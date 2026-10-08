Thelma Fardín y Nico Riera disfrutan de su amor en el Caribe: “Con mi persona favorita”

Thelma Fardín y Nico Riera gozaron de unas vacciones en Panamá (Instagram)

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En medio de paisajes tropicales y durante jornadas de playa, Thelma Fardín eligió Panamá como destino para desconectarse del trabajo y compartir tiempo con Nico Riera. Las fotos del viaje estuvieron acompañadas por un mensaje en el que la actriz agradeció la relación que sostiene junto a su pareja.

La primera postal del recorrido muestra un bote de paseo color azul, con asientos de madera y techo de lona oscura, que navega sobre aguas verdosas frente a una costa de techos rojos y palmeras. Es la imagen que abre el álbum y también la que sitúa la escena: un viaje de descanso en un destino que la actriz nunca había pisado en modo vacaciones. “Por muchos años viajé por América latina laburando, pero nunca había estado en estas tierras de vacaciones disfrutando de sus paisajes, su comida y sobre todo su gente”, escribió Fardín en el texto que acompañó las imágenes.

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La trayectoria de la actriz por la región estuvo ligada durante años a compromisos laborales y giras. Panamá fue, entonces, una primera vez en otro registro. Y no la transitó sola: “Encima con mi persona favorita”, escribió, en referencia directa a Riera, que aparece en varias de las fotografías. La frase, breve y sin vueltas, condensa lo que el resto del álbum desarrolla en imágenes: una pareja en modo descanso, lejos de los reflectores.

Thelma tuvo sus momentos a pura relajación con el mar de fondo

Nico se animó a probar el paddle surf

La actriz se mostró feliz durante estas vacaciones

Una de las imágenes la muestra a Fardín en la playa, con una bikini amarilla, sosteniendo un postre con crema y sonriendo a cámara, con reposeras bajo sombrillas de paja y la línea de la orilla como fondo. En otra, ambos aparecen sentados frente al mar —Riera sin remera, Fardín con una bikini lila— sonrientes, con el agua y la arena detrás. La descontracción de esas fotos contrasta con el tono más reflexivo del texto que las enmarca.

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El recorrido también incluyó salidas nocturnas. Una selfie de la pareja en lo que parece un bar con luces cálidas y cortinas de fondo muestra a Riera haciendo un gesto con la mano cerca del rostro de Fardín, los dos sonrientes y con la informalidad de quien lleva varios días en modo turista. En otra toma más íntima, ella aparece sola, riendo con el pelo suelto, sentada a una mesa con una taza blanca en un espacio de sillas estilo bistró con vista al exterior, en lo que bien podría ser una tarde larga sin agenda.

Riera también tuvo su momento en solitario: una foto lo muestra de rodillas sobre una tabla celeste y blanca practicando stand up paddle, remo en mano, con montañas boscosas de fondo bajo un cielo nublado. La postal habla de un viaje que no se limitó a las reposeras: el archipiélago, con sus aguas calmas y su paisaje verde, pareció invitar también al movimiento.

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La pareja gozó de cada minuto libre en la playa

"A veces tengo muchas palabras, pero estos días con decir gracias por todo lo que construimos, alcanza", escribió la actriz en el pie de la publicación

Thelma y Nico están en pareja desde el año 2023 (Instagram)

Fardín, por su parte, aparece recostada en una reposera con la cabeza hacia atrás y la vista al cielo, frente a una extensión de agua con construcciones de techos coloridos a lo lejos, en lo que sería otra parada del itinerario.

El posteo cerró con una selfie de los dos en el mar, sonrientes cerca del agua, con la costa de fondo. Y con una frase que Fardín usó para sintetizar todo: “A veces tengo muchas palabras, pero estos días con decir gracias por todo lo que construimos, alcanza”.

Hace varios años que los actores se encuentran en pareja y, si bien algunos aspectos los mantienen alejados de las redes, las vacaciones, los viajes los románticos posteos se conviriteron en las pequeñas ventanas con las que muestras su intimidad y el amor que se tienen desde desde el año 2023.

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