Joaquín Levinton habló del problema de salud que obligó a Turf a suspender dos shows: "Ya pasará"

Joaquín Levinton contó cuál es el problema de salud que lo obligó a suspender shows

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Joaquín Levinton reveló este viernes que atraviesa una fuerte fiebre que lo obligó a cancelar los shows que Turf tenía programados para este fin de semana. La noticia llegó primero a través de la cuenta oficial de la banda y, horas después, el propio cantante recurrió a sus redes para dar la cara con un mensaje breve en sus historias de Instagram: “Estoy atravesando una fuerte fiebre por lo que tuvimos que suspender los shows de este fin de semana. No se preocupen, en unos días ya pasará”.

Turf no actuará en Minas ni en Casilda

Las cancelaciones afectan dos fechas confirmadas: la presentación de este viernes en la Semana de Lavalleja, en Minas, Uruguay, a las 23:00, y otra actuación prevista en Casilda, Argentina. Fue la cuenta oficial de Turf la que primero difundió la novedad, con un comunicado en sus redes sociales en el que informó que por “motivos de salud” no podría cumplir con ninguno de los dos compromisos. “Lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos pronto poder llevar el show que esperaban”, expresó la banda. Ante las consultas de sus seguidores, una segunda publicación precisó que el afectado es el cantante y líder de la banda, y que sus médicos le indicaron reposo por un estado gripal grave.

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Turf Joaquín Levinton

Los dos posteos de Turf sobre la cancelación de los shows

La cancelación llega en medio de una causa judicial de alta exposición

La baja de Levinton ocurre en un momento de intensa visibilidad pública para el artista, que enfrenta una denuncia por abuso sexual con acceso carnal. La causa, radicada en el Juzgado N.° 50 a cargo del juez Carlos Bruniard, fue iniciada por una mujer identificada como Paula. Para dar su versión, el cantante eligió el piso de *DDM* (América TV), conducido por Mariana Fabbiani, donde se presentó en dos ocasiones.

En su segunda aparición en el programa, el miércoles 7 de octubre, Levinton dijo estar “mucho más tranquilo” y describió la semana anterior como agotadora. “La semana pasada fue durísima. Ayer a la noche, tipo ocho de la noche, empecé ya a recuperar un poquito la tranquilidad que tengo ahora”, afirmó en declaraciones a *DDM*. En esa misma instancia, presentó nuevos testigos y pruebas, y abordó la circulación de audios en los que se escucha a la denunciante insultarlo.

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El músico contó que, a partir de sus apariciones públicas, un nuevo testigo se puso en contacto con él para relatar una situación similar con Paula y se comprometió a declarar en la causa. Desde el estudio también se habló de Ayelén Paleo, otra mujer que habría recibido amenazas de la denunciante y que contrató una custodia privada por temor a un contacto físico. La producción del programa dijo haber accedido a chats con amenazas.

Joaquín Levinton le habló a sus seguidores.

Levinton habló de las falsas denuncias y descartó la contrademanda

Uno de los audios mencionados incluiría una amenaza en la que Paula le habría dicho que iba a terminar como John Lennon. El cantante describió su reacción inicial como de “terror y pánico” y explicó por qué no denunció en ese momento: “Tomé la decisión de no denunciar para que la bomba no explote”. Agregó que esa indecisión es algo que muchas víctimas de acoso enfrentan sin saber cómo actuar.

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Levinton también usó el espacio televisivo para instalar un debate sobre las falsas denuncias. “Me parece que la justicia debería investigar y endurecer la pena a la falsa denuncia, porque realmente puede destruirle la vida a una persona”, planteó. Fabbiani respondió con matices: recordó que el porcentaje real de falsas denuncias sobre el total es del 1%, y que endurecer las penas puede desalentar a mujeres que genuinamente sufren violencia. El cantante coincidió en que el fenómeno perjudica también a quienes denuncian de buena fe.

En cuanto a su estrategia legal, Levinton descartó por ahora la posibilidad de una contrademanda. Precisó que Paula no fue aceptada como querellante, que el abogado que iba a representarla ya no está en la causa y que la nueva denuncia quedó acumulada en el mismo juzgado que la anterior. “Esto se maneja con mucho cuidado, con mucha cautela, porque es como una copita de cristal”, resumió.

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