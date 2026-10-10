Cuba restableció el servicio eléctrico en el oriente tras un nuevo apagón parcial

Una falla en una línea de alta tensión dejó sin electricidad a más de tres millones de personas en el este de Cuba. (AP foto/Ramón Espinosa)

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Más de tres millones de personas quedaron sin electricidad este sábado en el este de la isla, después de que una falla en una línea de alta tensión provocara un apagón parcial en el sistema eléctrico de Cuba, según EFE. El servicio fue restablecido unas cuatro horas más tarde, según informó la Unión Eléctrica (UNE).

El incidente se produjo a las 12:46, hora local, cuando se registró un disparo en la línea de 220 kilovoltios que conecta Nuevitas, en Camagüey, con Las Tunas. La avería desconectó parte del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y afectó a varias provincias orientales.

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La UNE comunicó que el SEN recuperó la conexión en esa región durante la tarde. La información fue difundida por medios oficialistas

Una falla en la línea Nuevitas-Tunas dejó sin suministro a millones de cubanos

El corte ocurrió en una infraestructura que conecta dos puntos centrales para la distribución de energía hacia el oriente de Cuba. La interrupción dejó simultáneamente sin servicio a una parte importante de los habitantes de esa zona del país.

La compañía eléctrica precisó que el desperfecto estuvo vinculado con la línea Nuevitas-Tunas de 220 kV. El director general de la Central Termoeléctrica 10 de Octubre, Jorge Luis Maceira, afirmó ante la prensa estatal que la unidad seis de esa planta continuó operativa después de la falla. La central está ubicada en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, y su aporte se mantuvo dentro del SEN.

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La continuidad de esa unidad permitió sostener parte de la generación disponible mientras se avanzaba con la recuperación del suministro eléctrico en el este de la isla.

Cuba contabilizó ocho apagones generales en 2026 que afectaron a gran parte de sus 9,4 millones de habitantes. (REUTERS/Norlys Perez)

La crisis energética mantiene apagones diarios de más de 20 horas

El nuevo corte parcial ocurre en medio de una crisis energética que se profundizó durante los últimos dos años en la isla. En los meses recientes, distintas zonas del país registraron apagones diarios que superaron las 20 horas consecutivas, debido a la limitada capacidad de generación.

El régimen de Cuba reconoció que la situación del sistema eléctrico es crítica. Entre los factores que señala figuran el deterioro de las instalaciones, la falta de inversiones durante décadas y las restricciones para acceder a combustible.

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Las centrales termoeléctricas cubanas aportan cerca del 40% de la electricidad generada en el país. Gran parte de esas instalaciones fue construida en las décadas de 1960 y 1970, por lo que requiere reparaciones frecuentes y presenta dificultades para sostener un funcionamiento estable.

De las 16 unidades de generación termoeléctrica existentes, más de la mitad suele permanecer fuera de servicio cada día por averías o tareas de mantenimiento, de acuerdo con los datos citados por EFE. Esa situación reduce el margen de respuesta ante incidentes en las redes de transmisión, como el que afectó este sábado al oriente cubano.

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Las plantas termoeléctricas construidas en las décadas de 1960 y 1970 generan cerca del 40 por ciento de la electricidad del país. (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)

La isla registró ocho apagones generales durante 2026

En lo que va de 2026, Cuba sufrió ocho apagones generales, además de una cantidad similar de interrupciones parciales. Esos episodios dejaron sin energía a gran parte de los 9,4 millones de habitantes de la isla en distintos momentos.

Los cortes nacionales y regionales se suman a un escenario de déficits diarios que afecta la vida doméstica, el funcionamiento de comercios, el transporte y otros servicios. La recuperación de este sábado permitió restablecer el suministro en el oriente, aunque persisten las limitaciones estructurales del sistema eléctrico cubano.