donald Trump y Vladimir Putin