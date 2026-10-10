El Salvador se prepara para un ejercicio nacional de respuesta sísmica

Protección Civil de El Salvador programó el Simulacro Nacional ante Terremoto para el 15 de octubre a las 10:00 a. m. (Cortesía: Protección Civil)

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La Dirección General de Protección Civil de El Salvador recordó a instituciones públicas, empresas, centros educativos, organizaciones comunitarias y población el ejercicio de Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, previsto para el próximo 15 de octubre a las 10:00 a.m. (hora local).

Bajo el lema “Preparados respondemos mejor”, Protección Civil busca que los participantes activen y evalúen sus planes de emergencia, rutas de evacuación, sistemas internos de comunicación y organización de brigadas. La jornada tendrá alcance nacional e involucrará a entidades del Órgano Ejecutivo, municipalidades, sector privado, universidades, escuelas, organismos humanitarios y comunidades.

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La convocatoria cobra relevancia tras los sismos registrados recientemente en la región. El último ocurrido en Panamá.

El simulacro pondrá a prueba las rutas de evacuación y la respuesta de las brigadas de emergencia en todo el país. (Cortesía: Protección Civil)

El ejercicio simulará un terremoto de magnitud 8.0 frente a La Libertad

El escenario planteado para el simulacro contempla un terremoto de magnitud 8.0 , con una profundidad focal de 17 kilómetros y una duración estimada de 50 segundos. El epicentro ficticio se ubicará frente a la costa del departamento de La Libertad, según la información difundida por Protección Civil.

La simulación prevé daños estructurales, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendio, víctimas simuladas y evacuaciones masivas en edificios públicos, empresas, centros educativos y otros espacios de concentración de personas. Las instituciones deberán poner en práctica sus protocolos para reaccionar durante y después del movimiento telúrico.

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El ejercicio permitirá comprobar si las rutas de salida están identificadas, si los puntos de reunión resultan adecuados y si las brigadas cuentan con roles definidos. También evaluará la coordinación entre autoridades, servicios de salud, empresas proveedoras de agua, energía, telecomunicaciones, transporte y medios de comunicación.

Protección Civil indicó que la actividad forma parte de la preparación nacional ante eventos sísmicos de gran magnitud y de la actualización del Plan Nacional de Contingencia para Terremotos. El propósito es detectar fallas operativas y obtener información para ajustar protocolos, planes institucionales y procedimientos de respuesta.

La convocatoria abarca a escuelas, universidades, municipalidades, entidades públicas y al sector privado. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La participación busca poner a prueba los planes de evacuación y comunicación

Entre los objetivos del simulacro figura la evaluación de los planes de emergencia institucionales y de protección escolar. Además, se verificará el desempeño de las brigadas comunitarias y empresariales, así como la fluidez de las comunicaciones entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.

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La actividad también contempla medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, adultos mayores, niños y otros grupos que puedan requerir asistencia durante una evacuación. Cada institución deberá considerar estos factores al organizar sus procedimientos y asignar responsabilidades.

La entidad recordó que El Salvador se encuentra expuesto a amenazas naturales y antrópicas, entre ellas terremotos, lluvias intensas e incidentes que pueden afectar la infraestructura y los servicios esenciales. Los sismos de 1986 y 2001 forman parte de los antecedentes que sostienen la necesidad de mantener planes actualizados y realizar ejercicios periódicos.

Protección Civil invitó a las organizaciones públicas y privadas a inscribir a su institución o empresa y a incorporarse al Simulacro Nacional ante Terremoto. La convocatoria abarca a todos los sectores, con prioridad para los servicios esenciales, como salud, agua y saneamiento, energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura crítica.

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