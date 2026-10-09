El show de golazos de Lionel Messi en el entrenamiento del Inter Miami tras su despedida de la selección argentina

Los golazos de Messi en el entrenamiento del Inter Miami

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Lionel Messi volvió a Inter Miami tras su despedida de la selección argentina en el 3-0 ante Benín y se lució en la sesión de entrenamiento. El astro albiceleste, que buscará revalidar el título de la MLS, volvió a sumarse a los ensayos en Fort Lauderdale y se destacó antes del encuentro contra DC United.

Inter Miami recopiló en un video en sus redes sociales los más de cuatro goles que convirtió la Pulga en la práctica. A base de gambetas y remates potentes en un reducido, Messi demostró el enorme nivel que mantiene pese a que ya se retiró de la Selección hace un puñado de días.

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Messi regresó desde Buenos Aires después de su despedida y retomó los entrenamientos junto con Rodrigo De Paul, quien también estuvo presente en el Estadio Monumental. Inter Miami enfrentará el sábado a DC United a las 20.30 en el Nu Stadium, un partido que puede incidir en su posición dentro de la conferencia. El equipo dirigido por Cristian González ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este con 46 puntos, la misma cantidad que New England Revolution, y ya aseguró su presencia en los playoffs.

Messi volvió a sumarse a los entrenamientos del Inter Miami

El capitán argentino lidera la tabla de goleadores de la MLS con 21 goles, tres más que el croata Petar Musa, delantero de D.C. United. Con siete encuentros pendientes en la fase regular, buscará asegurar el premio individual. La recta final también le ofrece la posibilidad de convertirse en el primer futbolista de la MLS que gana el MVP durante tres temporadas consecutivas. Messi recibió esa distinción en los dos últimos años y, con 39 años, disputa su cuarto año en el fútbol de Estados Unidos.

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Inter Miami buscará además revalidar la MLS Cup conquistada en 2025. El club de Florida afronta esa meta después de ganar la Leagues Cup, la Supporters’ Shield y la Campeones Cup. El último trofeo llegó con un triunfo por 2-0 ante Cruz Azul en la final. Sin embargo, el equipo necesita cortar una racha de cinco partidos sin victorias en la MLS para recuperar regularidad antes de los playoffs.

En la clasificación general, Inter Miami figura sexto y todavía conserva opciones de competir por la Supporters’ Shield, encabezada por Nashville con 60 puntos. El título se le otorga al equipo que más unidades acumula entre ambas conferencias, aunque la diferencia de 14 puntos posicionó al cuadro de Tennessee como el máximo candidato.

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El técnico rosarino detalló que su viaje a Buenos Aires para la despedida de Messi no alteró la preparación del plantel

Kily González viajó a Buenos Aires para asistir al último partido de Messi con la selección argentina y luego volvió a Estados Unidos para retomar la preparación del plantel. El entrenador del Inter Miami sostuvo que su ausencia no alteró el trabajo previsto para la fecha de la MLS.

“Lo hemos hablado mucho no solamente con él, sino también con la gente del club. No es que uno dice: ‘Me voy y dejo...’. No, no. Se dejó una planificación, tengo gente que está preparada para asumir, he llegado y los jugadores estaban energéticamente muy bien”, explicó el técnico. Sobre la despedida del capitán, relató: “Fue increíblemente intenso. Lo único que importaba era que lo disfrutara. Simplemente le dije que lo disfrutara, que absorbiera todo el cariño no solo de Argentina, sino del mundo entero”.

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El entrenador agregó: “Por supuesto que lo vamos a extrañar con esa camiseta, pero hoy lo tenemos acá. Los que estamos acá tenemos que disfrutarlo”. El Kily González destacó la exigencia competitiva de Messi dentro del plantel: “Leo es alguien que transmite una mentalidad determinada cada día; exige que sus compañeros, y todos nosotros, demos el 100% en todos los aspectos. Es un competidor nato. Se nota en cada entrenamiento y es increíble”.

El técnico también valoró la búsqueda permanente de desafíos del delantero argentino: “Tiene 39 años, pero busca constantemente nuevos retos. Eso es fantástico para todos, no solo para sus compañeros, sino también para el cuerpo técnico y el club. Te impulsa a ser mejor cada día”.

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