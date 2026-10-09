Economía

Metrotel cambia de manos: luego de la venta de Telefónica, es la empresa que se quedará con 6 millones de clientes de Telecom

La operación marca la salida de Blackstone y Riverwood Capital y abre una nueva etapa para la compañía, que va camino a convertirse en el tercer operador de telefonía fija y móvil del país

Metrotel
Metrotel cuenta con más de 25 años de trayectoria en el mercado corporativo y mayorista
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Metrotel cambiará de manos justo cuando se prepara para asumir un nuevo rol en el mercado local de telecomunicaciones. La compañía será adquirida por Nippur Fiber Holdings (NFH), que tendrá el 51% del capital, y Beacon, propiedad de Ralph Booth, que se quedará con el 49%, en una operación que coincide con el proceso mediante el cual fue seleccionada por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) para recibir los 6 millones de usuarios de los que Telecom debió desprenderse como condición para concretar la compra de Telefónica.

Esto implica la salida de Blackstone y Riverwood Capital, que habían pasado a controlar el 100% de Metrotel en diciembre de 2017 por USD 190 millones. Ambos fondos se mantuvieron como accionistas durante casi nueve años y también participaron en la compulsa por Telefónica.

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La transacción aparece vinculada al fin del ciclo de inversión —que suele extenderse entre 5 y 10 años—. Y, de cara a lo que viene, la compañía necesitará socios con un horizonte de largo plazo para avanzar en su transformación en el tercer operador fijo-móvil del país.

El traspaso de usuarios por parte de Telecom marcará el inicio de una etapa de expansión muy diferente de la que caracterizó al negocio de Metrotel durante los últimos 25 años. Hasta ahora, la empresa concentró su actividad principalmente en el segmento B2B, con foco en clientes corporativos y mayoristas, a través de una infraestructura propia de más de 8.000 kilómetros de fibra óptica y presencia en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Neuquén.

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Inhouse - Metrotel
Hasta ahora, Metrotel concentró su actividad principalmente en el segmento B2B

Su cartera incluye hiperescaladores, entidades financieras, empresas energéticas y de contenidos, organismos públicos y otros operadores.

Con 6 millones de clientes nuevos de telefonía móvil y alrededor de 200.000 de internet fija, deberá administrar un negocio de mayor escala y con llegada directa a los consumidores.

Sobre los nuevos inversores

El desafío quedará a cargo de Nippur, sociedad integrada por Luis Blaquier y Sebastián Caputo, sobrino del empresario Nicolás “Nicky” Caputo y primo segundo del ministro de Economía, Luis Caputo; y Beacon, de Ralph Booth. El actual CEO de Metrotel, Sebastián Bardengo, continuará al frente.

Blaquier y Caputo son socios desde hace varios años y realizaron distintas inversiones en Argentina. Ambos fueron directores del Grupo Pegasus y del fondo norteamericano Lone Star, que desembarcó en el negocio energético con la compra de San Antonio International, una de las principales compañías de servicios petroleros del país. La operación se concretó a fines de 2018 por unos USD 150 millones.

En paralelo, Booth es un empresario y economista estadounidense con una extensa trayectoria en el sector de las telecomunicaciones y, en particular, en Argentina.

En la actualidad, se desempeña como chairman de Booth American Company, una firma de inversión privada especializada en banda ancha, medios y telecomunicaciones. Desarrolló empresas en EEUU, Europa y América del Sur.

Hombre maduro con camisa de vestir de pie junto a una mesa blanca en una oficina con sillas negras y lámparas colgantes
El inversor Ralph Booth

En 1989 creó una división europea dedicada a prestar servicios de banda ancha en el Reino Unido y luego fue cofundador, junto con Goldman Sachs, de European Cable Capital Partners. Una de las firmas vinculadas a ese recorrido, Diamond Cable Communications, terminó integrada en NTL, hoy Virgin Media.

Fuentes con conocimiento de la operación resaltan que el ingreso de Booth en Metrotel ocurre en el marco del “entusiasmo” que genera el fortalecimiento de relaciones entre EEUU y Argentina, donde las telecomunicaciones juegan un rol estratégico en términos geopolíticos.

Los cambios para Metrotel y los usuarios

La salida de Blackstone y Riverwood Capital no conllevará modificaciones en la gestión. Como se dijo, Bardengo, junto a su equipo, se mantendrá como CEO de la compañía.

Un hombre de cabello castaño y barba con canas viste una camisa blanca de manga larga frente a un fondo gris
El actual CEO de Metrotel, Sebastián Bardengo

De momento, no hay inversiones definidas, aunque sí en evaluación, ya que Telecom tiene que seguir prestando infraestructura crítica en la transición para garantizar el servicio. No obstante, la empresa se expandirá: sumará unos 100 empleados a los 350 con los que cuenta actualmente.

Un punto importante es que los clientes transferidos quedarán bajo la marca Tuenti, que pertenecía a Movistar. La expectativa es que la migración, que demoraría unos 60 días, concluya antes de fin de año. Según explican, los usuarios no deberán realizar ningún trámite adicional y no habrá interrupciones en la conectividad durante el proceso.

Todavía resta que Telecom y Telefónica acepten la oferta de Metrotel, se firmen los contratos definitivos y los acuerdos de compartición, y se obtengan las autorizaciones del Enacom necesarias para el traspaso del espectro.

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