Guatemala

Instituto guatemalteco llama a evaluar riesgo sísmico y priorizar la prevención, tras los terremotos de Panamá, Colombia y Venezuela

Instituto guatemalteco llama a evaluar riesgo sísmico y priorizar la prevención, tras los terremotos de Panamá, Colombia y Venezuela, instituto

A drone view shows vehicles crushed beneath debris from a collapsed building after an earthquake struck near the southern coast of Panama, in Penonome, Panama, October 10, 2026. REUTERS/Enea Lebrun
A drone view shows vehicles crushed beneath debris from a collapsed building after an earthquake struck near the southern coast of Panama, in Penonome, Panama, October 10, 2026. REUTERS/Enea Lebrun
Guardar

El CEUR de la Universidad de San Carlos de Guatemala advirtió, tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, que la prevención frente al riesgo sísmico cuesta una fracción de lo que demanda la reconstrucción después de un desastre. El centro sostuvo que la amenaza geológica para Guatemala es inevitable, pero que la vulnerabilidad depende de decisiones financieras y urbanas.

La falta de preparación puede traducirse en destrucción de infraestructura y edificios, paralización económica, interrupciones en las cadenas de suministro y caída de ingresos fiscales y privados. También obliga a redirigir recursos de salud, educación e infraestructura hacia la emergencia y la reconstrucción.

PUBLICIDAD

Los antecedentes sísmicos de Guatemala

Guatemala registró en 1976 un terremoto de magnitud 7,5 en la falla de Motagua que modificó su geografía social y urbana. El desastre causó más de 23.000 muertes y aceleró la urbanización informal hacia el área metropolitana.

Los terremotos de 2012, de magnitud 7,4, y de 2014, de magnitud 7,3, volvieron a afectar al departamento de San Marcos y al occidente del país. El CEUR los señaló como parte de la recurrencia sísmica que condiciona a la región.

Folleto con texto informativo sobre el riesgo sísmico, acompañado por fotografías de un edificio destruido, un volcán y grietas en el suelo.
Un comunicado del Centro de Estudios Urbanos y Regionales advierte sobre las consecuencias económicas y sociales del riesgo sísmico no atendido en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad afirmó que “la interacción entre las placas tectónicas de nuestra región no da tregua”. Su planteo distingue entre la amenaza geológica, que considera inevitable, y la exposición construida por la ubicación, el estado y la falta de refuerzo de la infraestructura.

PUBLICIDAD

La resiliencia, según el centro universitario, requiere capacidad técnica, estructural y financiera para absorber un impacto y recuperarse con rapidez. No depende de la suerte ni de una resistencia pasiva.

El costo financiero de postergar la prevención

Los estudios técnicos y el refuerzo estructural adecuado representan una parte mínima de los recursos que exige un desastre, señaló el organismo. También remarcó que ningún riesgo puede ser gestionado, mitigado o transferido si no fue cuantificado previamente.

La advertencia estuvo dirigida a instituciones, municipios y empresas guatemaltecas, a las que instó a no esperar un nuevo gran evento sísmico para evaluar y transferir sus riesgos. La actividad del Cinturón de Fuego del Pacífico volvió a quedar expuesta con los terremotos de Venezuela, Colombia y Panamá.

El terremoto de Panamá y la alerta regional de tsunami

Dos movimientos de magnitud 7,6 y 7,7, seguidos por una réplica de 6,6 y otros sismos secundarios, sacudieron el sur panameño durante la tarde. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó inicialmente una magnitud preliminar de ocho para el primer terremoto, que luego ajustó a 7,6 y posteriormente a 7,7.

Hombres de pie sobre una calle de adoquines entre edificios en ruinas y montones de escombros bajo un cielo nublado con cables eléctricos
Foto de archivo para ilustrar: El CEUR de la Universidad de San Carlos de Guatemala advirtió que la prevención del riesgo sísmico cuesta una fracción de la reconstrucción posterior. (Redes Sociales)

El epicentro se ubicó a 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, a una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento provocó derrumbes de edificios cerca de la zona afectada, evacuaciones en todo Panamá y una alerta de tsunami para las costas de Panamá, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Guatemala, con olas previstas de entre uno y tres metros.

El terremoto también se sintió en Colombia y tuvo réplicas de hasta 5,8 en las horas posteriores. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis declaró la amenaza para varios países de la región, aunque descartó riesgos para Estados Unidos.

El sistema GDACS estimó que hasta 530 mil personas quedaron expuestas a intensidades iguales o superiores al grado VII de la escala Mercalli Modificada. Para el CEUR, el episodio forma parte de una secuencia de terremotos que alcanzó a Venezuela, Colombia y Panamá en los últimos meses.

El 24 de junio, un doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 golpeó el estado venezolano de La Guaira y dejó más de 6.500 muertos, según cifras de fuentes oficiales del país. El 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 en el municipio de San José del Palmar, en el departamento colombiano de Chocó, causó al menos 111 fallecidos y 87 heridos.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella informó que ese movimiento dejó 61 edificios colapsados, 18 centros de salud dañados y 52 instituciones educativas afectadas. La sucesión de episodios llevó al centro guatemalteco a expresar su solidaridad con los tres países.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloUSACCEURTerremoto en Panamá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diputados guatemaltecos proponen sustituir la Ley de Inquilinato vigente desde hace 65 años y sostienen que nuevas reglas impulsarán la oferta

El proyecto 6865, integrado por 79 artículos, regularía las relaciones de alquiler de vivienda en Guatemala y será remitido a una comisión, cuyo dictamen precedería el debate en el pleno legislativo

Diputados guatemaltecos proponen sustituir la Ley de Inquilinato vigente desde hace 65 años y sostienen que nuevas reglas impulsarán la oferta

El presidente Arévalo supervisa dos proyectos viales financiados con fondos de desarrollo en Las Cruces, Petén

La gira incluyó una obra con 80 % de avance y otra terminada, ambas ejecutadas por la municipalidad mediante aportes del Consejo Departamental de Desarrollo de Petén por casi Q 14.9 millones en total

El presidente Arévalo supervisa dos proyectos viales financiados con fondos de desarrollo en Las Cruces, Petén

La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisa nueve armas y 196 municiones en un allanamiento realizado en Zacapa

El material, que contaba con documentación legal, quedó bajo custodia del INACIF para análisis balísticos, mientras la DEIC y el Ministerio Público investigan si estuvo vinculado con actividades delictivas previas

La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisa nueve armas y 196 municiones en un allanamiento realizado en Zacapa

La embajada de Guatemala habilita una línea de emergencia para sus 3.089 ciudadanos registrados en Panamá

La sede diplomática informó que no recibió reportes de connacionales afectados y pidió a la comunidad atender las indicaciones locales, mientras la cancillería recomendó consultar fuentes oficiales durante la situación

La embajada de Guatemala habilita una línea de emergencia para sus 3.089 ciudadanos registrados en Panamá

Bomberos Voluntarios y la Base Naval en Guatemala continúan la búsqueda de dos desaparecidos tras el hundimiento de un helicóptero en el lago Atitlán

El dispositivo subacuático descendió hasta 58 metros frente a la finca San Buenaventura, en Panajachel, durante las tareas suspendidas por la noche y reanudadas el viernes pese a la lluvia

Bomberos Voluntarios y la Base Naval en Guatemala continúan la búsqueda de dos desaparecidos tras el hundimiento de un helicóptero en el lago Atitlán

TECNO

Megan Fox se une a plataforma de contenido explícito: qué otros artistas exploran esta tecnología

Megan Fox se une a plataforma de contenido explícito: qué otros artistas exploran esta tecnología

‘Las Guerreras K-pop 2’ no se estrenará primero en Netflix: cuáles son los planes para la nueva película

Intel y AMD resucitan la memoria DDR4 para esquivar la crisis de precios de la RAM

Cómo recuperar chats borrados en WhatsApp de mi novia: paso a paso para volver a leerlos

Nueve tecnologías de seguridad vial en carros y motos que previenen accidentes

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

George Clooney acompaña a Cindy Crawford tras la muerte de su hijo: “Es lo peor que le podría pasar a una familia”

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

MUNDO

Irán informó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima al salir del estrecho de Ormuz

Irán informó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima al salir del estrecho de Ormuz

El primer ministro británico expresó su “total solidaridad” con Volodimir Zelensky tras las críticas de Donald Trump

Un hombre saltó al recinto de un tigre en un zoo de Inglaterra y murió tras ser atacado por el felino

Trump criticó a Zelensky por los ataques contra refinerías rusas y dijo que Ucrania necesita “un nuevo presidente”

Ucrania golpeó una terminal petrolera rusa tras el acuerdo por el diésel alcanzado entre Donald Trump y Vladimir Putin