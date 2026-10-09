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Zeta Bosio y Estefanía Iracet celebraron 16 años de casados con un tierno álbum de fotos

La pareja reunió fotografías de distintas etapas de su vínculo y acompañó la publicación con un mensaje sobre su historia compartida

Zeta Bosio
El álbum de fotos de Zeta Bosio y Estefanía Iracet para celebrar sus 16 años de casados
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Zeta Bosio y Estefanía Iracet celebraron sus 16 años de casados con una publicación conjunta en Instagram en la que reunieron fotografías de distintas etapas de su relación. La selección incluyó postales de viajes, encuentros compartidos y una escena vinculada a su boda.

16 años casados. Recuerdos de un futuro juntos. Siempre amor”, escribió Iracet al pie del carrusel, que también fue publicado desde la cuenta de Bosio. El mensaje estuvo acompañado por emojis de corazones y brillos.

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La primera imagen fue tomada frente a la Estatua de la Libertad, en Nueva York. Iracet aparece en primer plano, con una remera blanca, lentes de sol negros y varios collares. Levanta uno de sus brazos y sonríe hacia la cámara. Detrás de ella se ve al músico, también con un brazo en alto, gorra, anteojos oscuros y una riñonera negra.

En el fondo de la foto se distingue el monumento bajo un cielo despejado. La escena se completa con una baranda y un sector de césped, mientras la luz del día ilumina a la pareja y la estructura.

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Zeta Bosio y Estefanía Iracet celebraron 16 años de casados
Zeta Bosio y Estefanía Iracet son padres de Anastasia, quien estuvo presente en los festejos familiares

Otra de las postales muestra a Estefania Iracet y Zeta Bosio en una galería o sala de exposición. Ella lleva un chaleco de cuero negro sobre una prenda blanca, falda plisada, zapatos de taco y varios accesorios. Además, sostiene un sobre rojo mientras posa junto a una pared con una fotografía enmarcada.

Bosio, por su parte, viste un saco gris, camisa blanca abierta, pantalón negro y zapatos oscuros. También lleva collares y un pequeño detalle rojo en la solapa. Una ventana lateral permite el ingreso de luz natural al ambiente, que cuenta con una superficie reflectante en el sector inferior de la imagen.

La tercera fotografía parece pertenecer a la misma ocasión. La pareja aparece de pie en una sala iluminada, en un momento en el que el músico sostiene las manos de Iracet. Ella sonríe y observa el gesto, mientras él inclina la cabeza hacia sus manos. En su saco se distingue nuevamente un adorno floral rojo.

Zeta Bosio y Estefanía Iracet celebraron 16 años de casados
El bajista celebró su cumpleaños número 68 pocos días antes de su aniversario de bodas

Con esa secuencia de recuerdos, la pareja marcó 16 años de matrimonio a través de una publicación que recorrió diferentes momentos de su historia juntos.

Una semana antes de ese aniversario de bodas, Zeta Bosio celebró su cumpleaños número 68. El bajista, nacido el 1 de octubre de 1958, recibió un mensaje de Estefania Iracet, quien compartió en sus redes sociales un carrusel de fotos familiares, escenas de festejos y postales tomadas en camarines.

¡Feliz cumple al amor de mi vida! Te amamos con todo nuestro ser, que esta nueva vuelta al sol venga colmada de todo lo más lindo. Sos de esos seres que iluminan todo lo que rodean, que potencian, que dan alegría y amor a todo. ¡A festejar baby!”, escribió Iracet para acompañar las imágenes.

Zeta Bosio y Estefanía Iracet celebraron 16 años de casados
El inicio de la relación ocurrió en 2007, mientras Bosio preparaba la gira de regreso de Soda Stereo

Bosio es uno de los integrantes fundadores de Soda Stereo, grupo que formó junto a Gustavo Cerati y Charly Alberti. Como bajista de la banda, participó en una trayectoria que atravesó varias décadas de la música argentina. Tras la separación del grupo, continuó ligado a proyectos musicales, la producción y su actividad como DJ.

La relación entre Bosio e Iracet comenzó a mediados de 2007. En ese período, él se preparaba para la gira de regreso de Soda Stereo, mientras ella trabajaba como modelo y conductora de televisión. La pareja se casó en octubre de 2010 y más tarde tuvo a su hija, Anastasia.

Zeta Bosio y Estefanía Iracet celebraron 16 años de casados
Zeta Bosio y Estefanía Iracet celebraron 16 años de matrimonio con una publicación compartida en Instagram

En la actualidad, Iracet también trabaja junto al músico en la organización de proyectos vinculados con su carrera. Además de acompañarlo en giras y acciones profesionales, ambos comparten presentaciones como DJs y participan en iniciativas destinadas a artistas emergentes, entre ellas la plataforma HitMe!.

Entre las fotografías elegidas para el cumpleaños, varias fueron tomadas detrás de escena. En una de ellas, Bosio aparece junto a Iracet, Anastasia y un grupo de personas cercanas que llevan acreditaciones. Las imágenes registran parte de la celebración en un camarín y del entorno que acompañó al músico durante la jornada.

El saludo de Iracet se sumó a los mensajes que recibió Bosio por sus 68 años, pocos días antes de que la pareja volviera a compartir recuerdos de su historia en común por sus 16 años de casados.

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