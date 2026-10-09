Deportes

El show de golazos de Lionel Messi en el entrenamiento del Inter Miami tras su despedida de la selección argentina

El astro rosarino se retiró del combinado nacional y, en su regreso a Estados Unidos, se lució en la práctica de Las Garzas previa al partido ante DC United por la MLS

Los golazos de Messi en el entrenamiento del Inter Miami

Guardar

Lionel Messi volvió a Inter Miami tras su despedida de la selección argentina en el 3-0 ante Benín y se lució en la sesión de entrenamiento. El astro albiceleste, que buscará revalidar el título de la MLS, volvió a sumarse a los ensayos en Fort Lauderdale y se destacó antes del encuentro contra DC United.

Inter Miami recopiló en un video en sus redes sociales los más de cuatro goles que convirtió la Pulga en la práctica. A base de gambetas y remates potentes en un reducido, Messi demostró el enorme nivel que mantiene pese a que ya se retiró de la Selección hace un puñado de días.

PUBLICIDAD

Messi regresó desde Buenos Aires después de su despedida y retomó los entrenamientos junto con Rodrigo De Paul, quien también estuvo presente en el Estadio Monumental. Inter Miami enfrentará el sábado a DC United a las 20.30 en el Nu Stadium, un partido que puede incidir en su posición dentro de la conferencia. El equipo dirigido por Cristian González ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este con 46 puntos, la misma cantidad que New England Revolution, y ya aseguró su presencia en los playoffs.

Messi volvió a sumarse a los entrenamientos del Inter Miami

El capitán argentino lidera la tabla de goleadores de la MLS con 21 goles, tres más que el croata Petar Musa, delantero de D.C. United. Con siete encuentros pendientes en la fase regular, buscará asegurar el premio individual. La recta final también le ofrece la posibilidad de convertirse en el primer futbolista de la MLS que gana el MVP durante tres temporadas consecutivas. Messi recibió esa distinción en los dos últimos años y, con 39 años, disputa su cuarto año en el fútbol de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Inter Miami buscará además revalidar la MLS Cup conquistada en 2025. El club de Florida afronta esa meta después de ganar la Leagues Cup, la Supporters’ Shield y la Campeones Cup. El último trofeo llegó con un triunfo por 2-0 ante Cruz Azul en la final. Sin embargo, el equipo necesita cortar una racha de cinco partidos sin victorias en la MLS para recuperar regularidad antes de los playoffs.

En la clasificación general, Inter Miami figura sexto y todavía conserva opciones de competir por la Supporters’ Shield, encabezada por Nashville con 60 puntos. El título se le otorga al equipo que más unidades acumula entre ambas conferencias, aunque la diferencia de 14 puntos posicionó al cuadro de Tennessee como el máximo candidato.

El técnico rosarino detalló que su viaje a Buenos Aires para la despedida de Messi no alteró la preparación del plantel

Kily González viajó a Buenos Aires para asistir al último partido de Messi con la selección argentina y luego volvió a Estados Unidos para retomar la preparación del plantel. El entrenador del Inter Miami sostuvo que su ausencia no alteró el trabajo previsto para la fecha de la MLS.

Lo hemos hablado mucho no solamente con él, sino también con la gente del club. No es que uno dice: ‘Me voy y dejo...’. No, no. Se dejó una planificación, tengo gente que está preparada para asumir, he llegado y los jugadores estaban energéticamente muy bien”, explicó el técnico. Sobre la despedida del capitán, relató: “Fue increíblemente intenso. Lo único que importaba era que lo disfrutara. Simplemente le dije que lo disfrutara, que absorbiera todo el cariño no solo de Argentina, sino del mundo entero”.

El entrenador agregó: “Por supuesto que lo vamos a extrañar con esa camiseta, pero hoy lo tenemos acá. Los que estamos acá tenemos que disfrutarlo”. El Kily González destacó la exigencia competitiva de Messi dentro del plantel: “Leo es alguien que transmite una mentalidad determinada cada día; exige que sus compañeros, y todos nosotros, demos el 100% en todos los aspectos. Es un competidor nato. Se nota en cada entrenamiento y es increíble”.

El técnico también valoró la búsqueda permanente de desafíos del delantero argentino: “Tiene 39 años, pero busca constantemente nuevos retos. Eso es fantástico para todos, no solo para sus compañeros, sino también para el cuerpo técnico y el club. Te impulsa a ser mejor cada día”.

Temas Relacionados

Lionel MessiInter MiamiMLSSelección Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual: la lucha por el descenso y la clasificación a las copas internacionales

A falta de cinco jornadas para el final de la fase regular, se empiezan a definir diversas cuestiones en la zona alta y baja

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual: la lucha por el descenso y la clasificación a las copas internacionales

Boca Juniors empata contra Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual

El Xeneize choca con la Gloria antes de abrir su llave de Sudamericana ante Vasco da Gama. Televisa TNT Sports

Boca Juniors empata contra Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual

Marcos Rojo fue habilitado y se convirtió en nuevo refuerzo de Estudiantes de La Plata: “Estoy muy feliz de volver a casa”

Tras su paso por Racing, el defensor pudo ser inscripto y firmó en el Pincha para disputar lo que resta del Torneo Clausura y la Copa Libertadores

Marcos Rojo fue habilitado y se convirtió en nuevo refuerzo de Estudiantes de La Plata: “Estoy muy feliz de volver a casa”

Lautaro Midón sigue de racha: avanzó a las semifinales del Challenger de Antofagasta y se aseguró el mejor ranking de su carrera

El correntino, que viene de lograr el oro en los Juegos Suramericanos, arrolló al brasileño Eduardo Ribeiro por 6-2 y 6-1 en apenas 58 minutos. Enfrentará a Thiago Seyboth Wild en busca de la final

Lautaro Midón sigue de racha: avanzó a las semifinales del Challenger de Antofagasta y se aseguró el mejor ranking de su carrera

El Kily González reveló el consejo que le dio a Lionel Messi antes de su despedida de la selección argentina

El entrenador de Inter Miami contó cómo fue la charla con el capitán durante una noche inolvidable en el Monumental, antes de reincorporarse a los entrenamientos en Florida

El Kily González reveló el consejo que le dio a Lionel Messi antes de su despedida de la selección argentina

MALDITOS NERDS

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Charlie Cox revela que participa en un misterioso nuevo videojuego de Sega

BeXide presenta ‘Cat and Paste!’, un escondite online para 16 jugadores

Team17 anuncia ‘The Escapists 3′ para consolas y PC en 2027

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck admite que discute con niños de 12 años cuando juega Fortnite: “Creo que soy bueno y luego me hacen pedazos”

Ben Affleck admite que discute con niños de 12 años cuando juega Fortnite: “Creo que soy bueno y luego me hacen pedazos”

Megan Fox anuncia su propia página de contenido explícito: así es su nuevo negocio al estilo OnlyFans

Así luce Daniel Franzese, actor de ‘Chicas pesadas’ tras perder 60 kilos en tres años

Crystal Harris, viuda de Hugh Hefner, pide a Jessica Biel que reconsidere su papel en la próxima película sobre Playboy: “Sufrí abuso sexual, emocional y físico”

Paramount+ confirma una nueva serie animada sobre Kuruk, el Avatar más controversial

INFOBAE AMÉRICA

Honduras decomisa más de 3,800 licencias de conducir durante el Feriado Morazánico

Honduras decomisa más de 3,800 licencias de conducir durante el Feriado Morazánico

El recluso Eduardo Romero Prieto muere tras complicaciones de salud y sus familiares aseguran que hubo negligencia

Los jineteros: Vender el cuerpo a hombres para sobrevivir en Cuba

Más allá del ADN: descubren que ciertos rasgos heredados pueden persistir durante 15 generaciones en algunos organismos

La Caja de Seguro Social de Panamá mantendrá las urgencias abiertas las 24 horas después del terremoto