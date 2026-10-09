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Lautaro Midón sigue de racha: avanzó a las semifinales del Challenger de Antofagasta y se aseguró el mejor ranking de su carrera

El correntino, que viene de lograr el oro en los Juegos Suramericanos, arrolló al brasileño Eduardo Ribeiro por 6-2 y 6-1 en apenas 58 minutos. Enfrentará a Thiago Seyboth Wild en busca de la final

Lautaro Midón avanza a paso firme en el Challenger de Antofagasta (Crédito: @legionsudam)
Lautaro Midón avanza a paso firme en el Challenger de Antofagasta (Crédito: @legionsudam)
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Lautaro Midón sigue en alza y consolida su crecimiento en el circuito profesional. Después de conquistar la medalla de oro en singles masculino en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, el tenista correntino trasladó su buen momento a Chile: este viernes consiguió una contundente victoria ante el brasileño Eduardo Ribeiro, se clasificó para las semifinales del Challenger de Antofagasta y se aseguró el mejor ranking de su carrera.

Midón, que llegó al torneo en el puesto 206 del ranking ATP, se impuso por 6-2 y 6-1 en apenas 58 minutos frente a Ribeiro (346°). El argentino ahora figura 184° en la actualización en vivo, por encima de su mejor ubicación hasta ahora: el mes pasado había alcanzado el 189° puesto.

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El resultado representa un nuevo paso en la evolución del jugador de 22 años, que sigue afianzándose en el circuito Challenger. La victoria en Antofagasta también le permite sostener el impulso que había conseguido semanas atrás en Rosario, donde protagonizó una de las actuaciones destacadas del tenis argentino en los Juegos Suramericanos.

En la definición del singles masculino de esa competencia, Midón derrotó al catamarqueño Juan Manuel La Serna por 6-3 y 6-2 y se quedó con la medalla de oro. La actuación argentina se completó con el rosarino Luciano Ambrogi, ganador de la medalla de bronce. Fue el único podio íntegramente argentino en los Suramericanos.

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Ahora, Midón buscará prolongar su racha en Antofagasta, que se juega sobre polvo de ladrillo y otorga 75 puntos al ganador. Hasta el momento, superó tres obstáculos para alcanzar las semifinales: primero derrotó al brasileño José Pereira, ubicado en el puesto 778°, luego necesitó tres sets para vencer al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (342°) en un partidazo, y este viernes resolvió con autoridad el duelo ante Ribeiro.

La diferencia en el marcador de cuartos de final reflejó el dominio de Midón, que necesitó menos de una hora para asegurarse un lugar entre los cuatro mejores del certamen. El desafío que tendrá por delante será de mayor exigencia, tanto por la experiencia de su rival como por lo que estará en juego: el pase a una nueva final en el circuito profesional.

El próximo adversario del argentino será el brasileño Thiago Seyboth Wild, que fue 58° del mundo en 2024 y hoy se ubica en el puesto 136° del escalafón de varones. El encuentro correspondiente a las semifinales está programado para este sábado, desde las 11 de la mañana de Argentina.

Lautaro Midón viene de ganar el oro en los Juegos Suramericanos
Lautaro Midón viene de ganar el oro en los Juegos Suramericanos

Seyboth Wild cuenta con experiencia en torneos de mayor nivel y ocupa una posición superior en el escalafón mundial, por lo que será una prueba importante para medir el momento de Midón. Además, ganó los dos cruces previos ante Midón en el ATP Challenger: en Itajaí este año y en Viña del Mar en 2023, ambos en sets corridos.

El correntino suma tres finales en el segundo circuito del tenis profesional y busca su primer título.

La otra llave de semifinales será protagonizada por el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (162°) y otro brasileño, Joao Reis da Silva (230°).

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