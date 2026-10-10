La mamá y los hermanos de Lali Espósito la saludaron por su cumpleaños: "No hay palabras que describan este amor"

Lali Espósito con su familia: Majo Riera, Anita y Pato

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Lali Espósito cumple 35 años este sábado lejos de Buenos Aires: los festeja en Río de Janeiro, donde participa del Festival de Cine de la ciudad acompañando al director Benjamín Naishtat en la presentación de Glaxo, la película en la que encarna a “La Negra” Miranda junto a Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe. La distancia no fue obstáculo para que los saludos llegaran desde todos lados, y entre los más emotivos estuvieron los de las personas más cercanas: su mamá, Majo Riera, su hermana Anita Espósito y su hermano Patricio.

El posteo de Majo Riera fue uno de los más comentados del día. La publicación incluyó una foto en la que se las ve a las dos juntas mirándose, Lali con peluca negra y un conjunto total black, y su mamá con gorra y buzo también negro. La imagen captura un momento íntimo entre ellas, y el texto que la acompañó fue directo al corazón: “Felices 35 hija de mi alma. Te amo”, seguido de emojis de corazón, torta y brindis.

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"Hija de mi alma": Majo Riera posteó su saludo de cumpleaños para Lali Espósito

La hermana de Lali, Anita Espósito, eligió un camino diferente para el saludo: recurrió a imágenes de archivo que las muestran a las dos en lo que parece ser un paseo invernal. En la primera foto aparecen juntas, abrigadas, con expresiones relajadas y cómplices. En la segunda, Lali posa sola con una taza, gorro de lana y bufanda a cuadros, en lo que parece la sala de un café o una confitería. El texto del posteo fue: “No hay palabras que describan este amor. F.C. mi amor”, con la mención a la cuenta de su hermana. El detalle “F.C.” —que puede leerse como “feliz cumpleaños”— le dio un tono íntimo y en clave al saludo.

Anita, la hermana de Lali Espósito, la saludó por su aniversario con fotos retro

Anita forma parte del elenco de Sex, el espectáculo creado y dirigido por José María Muscari en el Gorriti Art Center. Hace unas semanas, Lali fue a verla como espectadora y terminó siendo parte del show cuando su hermana la involucró en uno de los juegos de la obra.

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Lali Espósito recibió el saludo de su hermano Patricio: "Feliz cumple Marianitaaaaa"

Patricio, o “Pato”, el hermano de Lali, también se sumó a los saludos con un posteo en sus historias de Instagram. Eligió dos fotos que los muestran juntos en distintos momentos: en la primera, un selfie con fondo de río y arquitectura europea, los dos con gorras y camperas abrigadas; en la segunda, sentados al aire libre, sonriendo, ella con campera de jean y anteojos de sol, él con la camiseta de la selección argentina, gorra de los LA Dodgers y tatuajes visibles en los brazos. El mensaje fue tan afectuoso como informal: “FELIZ CUMPLE MARIANITAAA”, con emojis de carita y corazón rojo.

Pedro Rosemblat eligió una foto cotidiana y una canción de Jairo para el saludo

Entre los saludos que más expectativa generaban estaba el de Pedro Rosemblat, conductor de Gelatina y pareja de Lali, con quien la artista se casará en las próximas semanas. Rosemblat eligió para sus historias de Instagram una foto de ella con gorra y el pelo suelto, cargando sola con un parlante de gran tamaño. La frase que completó la imagen fue: “Porque en esta vida ningún desafío te queda grande. Feliz cumpleaños mi amor”. Como banda sonora del posteo sumó “Viva El Sol”, de Jairo.

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El mensaje de Pedro Rosemblat a Lali por su cumple

No era la primera vez que el periodista expresaba públicamente su admiración. Semanas atrás, cuando Lali cerró su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” con su tercera presentación en el estadio de River Plate, Pedro Rosemblat compartió un video del show con un texto donde describió el despliegue de su pareja: “Se lo devora como si fuera un caramelo. Y maneja cada detalle, cada rincón de su ritual con una precisión y un talento que no conoce límites”. En ese mismo posteo resumió la magnitud de la gira: “34 años de vida y 25 de carrera. Ocho estadios de fútbol, más de 500.000 entradas”. Cerró con una frase personal: “Te amo y te admiro, enana faquera”.

Un grupo de bailarines africanos virales le cantó el feliz cumpleaños

Un grupo de jóvenes vestidos con atuendos tradicionales realiza una presentación al aire libre para felicitar a la artista argentina Lali Espósito por su cumpleaños. Durante la secuencia, los integrantes sostienen una foto impresa de la cantante y un cartel manuscrito con un mensaje de felicitación en español e inglés, acompañado por el ritmo de tambores y danza.

Entre la catarata de saludos que recibió Lali Espósito, uno se destacó por su viralidad. La cuenta de Instagram @niudance_com publicó un video en el que más de una docena de jóvenes africanos con trajes tradicionales, parados frente a chozas de paja, sostienen una foto impresa de la artista y un cartel escrito a mano que dice “Feliz cumpleaños Lali Espósito, we love you so much”. En el clip cantan en español con acento africano fragmentos de Mejor que vos, el hit que Lali grabó junto a Miranda!.

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El video llegó a la festejada: la cantante le puso “me gusta” a la publicación, lo que multiplicó el alcance entre los seguidores argentinos. Desde Río de Janeiro, antes de que se cumpliera su aniversario, Lali compartió en sus historias de Instagram una secuencia de fotos desde la habitación de su hotel y escribió en su canal de difusión: “Es mi cumple en un ratito 35!!! Que cosa eh! Estoy re feliz y agradecida a la vida! Gracias a ustedes por su cariño siempre!!!!”.