La Unión Europea prepara el mayor paquete de sanciones contra Rusia tras la escalada de ataques híbridos

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asiste a una conferencia de prensa durante su visita a Skopje, Macedonia del Norte, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Ognen Teofilovski)

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Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prevén aprobar el lunes en Luxemburgo un nuevo paquete de sanciones contra cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial de Rusia, en medio de la preocupación por el aumento de las operaciones híbridas atribuidas a Moscú en territorio europeo.

Las medidas se debatirán en el Consejo de Asuntos Exteriores y buscan elevar la presión sobre la economía de guerra de Rusia, así como limitar la capacidad operativa de su industria militar. El paquete se sumará a las sanciones ya vigentes contra unas 3.000 personas y entidades relacionadas con el Kremlin y la invasión de Ucrania. Los Veintisiete también prevén aprobar otras 77 designaciones vinculadas a las elecciones de septiembre para la Duma Estatal rusa en territorios ucranianos ocupados.

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Fuentes diplomáticas europeas subrayaron la magnitud de la iniciativa y la definieron como un “gran y hermoso paquete”, en alusión a la expresión inglesa “big beautiful package”, popularizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en referencia a su ley presupuestaria y fiscal.

La reunión estará marcada por los incidentes de seguridad registrados en varios países europeos, en particular en el flanco oriental de la UE, y por el reciente episodio en el aeropuerto alemán de Leipzig. Los ministros también revisarán posibles respuestas ante actos de sabotaje, campañas de desinformación y otras actividades desestabilizadoras que atribuyen al Kremlin.

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En ese contexto, los países miembros discutirán un posible endurecimiento de las restricciones de entrada y circulación para ciudadanos rusos dentro del espacio Schengen. La propuesta podría alcanzar a turistas, diplomáticos y ex combatientes rusos que participaron en la invasión de Ucrania.

Equipos de rescate trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos dañado durante un ataque aéreo ruso, en el marco de la invasión de Rusia, en Zaporizhzhia, Ucrania, el 9 de octubre de 2026 (REUTERS)

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, intervendrá ante sus pares europeos para informar sobre la situación de la guerra. El debate incluirá el refuerzo de la defensa aérea de Ucrania, la movilización de 6.600 millones de euros (USD 7.393 millones) del Mecanismo Europeo de Apoyo a la Paz y la continuidad de la misión de entrenamiento militar de la Unión Europea para fuerzas ucranianas.

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Los funcionarios también examinarán las necesidades de financiación de Kiev para 2027, incluida la opción de utilizar activos rusos inmovilizados. La cuestión mantiene diferencias entre los Veintisiete, especialmente en Bélgica, donde Euroclear conserva la mayor parte de esos fondos.

Los estrechos de Medio Oriente en la mira de la UE

Entre las cuestiones a abordar, la situación en la región cercana a la guerra de Medio Oriente tendrá lugar con foco en el deterioro de la seguridad marítima en el mar Rojo y las amenazas a la libertad de navegación en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb.

El debate tendrá lugar en un contexto de aumento de los ataques de los hutíes contra infraestructuras civiles y rutas comerciales. La UE evaluará cómo reforzar la operación naval europea ASPIDES, desplegada para proteger el tránsito mercante en la región. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, solicitó a los Estados miembros una mayor aportación de recursos militares para ampliar la capacidad de respuesta de la misión ante ataques con misiles y drones.

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La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, habla en una conferencia de prensa en Beirut, Líbano, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Mohamed Azakir)

Fuentes europeas señalaron a la agencia Europa Press que ASPIDES necesita en particular fragatas con sistemas de defensa aérea capaces de interceptar amenazas procedentes del aire. Varios países comenzaron a responder al pedido, aunque todavía no existe una cifra definitiva sobre los medios que se sumarán al operativo.

La UE prevé anunciar el lunes un compromiso internacional en defensa de la libertad de navegación, bajo el principio de que el tránsito marítimo “no debe estar sujeto a tasas ni peajes”. Según fuentes europeas, la iniciativa contará con el apoyo de países de distintas regiones, además de los Estados miembros del bloque.

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Una ampliación de los integrantes

Los ministros de Exteriores dedicarán otra sesión a evaluar las implicancias para la seguridad y la defensa del bloque ante una futura ampliación, antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno prevista para los días 15 y 16 de octubre.

El debate estratégico abordará el ingreso de nuevos Estados miembros y el papel que pueden asumir los países candidatos, en particular Ucrania, Moldavia y los socios de los Balcanes Occidentales, en el refuerzo de la seguridad europea. Los Veintisiete analizarán mecanismos para ampliar la cooperación militar, industrial y diplomática con esos países, así como su alineación gradual con la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea.

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La situación de Georgia también estará en la agenda, ante el deterioro de los estándares democráticos que atribuyen a medidas del Gobierno georgiano contra organizaciones de la sociedad civil y a su alejamiento de los compromisos asumidos con el bloque.

(Con información de Europa Press)