El descargo de Matías Martin tras las acusaciones de Chloe Bello: "No hubo ningún levante ni seducción"

La respuesta de Matías Martin tras la acusación de Chloe Bello: "Siento tristeza y decepción"

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Luego de que Chloe Bello denunciara públicamente el momento de humillación y hostigamiento que, según relató, vivió en el programa de Matías Martin, el conductor decidió dar su punto de vista de la situación y respondió a las consultas de un grupo de cronistas. La figura de la radio rechazó que hubiera existido una ridiculización y afirmó que la modelo se había mostrado conforme tras su participación.

Consultado por Rodrigo Bar sobre la acusación, el conductor sostuvo que recibió la situación con “una tristeza enorme” y “una decepción gigantesca”. También invitó a revisar la emisión para sacar conclusiones sobre lo sucedido.

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“Pueden ver el programa y sacar sus conclusiones”, dijo Martin. Según su versión, Bello la pasó bien durante la entrevista, agradeció la invitación y destacó al equipo. “La pasó bárbaro, se rió, se divirtió”, agregó.

El conductor aseguró además que la joven le había escrito en distintas oportunidades para participar del ciclo y que él había buscado una nueva ocasión para convocarla. Frente a la pregunta de otro panelista, fue categórico al negar que hubiera sido ridiculizada: “Para nada, para nada”.

Chloe Bello responde en LAM sobre sus publicaciones dirigidas a Matías Martin

Durante el intercambio, Bar señaló que Bello había contado que le envió un mensaje para expresarle que se había sentido mal y que no obtuvo respuesta. Martin sostuvo, en cambio, que recibió mensajes de agradecimiento y que mantenían un vínculo amistoso.

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La conversación también abordó la versión de la modelo sobre una invitación a cenar que ella habría interpretado en términos románticos. Martin negó que hubiera existido una propuesta formal o un rechazo y afirmó que se trató de una sugerencia entre amigos. “No hay ningún levante, ninguna seducción, cero”, expresó.

Según relató, le propuso cenar “un día de estos”, pero ella manifestó su interés en volver a la radio y en sumarse a un streaming, por el vínculo que tenía con el equipo del programa.

Hacia el final de la nota, Matías Martin dijo que se sentía “muy triste” y “muy angustiado” por las repercusiones del caso. Señaló que le dolía que la situación afectara a las personas que trabajan con él y mencionó a Emilce, de quien aseguró que tiene una buena consideración sobre Bello.

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Los posteos de Chloe Bello sobre su incomodidad en el programa de Matías Martin, a quien no nombra en los mismos pero luego admitió

El conductor afirmó que, si la modelo tenía un conflicto con él, esperaba que se lo comunicara de manera privada. “Rompió códigos. Bueno, allá ella”, concluyó, antes de retirarse sin responder nuevas preguntas.

Antes de la respuesta de Matías Martin, Chloe Bello había expuesto públicamente su versión de lo ocurrido durante su visita a Todo Pasa, el ciclo de Urbana Play que el conductor comparte con Clemente Cancela, Juan Ferrari y Emilse Pizarro. La modelo y actriz habló primero a través de tres historias de Instagram y luego se refirió al tema ante las cámaras de LAM.

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En sus publicaciones no mencionó a Martin de forma explícita, aunque aludió a su participación en el programa. Bello definió la experiencia como “una situación profundamente incómoda” y sostuvo que reflejaba “la eterna degradación” a la que, según su planteo, las mujeres quedan expuestas en distintos ámbitos laborales.

Chloe Bello denunció haber vivido momentos de incomodidad y hostigamiento durante una entrevista radial

En otro de los mensajes, vinculó ese malestar con una invitación personal que había rechazado. “Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa (...) fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor”, escribió. En ese mismo texto afirmó que sintió un intento de ridiculizarla y mencionó a una integrante del equipo como una “secuaz femenina”.

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La actriz amplió luego su denuncia y afirmó que se utilizó un espacio profesional para una forma de humillación. También expresó su solidaridad con otras mujeres que, según señaló, relataron experiencias semejantes. “Objetivizarnos, ridiculizarnos o intentar descalificarnos por ser mujeres también es violencia”, concluyó.

Durante la emisión de Todo Pasa, Bello contó que en marzo había viajado a Mendoza y que una recorrida por bodegas terminó con una descompostura. “Me intoxiqué. Terminé vomitando en un viñedo”, relató. A partir de esa anécdota, en el estudio hicieron bromas sobre un supuesto vino llamado “Malbec Bello”.

Más adelante, Emilse Pizarro le preguntó si era “brava” y si podía hacer “maldades” cuando se enojaba. Bello respondió que no se consideraba mala, aunque se definió como “vengativa”. La periodista insistió al decirle que la imaginaba creativa al momento de vengarse.

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La invitada respondió con ironía: “Soy tan manipuladora”. Después, manifestó su incomodidad durante el intercambio y habló de sí misma en tercera persona: “Se siente atacada”. Esos pasajes fueron parte de la situación que Bello cuestionó en sus posteos.