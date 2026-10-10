Mundo

La Unión Europea prepara el mayor paquete de sanciones contra Rusia tras la escalada de ataques híbridos

Los ministros de Exteriores del bloque buscarán incrementar la presión sobre la economía de guerra rusa y dificultar el funcionamiento de su industria militar. Además, examinarán nuevas medidas para responder a las operaciones de sabotaje y desinformación del Kremlin

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asiste a una conferencia de prensa durante su visita a Skopje, Macedonia del Norte, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Ognen Teofilovski)
La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asiste a una conferencia de prensa durante su visita a Skopje, Macedonia del Norte, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Ognen Teofilovski)
Guardar

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prevén aprobar el lunes en Luxemburgo un nuevo paquete de sanciones contra cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial de Rusia, en medio de la preocupación por el aumento de las operaciones híbridas atribuidas a Moscú en territorio europeo.

Las medidas se debatirán en el Consejo de Asuntos Exteriores y buscan elevar la presión sobre la economía de guerra de Rusia, así como limitar la capacidad operativa de su industria militar. El paquete se sumará a las sanciones ya vigentes contra unas 3.000 personas y entidades relacionadas con el Kremlin y la invasión de Ucrania. Los Veintisiete también prevén aprobar otras 77 designaciones vinculadas a las elecciones de septiembre para la Duma Estatal rusa en territorios ucranianos ocupados.

PUBLICIDAD

Fuentes diplomáticas europeas subrayaron la magnitud de la iniciativa y la definieron como un “gran y hermoso paquete”, en alusión a la expresión inglesa “big beautiful package”, popularizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en referencia a su ley presupuestaria y fiscal.

La reunión estará marcada por los incidentes de seguridad registrados en varios países europeos, en particular en el flanco oriental de la UE, y por el reciente episodio en el aeropuerto alemán de Leipzig. Los ministros también revisarán posibles respuestas ante actos de sabotaje, campañas de desinformación y otras actividades desestabilizadoras que atribuyen al Kremlin.

PUBLICIDAD

En ese contexto, los países miembros discutirán un posible endurecimiento de las restricciones de entrada y circulación para ciudadanos rusos dentro del espacio Schengen. La propuesta podría alcanzar a turistas, diplomáticos y ex combatientes rusos que participaron en la invasión de Ucrania.

Equipos de rescate trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos dañado durante un ataque aéreo ruso, en el marco de la invasión de Rusia, en Zaporizhzhia, Ucrania, el 9 de octubre de 2026 (REUTERS)
Equipos de rescate trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos dañado durante un ataque aéreo ruso, en el marco de la invasión de Rusia, en Zaporizhzhia, Ucrania, el 9 de octubre de 2026 (REUTERS)

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, intervendrá ante sus pares europeos para informar sobre la situación de la guerra. El debate incluirá el refuerzo de la defensa aérea de Ucrania, la movilización de 6.600 millones de euros (USD 7.393 millones) del Mecanismo Europeo de Apoyo a la Paz y la continuidad de la misión de entrenamiento militar de la Unión Europea para fuerzas ucranianas.

Los funcionarios también examinarán las necesidades de financiación de Kiev para 2027, incluida la opción de utilizar activos rusos inmovilizados. La cuestión mantiene diferencias entre los Veintisiete, especialmente en Bélgica, donde Euroclear conserva la mayor parte de esos fondos.

Los estrechos de Medio Oriente en la mira de la UE

Entre las cuestiones a abordar, la situación en la región cercana a la guerra de Medio Oriente tendrá lugar con foco en el deterioro de la seguridad marítima en el mar Rojo y las amenazas a la libertad de navegación en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb.

El debate tendrá lugar en un contexto de aumento de los ataques de los hutíes contra infraestructuras civiles y rutas comerciales. La UE evaluará cómo reforzar la operación naval europea ASPIDES, desplegada para proteger el tránsito mercante en la región. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, solicitó a los Estados miembros una mayor aportación de recursos militares para ampliar la capacidad de respuesta de la misión ante ataques con misiles y drones.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, habla en una conferencia de prensa en Beirut, Líbano, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Mohamed Azakir)
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, habla en una conferencia de prensa en Beirut, Líbano, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Mohamed Azakir)

Fuentes europeas señalaron a la agencia Europa Press que ASPIDES necesita en particular fragatas con sistemas de defensa aérea capaces de interceptar amenazas procedentes del aire. Varios países comenzaron a responder al pedido, aunque todavía no existe una cifra definitiva sobre los medios que se sumarán al operativo.

La UE prevé anunciar el lunes un compromiso internacional en defensa de la libertad de navegación, bajo el principio de que el tránsito marítimo “no debe estar sujeto a tasas ni peajes”. Según fuentes europeas, la iniciativa contará con el apoyo de países de distintas regiones, además de los Estados miembros del bloque.

Una ampliación de los integrantes

Los ministros de Exteriores dedicarán otra sesión a evaluar las implicancias para la seguridad y la defensa del bloque ante una futura ampliación, antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno prevista para los días 15 y 16 de octubre.

El debate estratégico abordará el ingreso de nuevos Estados miembros y el papel que pueden asumir los países candidatos, en particular Ucrania, Moldavia y los socios de los Balcanes Occidentales, en el refuerzo de la seguridad europea. Los Veintisiete analizarán mecanismos para ampliar la cooperación militar, industrial y diplomática con esos países, así como su alineación gradual con la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea.

La situación de Georgia también estará en la agenda, ante el deterioro de los estándares democráticos que atribuyen a medidas del Gobierno georgiano contra organizaciones de la sociedad civil y a su alejamiento de los compromisos asumidos con el bloque.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaUnión EuropeaUERusiaGuerra Rusia UcraniaOTANUcraniasancionesAndrii SybihaMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un pez de Estados Unidos podría haber convivido con los dinosaurios y vivir hasta más de cuatro siglos

Los esturiones de los Grandes Lagos, también presentes en Canadá, fueron objeto de estudio durante más de 40 años, y se descubrió que algunos machos serían centenarios, una particularidad que podría redefinir lo conocido sobre la especie

Un pez de Estados Unidos podría haber convivido con los dinosaurios y vivir hasta más de cuatro siglos

Eritrea acusó a Etiopía de librar una "guerra de agresión" en medio de la tensión por Tigray

El ministro de Información eritreo, Yemane Gebremeskel, responsabilizó al primer ministro Abiy Ahmed de buscar una salida al mar Rojo "por la fuerza si es necesario"

Eritrea acusó a Etiopía de librar una "guerra de agresión" en medio de la tensión por Tigray

La particular condición que exige una remota isla australiana a cambio de alojamiento gratuito para voluntarios

Con solo 316 hectáreas bajo su cuidado, Middle Percy Island busca sumar personas que puedan distribuirse las tareas diarias y permitir que quienes ya viven allí se ausenten de manera ocasional. Los postulantes deben enviar referencias sobre sus habilidades y disponibilidad

La particular condición que exige una remota isla australiana a cambio de alojamiento gratuito para voluntarios

El mayor robo de vino de la historia de Italia: ladrones se llevaron 30.000 botellas valoradas en 5 millones de euros

El asalto se produjo durante la noche del sábado en una instalación cercana a Cortona, Toscana, y fue descubierto el lunes, mientras las autoridades mantienen una investigación en curso sobre el caso

El mayor robo de vino de la historia de Italia: ladrones se llevaron 30.000 botellas valoradas en 5 millones de euros

Arabia Saudita confirma tres muertos en ataques hutíes contra el aeropuerto de Riad

Las explosiones generaron una columna de humo sobre el aeropuerto, en paralelo a intensos combates por el control del estrecho de Bab el-Mandeb

Arabia Saudita confirma tres muertos en ataques hutíes contra el aeropuerto de Riad
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chispazo hoy 9 de octubre: todos los resultados ganadores del último sorteo de la Lotería Nacional

Chispazo hoy 9 de octubre: todos los resultados ganadores del último sorteo de la Lotería Nacional

ERC y Bildu reeditarán su coalición al Senado: “La unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas”

Cómo funcionarán el transporte y los servicios públicos en el AMBA durante el feriado del 12 de octubre

¿Tienes monedas viejas en casa? Así puedes saber si valen una fortuna este fin de semana en CDMX

Ricardo “Tuca” Ferretti confiesa que estuvo por volver a Pumas, pero le cerraron las puertas: “Fue antes de que llegara Mohamed”

DEPORTES

A 50 años del récord ganador de Roberto Mouras en el TC y el triste final de su auto, el mítico “7 de Oro”

A 50 años del récord ganador de Roberto Mouras en el TC y el triste final de su auto, el mítico “7 de Oro”

La revolución histórica del TC 2000: las nuevas marcas chinas y un gigante de la Fórmula 1 que podría sumarse

El argentino Francisco Prado tendrá una pelea en UFC buscando cambiarlo todo: “Sé que puedo, soy peligroso”

Franco Colapinto largará 11° la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: hora, TV y la grilla de largada

Defensa y Justicia venció 2-0 a Unión de Santa Fe y quedó como escolta de su zona en el Torneo Clausura

ENTRETENIMIENTO

“Estoy agradecido por todo lo malo que me pasó”: antes del estreno de su serie, Mike Tyson habló de la pérdida, la cocaína y la cárcel

“Estoy agradecido por todo lo malo que me pasó”: antes del estreno de su serie, Mike Tyson habló de la pérdida, la cocaína y la cárcel

“Creaba un espacio íntimo en medio de una producción enorme”, así resumió Scarlett Johansson el método de Robert Redford

The Office y la escena que condensó su particular forma de hacer comedia

Ben Affleck admite que discute con niños de 12 años cuando juega Fortnite: “Creo que soy bueno y luego me hacen pedazos”

La canción de The Beatles que cambió para siempre la forma en que John Lennon y Paul McCartney componían sus letras