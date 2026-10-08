Papelera de WhatsApp: por qué se debe revisar todos los días para evitar problemas en el celular

WhatsApp es uno de los programas que más consumen memoria del dispositivo. (Foto: Europa Press)

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WhatsApp integra una función conocida como papelera de reciclaje que aparece con el nombre de ‘administración de almacenamiento’, una alternativa útil para liberar memoria en celulares Android y iPhone.

Una revisión diaria de este apartado ayuda a evitar falta de espacio, demoras en el funcionamiento del teléfono, dificultades para descargar archivos o instalar actualizaciones.

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Fotos, videos, documentos, notas de voz, GIF y stickers pueden acumularse en chats individuales, grupos y canales, sobre todo cuando la descarga automática permanece activada.

WhatsApp almacena gran cantidad de archivos como videos, audios y fotos. (Foto: EFE/Ian Langsdon/Archivo)

Dónde está la papelera de reciclaje de WhatsApp

En WhatsApp, la herramienta se encuentra dentro de la configuración de la aplicación. En la mayoría de dispositivos, el usuario debe abrir el menú de tres puntos situado en el sector superior derecho de la pantalla, ingresar en “Ajustes” y elegir “Almacenamiento y datos”.

El siguiente paso es pulsar “Administración de almacenamiento”. Allí, la app organiza el contenido según el espacio que ocupa y permite identificar las conversaciones, grupos o canales que concentran más archivos multimedia. Esta vista evita que el usuario deba revisar manualmente cada chat para conocer qué elementos consumen memoria.

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Qué archivos ocupan más memoria en el celular

Los videos figuran entre los elementos que más espacio demandan, sobre todo en grupos con mucha actividad o en chats donde se comparten archivos audiovisuales con frecuencia. Entre tanto, pueden acumularse imágenes, notas de voz extensas, documentos recibidos por trabajo y contenido reenviado varias veces.

WhatsApp almacena archivos reenviados que puede saturar el almacenamiento del teléfono. (Foto: Europa Press)

WhatsApp incluye apartados como “Revisa y elimina elementos”, archivos de gran tamaño y contenidos que se reenviaron en varias ocasiones. La aplicación agrupa los archivos por tamaño, conversación y frecuencia de reenvío, lo que facilita una limpieza selectiva sin afectar el historial de mensajes de un chat.

Cómo eliminar archivos sin borrar las conversaciones en WhatsApp

Dentro de cada categoría, el usuario puede abrir los archivos disponibles y seleccionar de forma individual las fotos, videos, documentos, GIF, stickers o audios que desea descartar. Luego debe pulsar el ícono de eliminar y confirmar la acción. El procedimiento libera espacio sin que desaparezcan los textos intercambiados en la conversación.

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Asimismo, la revisión diaria puede resultar conveniente para quienes reciben gran cantidad de archivos, participan en grupos activos o usan WhatsApp como canal de trabajo.

WhatsApp tiene un apartado que muestra el consumo de memoria de cada conversación. (Foto: WhatsApp)

En otros casos, una frecuencia semanal o mensual puede ser suficiente. Eliminar videos descargados que ya no son necesarios reduce el uso de memoria y puede evitar que el teléfono muestre alertas por falta de almacenamiento.

Qué pasa con los archivos eliminados

En algunos dispositivos Android, ciertos archivos multimedia pueden permanecer en las carpetas locales de WhatsApp, incluso después de quitarlos de una conversación. Esta situación depende de la configuración del celular, de la sincronización con la galería y de la forma en que se eliminó el contenido.

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La comprobación debe hacerse en la aplicación de fotos, en el administrador de archivos y en las carpetas asociadas a WhatsApp. Si un video continúa almacenado fuera de la aplicación, seguirá ocupando espacio. La limpieza debe incluir tanto la administración interna de WhatsApp como las carpetas locales del teléfono cuando sea necesario.

WhatsApp ofrece unas prácticas para evitar fraudes y suspensión de la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cómo usar WhatsApp de manera responsable

El cuidado del almacenamiento debe acompañarse de un uso responsable de WhatsApp. WhatsApp sugiere comunicarse con personas conocidas o con contactos que hayan solicitado recibir mensajes. Aconseja pedir permiso antes de sumar a alguien a un grupo y respetar su decisión si abandona esa conversación.

La aplicación pide pensar antes de reenviar contenido. Los mensajes reenviados incluyen una etiqueta y existen límites para reducir la circulación masiva de información.

Cuando no hay certeza sobre la veracidad de un texto, una imagen o un video, la pauta es no reenviarlo. Esta práctica reduce la propagación de datos falsos y evita que se acumulen archivos innecesarios en los celulares de otros usuarios.

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