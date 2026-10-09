Deportes

Marcos Rojo fue habilitado y se convirtió en nuevo refuerzo de Estudiantes de La Plata: “Estoy muy feliz de volver a casa”

Tras su paso por Racing, el defensor pudo ser inscripto y firmó en el Pincha para disputar lo que resta del Torneo Clausura y la Copa Libertadores

Marcos Rojo pudo ser inscripto tras su paso por Racing y firmó su contrato en Estudiantes de La Plata

Guardar

Cuando parecía que la transferencia se caía por la dilatación del tema, finalmente Marcos Rojo fue habilitado por la AFA y firmó su contrato en Estudiantes de La Plata. El club platense solicitó un permiso especial por la lesión del uruguayo Gabriel Neves (fractura de muñeca) que le demandará al menos cuatro meses y en base a eso obtuvo un cupo para reforzarse sobre el final de la temporada. El defensor de 36 años rescindió su vínculo con Racing y quedó a disposición de Alexander Medina para ser considerado en la recta final del 2026.

Estudiantes de La Plata comunicó de manera oficial el arribo de Rojo con un video del defensor luciendo la camiseta albirroja. “Bienvenido de vuelta, Marcos. Escribamos juntos nuevas páginas de nuestra historia”, publicó la cuenta del Pincha en sus redes sociales. “La verdad que estoy muy feliz de volver a casa y muy agradecido con la gente del club y todos los hinchas. Les agradezco de todo corazón”, expresó el futbolista.

PUBLICIDAD

De todas maneras, Rojo no fue convocado por el Cacique Medina para el próximo partido de Estudiantes frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 12 del Torneo Clausura, que se disputará este sábado a las 17.00 en el estadio Madres de Ciudades. Se espera que el ex jugador de la selección argentina esté disponible el jueves 15 ante Flamengo, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Un hombre con gorra negra, camiseta con un logotipo y tatuajes en los brazos camina frente a varios vehículos estacionados.

De esta forma, el campeón de América con el Pincha en 2009 cumplirá su tercer ciclo en la entidad que lo vio nacer. Y podría repetir la proeza, ya que la próxima semana el elenco conducido por el Cacique abrirá su llave de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Además, pelea por ingresar a los playoffs del Torneo Clausura y tiene pendiente disputar la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

PUBLICIDAD

Si bien la postura de Racing en un primer momento había sido no negociar al experimentado zaguero central, finalmente las partes llegaron a un acuerdo. Rojo cerró su etapa en la Academia con 21 partidos (20 titularidades y 1.719 minutos) en todas las competencias. Convirtió dos goles (ambos de penal), y aportó una asistencia.

Marcos Rojo volverá a vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata
Marcos Rojo volverá a vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata

Marcos Rojo en Estudiantes, dos títulos y un regreso frustrado

El defensor registró 54 partidos, cuatro goles y dos títulos en sus dos ciclos previos con el Pincha. Su vínculo con el club donde se formó tuvo un primer tramo de consolidación deportiva entre 2008 y 2010 y un regreso breve en 2020, condicionado por una lesión y la interrupción de la competencia durante la pandemia.

El defensor debutó en Primera el 7 de diciembre de 2008, en la victoria por 1-0 ante Colón en Santa Fe. Tenía 18 años y había completado su formación en las divisiones juveniles del León, donde comenzó a ser una alternativa en la defensa durante el cierre de ese año. La continuidad llegó en 2009, con Alejandro Sabella como entrenador. Rojo participó de la campaña que terminó con la conquista de la Libertadores, el título continental que Estudiantes obtuvo ante Cruzeiro en Belo Horizonte. También integró el plantel que disputó la final del Mundial de Clubes de ese año frente a Barcelona.

En su primera etapa, que se extendió hasta diciembre de 2010, el marcador central y lateral izquierdo reunió 53 partidos oficiales y cuatro goles. Sus tantos fueron ante River, en dos ocasiones, Boca y Liga de Quito. El último de ellos correspondió a la Recopa Sudamericana de 2010. Rojo fue parte del equipo que ganó el Torneo Apertura de ese año. En esa campaña anotó ante Boca y volvió a convertir frente a River en el estadio Monumental. Aquella conquista fue su segundo trofeo con la camiseta albirroja y precedió su transferencia al Spartak de Moscú. El desglose de ese primer ciclo marca 43 encuentros de liga, siete de Copa Libertadores y tres participaciones en otras competencias internacionales, con cuatro tantos en total. Después de su salida, continuó su carrera en Spartak, Sporting de Lisboa y Manchester United, además de sus convocatorias a la selección argentina.

En enero de 2020, Rojo volvió a La Plata cedido por el United hasta el 30 de junio, sin cargo ni opción de compra. El club oficializó el acuerdo y organizó una presentación ante sus hinchas en el estadio Jorge Luis Hirschi. Su segunda etapa tuvo una única presencia: el 17 de febrero de 2020, en la derrota 2-1 ante Defensa y Justicia. El subcampeón mundial en Brasil 2014 dio una asistencia en ese encuentro, pero una lesión de tobillo redujo sus posibilidades de continuidad. La suspensión de los torneos por la pandemia de COVID-19 terminó por acotar el préstamo y el defensor regresó a Inglaterra.

Así, el segundo ciclo cerró con un partido, sin goles y una asistencia. Sumado a los registros de 2008-2010, su balance en Estudiantes quedó establecido en 54 apariciones oficiales y cuatro goles, además de la Copa Libertadores 2009 y el Apertura 2010.

Temas Relacionados

Marcos RojoEstudiantes de La PlataRacing ClubAFACopa LibertadoresJuan Sebastián VerónConmebol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors visita a Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual: formaciones confirmadas

El Xeneize choca con la Gloria antes de abrir su llave de Sudamericana ante Vasco da Gama. Televisa TNT Sports

Boca Juniors visita a Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual: formaciones confirmadas

El Kily González reveló el consejo que le dio a Lionel Messi antes de su despedida de la selección argentina

El entrenador de Inter Miami contó cómo fue la charla con el capitán durante una noche inolvidable en el Monumental, antes de reincorporarse a los entrenamientos en Florida

El Kily González reveló el consejo que le dio a Lionel Messi antes de su despedida de la selección argentina

El divertido ida y vuelta de Tevez con una leyenda del Manchester United antes de su partido despedida: “¿Viene a La Bombonera?”

El Apache, que tendrá su homenaje a fin de año, se encontró con Rio Ferdinand, con quien mantiene una gran relación tras ser compañeros en el equipo inglés

El divertido ida y vuelta de Tevez con una leyenda del Manchester United antes de su partido despedida: “¿Viene a La Bombonera?”

Un informe de la FIFA reveló que Argentina fue la selección que más mensajes de odio recibió en las redes durante el Mundial

Se analizaron más de 17 millones de publicaciones en las plataformas digitales. Las acusaciones de favoritismo arbitral y corrupción dominaron el contenido ofensivo dirigido contra la Albiceleste

Un informe de la FIFA reveló que Argentina fue la selección que más mensajes de odio recibió en las redes durante el Mundial

Cristiano Ronaldo anotó un gol en Al Nassr después de 30 días: ovación y bandera especial en medio de su conflicto con Portugal

El atacante de 41 años alcanzó los 980 gritos en su carrera profesional y dejó a su equipo como líder del campeonato local

Cristiano Ronaldo anotó un gol en Al Nassr después de 30 días: ovación y bandera especial en medio de su conflicto con Portugal

MALDITOS NERDS

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Charlie Cox revela que participa en un misterioso nuevo videojuego de Sega

BeXide presenta ‘Cat and Paste!’, un escondite online para 16 jugadores

Team17 anuncia ‘The Escapists 3′ para consolas y PC en 2027

Netflix prepara una precuela de ‘Bridgerton’ sobre Lady Violet y Edmund

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox anuncia su propia página de contenido explícito: así es su nuevo negocio al estilo OnlyFans

Megan Fox anuncia su propia página de contenido explícito: así es su nuevo negocio al estilo OnlyFans

Así luce Daniel Franzese, actor de ‘Chicas pesadas’ tras perder 60 kilos en tres años

Crystal Harris, viuda de Hugh Hefner, pide a Jessica Biel que reconsidere su papel en la próxima película sobre Playboy: “Sufrí abuso sexual, emocional y físico”

Paramount+ confirma una nueva serie animada sobre Kuruk, el Avatar más controversial

“Olvidable y torpe”: las duras críticas a “The Social Network 2” que contrastan con el éxito de la original

INFOBAE AMÉRICA

Una francesa, una suiza y una nicaragüense mueren ahogadas tras ser arrastradas por un río en Nahualapa, Nicaragua

Una francesa, una suiza y una nicaragüense mueren ahogadas tras ser arrastradas por un río en Nahualapa, Nicaragua

Panamá busca cobrar 15% a hospedajes turísticos en apartamentos y viviendas, se contraten o no por plataformas digitales

Universidad peruana renueva certificación internacional basada en la evaluación de sus propios trabajadores

Tocumen ya tiene luz verde para iniciar la búsqueda de un operador privado para dos aeropuertos en Panamá

Estados Unidos entregará 55 millones de dólares a El Salvador para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño