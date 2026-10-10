La China Suárez se reencontró con una excompañera de Casi Ángles: la foto que subió y luego borró

Emilia Attias y la China Suárez se reencontraron después de años

Guardar

Eugenia “China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena después de protagonizar un reencuentro con Emilia Attias, su excompañera de Casi Ángeles, en medio de la salida nocturna en la que celebró junto a Mauro Icardi el divorcio del futbolista con Wanda Nara, sentencia que llevó dos años de trabajo en los tribunales de Milán.

El encuentro entre las actrices se produjo el jueves en Tequila Club, el boliche donde Icardi y Suárez llegaron para festejar la resolución de ese vínculo, un trámite que, según se reconstruyó después, también despeja el camino para que la pareja proyecte su casamiento en medio de la exposición mediática que los rodea desde hace meses.

PUBLICIDAD

Según el posteo publicado por la periodista Naiara Vecchio, “Icardi y la China Suárez celebraron el divorcio de Wanda Nara el jueves en Tequila. Llegaron cerca las 3 am, brindaron por poder casarse y se fueron a las 6 am”. La información fue “confirmado por varias personas que fueron al boliche”, precisó la comunicadora en el mismo texto.

Las actrices se encontraron en un reconocido boliche de costanera

En ese marco, y mientras la noche en Tequila Club transcurría entre brindis y repercusiones por el divorcio recién sellado, Suárez se cruzó con Attias, con quien compartió elenco en la ficción juvenil que marcó a toda una generación. Las dos se mostraron abrazadas y sonrientes frente a la cámara, en una postal que combinaba la nostalgia por aquella etapa televisiva con la curiosidad que despierta cualquier movimiento de la China en redes.

PUBLICIDAD

La primera en publicar la fotografía fue una agencia de marketing de influencers, que acompañó la imagen con una frase dirigida de lleno a la nostalgia de los fanáticos de la tira: “Lo admitimos, no superamos Casi Ángeles”, escribieron, en una referencia directa al fenómeno que todavía genera seguimiento años después de su estreno.

Minutos más tarde, la propia China Suárez decidió republicar esa imagen en sus historias de Instagram, en un gesto que, en un primer momento, pareció ratificar la buena sintonía del reencuentro. No se limitó a reponer la postal: también sumó como música de fondo “Que nos volvamos a ver”, una de las canciones más recordadas de TeenAngels, la banda musical surgida de la ficción, y agregó un corazón como señal de alegría por haberse reencontrado con su antigua compañera de elenco.

PUBLICIDAD

Sin embargo, lo que parecía un gesto espontáneo de buena onda entre las actrices tuvo un giro inesperado que modificó la lectura inicial del episodio. Al poco tiempo de publicar la historia, la China eliminó la imagen de sus redes sociales, una decisión que no pasó inadvertida entre quienes siguen de cerca sus movimientos digitales y que abrió la puerta a distintas especulaciones sobre lo que pudo haber motivado ese cambio repentino.

Suárez compartió la publicación y luego la borro (Instagram)

Por su parte, Emilia tampoco ayudó a despejar las dudas: no compartió la fotografía en sus propias historias de Instagram en ningún momento, pese a que la imagen ya circulaba con fuerza entre las cuentas de fans de ambas. Ese silencio también despertó curiosidad y dio lugar a preguntas sobre los motivos que podrían haber llevado a la China a borrar la publicación apenas minutos después de haberla subido.

PUBLICIDAD

Semanas atrás, Attias stuvo al aire de Puro Show (El Trece) para hablar de su participación en Es mi Sueño. La entrevista derivó, sin embargo, en una defensa pública de su excompañera frente a las críticas que recibe en cada paso y publicación que hace en redes.

Consultada sobre qué sensación le genera el hate que recibe la China en las redes sociales, la mujer que encarnaba a Cielo en Casi Ángeles fue directa: “La tienen que dejar un poco más tranquila”, afirmó. Y agregó: “Me da pena, la verdad, en un punto”.

La actriz habló de los comentarios que recibe su excompañero de Casi Ángeles cada vez que sube una foto (Video: Puro Show-El Trece)

La actriz aclaró que, más allá del cariño que mantiene por Suárez y por Lali Espósito, otra de sus compañeras en Casi Ángeles, el vínculo entre ambas ya no incluye un contacto frecuente. “Ya no es que nos vemos todo el tiempo. De hecho, con la China, incluso con Lali, no nos vemos hace mucho”, explicó, aunque remarcó que “eso no significa que no nos queramos, no seamos amigas en el punto de vivimos algo que nos hermana para siempre”.

PUBLICIDAD

Respecto de la situación puntual de China Suárez, Attias fue clara en su percepción actual: “Le deseo lo mejor, la quiero mucho, la veo, creo que la veo feliz”, sostuvo. Y añadió: “No creo que ella sea una persona que permanezca en un lugar que esté infeliz”.