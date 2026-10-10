El Salvador

El Salvador se prepara para un ejercicio nacional de respuesta sísmica

La actividad reunirá a entidades estatales, municipalidades, empresas, centros educativos, organismos humanitarios y comunidades para activar protocolos de emergencia, evacuación, comunicación interna y brigadas, bajo el lema “Preparados respondemos mejor”

Protección Civil de El Salvador programó el Simulacro Nacional ante Terremoto para el 15 de octubre a las 10:00 a. m. (Cortesía: Protección Civil)
Protección Civil de El Salvador programó el Simulacro Nacional ante Terremoto para el 15 de octubre a las 10:00 a. m. (Cortesía: Protección Civil)
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La Dirección General de Protección Civil de El Salvador recordó a instituciones públicas, empresas, centros educativos, organizaciones comunitarias y población el ejercicio de Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, previsto para el próximo 15 de octubre a las 10:00 a.m. (hora local).

Bajo el lema “Preparados respondemos mejor”, Protección Civil busca que los participantes activen y evalúen sus planes de emergencia, rutas de evacuación, sistemas internos de comunicación y organización de brigadas. La jornada tendrá alcance nacional e involucrará a entidades del Órgano Ejecutivo, municipalidades, sector privado, universidades, escuelas, organismos humanitarios y comunidades.

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La convocatoria cobra relevancia tras los sismos registrados recientemente en la región. El último ocurrido en Panamá.

El simulacro pondrá a prueba las rutas de evacuación y la respuesta de las brigadas de emergencia en todo el país. (Cortesía: Protección Civil)
El simulacro pondrá a prueba las rutas de evacuación y la respuesta de las brigadas de emergencia en todo el país. (Cortesía: Protección Civil)

El ejercicio simulará un terremoto de magnitud 8.0 frente a La Libertad

El escenario planteado para el simulacro contempla un terremoto de magnitud 8.0 , con una profundidad focal de 17 kilómetros y una duración estimada de 50 segundos. El epicentro ficticio se ubicará frente a la costa del departamento de La Libertad, según la información difundida por Protección Civil.

La simulación prevé daños estructurales, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendio, víctimas simuladas y evacuaciones masivas en edificios públicos, empresas, centros educativos y otros espacios de concentración de personas. Las instituciones deberán poner en práctica sus protocolos para reaccionar durante y después del movimiento telúrico.

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El ejercicio permitirá comprobar si las rutas de salida están identificadas, si los puntos de reunión resultan adecuados y si las brigadas cuentan con roles definidos. También evaluará la coordinación entre autoridades, servicios de salud, empresas proveedoras de agua, energía, telecomunicaciones, transporte y medios de comunicación.

Protección Civil indicó que la actividad forma parte de la preparación nacional ante eventos sísmicos de gran magnitud y de la actualización del Plan Nacional de Contingencia para Terremotos. El propósito es detectar fallas operativas y obtener información para ajustar protocolos, planes institucionales y procedimientos de respuesta.

La convocatoria abarca a escuelas, universidades, municipalidades, entidades públicas y al sector privado. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La convocatoria abarca a escuelas, universidades, municipalidades, entidades públicas y al sector privado. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La participación busca poner a prueba los planes de evacuación y comunicación

Entre los objetivos del simulacro figura la evaluación de los planes de emergencia institucionales y de protección escolar. Además, se verificará el desempeño de las brigadas comunitarias y empresariales, así como la fluidez de las comunicaciones entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.

La actividad también contempla medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, adultos mayores, niños y otros grupos que puedan requerir asistencia durante una evacuación. Cada institución deberá considerar estos factores al organizar sus procedimientos y asignar responsabilidades.

La entidad recordó que El Salvador se encuentra expuesto a amenazas naturales y antrópicas, entre ellas terremotos, lluvias intensas e incidentes que pueden afectar la infraestructura y los servicios esenciales. Los sismos de 1986 y 2001 forman parte de los antecedentes que sostienen la necesidad de mantener planes actualizados y realizar ejercicios periódicos.

Protección Civil invitó a las organizaciones públicas y privadas a inscribir a su institución o empresa y a incorporarse al Simulacro Nacional ante Terremoto. La convocatoria abarca a todos los sectores, con prioridad para los servicios esenciales, como salud, agua y saneamiento, energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura crítica.

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