El Gobierno de Guatemala identifica 116 viviendas con daño severo tras el desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa

El desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa dejó 116 viviendas con daño severo y afectó a más de 2.700 personas. (Conred Guatemala)

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La Conred identificó 116 viviendas con daño severo y 499 inmuebles en riesgo por el desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, ciudad de Guatemala una emergencia que afectó a 2.763 personas y comprometió el acceso de la comunidad hacia Los Álamos y Boca del Monte.

Las lluvias intensas provocaron la crecida del río el sábado 3 de octubre en la colonia Villa Hermosa I, zona 7 del municipio. El aumento del caudal profundizó el cauce, causó el colapso de varias casas ubicadas junto al río y obligó a cerrar la circulación en el área, donde también quedó expuesto el único puente de conexión con la salida hacia la capital.

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Las evaluaciones establecieron que 487 personas resultaron damnificadas por daños severos, mientras otras 2.276 permanecen en condición de riesgo. La cifra reúne los resultados de los sectores II y IV de Villa Hermosa.

El desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa dejó 116 viviendas con daño severo y afectó a más de 2.700 personas. (Conred Guatemala)

Daños concentrados en los sectores II y IV

El sector II registró 68 viviendas con daño severo y 207 en riesgo. Allí se contabilizaron 308 personas damnificadas y 950 expuestas a posibles nuevas afectaciones por el comportamiento del río.

En el sector IV, el número de viviendas con daños graves ascendió a 48, mientras 292 quedaron en condición de riesgo. La zona concentra 179 personas damnificadas y 1.326 residentes expuestos.

Los datos surgieron de las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades, un mecanismo que permite determinar cómo una emergencia afectó a las familias, sus viviendas y los recursos necesarios para atenderlas. De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, los equipos realizaron jornadas de campo el 8 y 9 de octubre y solicitaron a los vecinos información para completar el relevamiento.

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El despliegue institucional del viernes 9 de octubre incluyó a 243 elementos de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, la Municipalidad de San Miguel Petapa, el Ministerio de la Defensa Nacional, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Otros dos equipos, formados por 58 personas, fueron asignados a los sectores I y III para realizar visitas y acompañar a los habitantes. La secretaria ejecutiva de la institución, Claudinne Ogaldes, recorrió el área junto con el gobernador departamental de Guatemala para supervisar el avance de las evaluaciones.

El desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa dejó 116 viviendas con daño severo y afectó a más de 2.700 personas. (Conred Guatemala)

Resguardo de viviendas y propuesta de mitigación permanente

La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala reforzaron la seguridad perimetral en las zonas afectadas para proteger las viviendas y las pertenencias de las familias que deben evacuar. La medida busca prevenir actos de vandalismo ante la resistencia de algunos vecinos a abandonar sus casas por temor a dejar sus bienes sin resguardo.

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La institución recomendó retirarse de los inmuebles con daños estructurales o condiciones que puedan comprometer la seguridad, sin esperar una nueva crecida. También advirtió que no es posible anticipar la magnitud que podría alcanzar el caudal y señaló que la protección de la vida debe prevalecer sobre los bienes materiales.

La emergencia llevó al diputado y secretario general del partido Valor, Elmer Palencia, a proponer una iniciativa para asignar Q100 millones al Ministerio de la Defensa Nacional. Los fondos estarían destinados a un programa permanente de prevención y mitigación de riesgos vinculados al río Pinula.

La ejecución quedaría a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en coordinación con la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, las municipalidades y otras entidades competentes. El proyecto contempla un plan anual y otro multianual de cinco años, actualizables, con puntos críticos, obras prioritarias, mantenimiento, responsables, metas, costos e indicadores para reducir riesgos.

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La iniciativa prioriza los sectores de alto riesgo asociados directamente al río Pinula, especialmente en San Miguel Petapa y las áreas pertinentes de Villa Canales. La intervención en otros municipios requeriría estudios técnicos que acrediten una conexión hidrológica directa y la necesidad de reducir amenazas relacionadas con el cauce.