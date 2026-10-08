Política

La CGT se movilizó en defensa de la industria y leyeron un duro documento con críticas al Gobierno

La central obrera realizó una concentración frente a la Secretaría de Industria de la Nación y hablaron sus tres cotitulares. Se esperan nuevas medidas del plan de lucha contra el Gobierno para las próximas semanas

Cobertura en vivo de la marcha de la CGT en defensa de la industria nacional
Guardar

La CGT retomó este jueves su plan de lucha con una movilización en defensa de la industria nacional y leyeron un documento con críticas al rumbo del Gobierno. La marcha, que comenzó pasadas las 15.30, tuvo lugar en la Secretaría de Industria de la Nación, en la avenida Julio Roca 651.

En el escrito que leyeron en el acto central, advirtieron por “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia” y cuestionaron al oficialismo porque, “en su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional”.

PUBLICIDAD

La CGT se moviliza en defensa de la industria: el duro documento que se leerá en el acto central

Los líderes cegetistas se reunieron a las 14 en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), en la avenida Belgrano 665, y marcharon juntos hasta el lugar de la convocatoria, cuya consigna es “Las Malvinas son argentinas; la industria nacional también”.

Para graficar la importancia de la protesta, hubo discursos de los 3 cotitulares cegetistas, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros): hablaron desde un escenario que se instalará arriba de un camión.

Marcha CGT
La CGT se movilizó en el centro porteño para defender la industria

Además, se leyó un documento con críticas a las políticas de administración libertaria: en el texto se alerta sobre “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia” y advierte que “estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el FMI en función de intereses que no son los nuestros”.

PUBLICIDAD

“Un modelo -agrega la CGT- que está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”.

Marcha CGT
Varias columnas llegaron desde diferentes puntos de la capital a la Secretaría de Industria

La movilización fue decidida hace una semana durante la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que deliberó en la sede de la UOCRA, donde no se habló de avanzar en el quinto paro general contra el Gobierno.

De esa forma, la CGT se diferenció de las dos CTA, con las que comparten un plan de lucha desde el 22 de julio, que ya anunciaron una serie de marchas que terminarán a fines de octubre con un paro general.

En el encuentro cegetista también se resolvió un “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el 15 de octubre, a la que irán también otros sectores sindicales, políticos y sociales.

Serán las últimas medidas de la CGT antes de la visita del Papa León XIV a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre, adonde los sindicalistas donde esperan que el sucesor de Francisco brinde señales que puedan interpretarse inequívocamente como críticas a la política socioeconómica de la administración libertaria.

Los cotitulares de la CGT Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo
Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

Qué dice el documento de la CGT

El diagnóstico de situación es claro: estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en función de intereses que no son los nuestros.

Un modelo que está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos.

Las consecuencias también son claras y están a la vista: una situación social angustiante, creciente pobreza y marginalidad; cientos de miles de hogares con carencias alimentarias severas y un endeudamiento familiar descontrolado que dispara graves alarmas en materia de salud mental; jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar siquiera sus medicamentos; personas con discapacidad sin atención; desfinanciamiento del sistema de salud, del sistema educativo, de la investigación científica, de la obra pública, de la infraestructura vial y del transporte. En definitiva, un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia.

Hoy nos movilizamos en defensa de la industria nacional para visibilizar la realidad del sector productivo y alertar sobre la difícil situación que atraviesa, en especial la de las pymes, principal sostén del empleo. Este achicamiento no sólo involucra quebrantos empresariales, sino que también implica un daño que agudiza las dificultades en la cadena de pagos y debilita los entramados productivos regionales. No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y de nuestras posibilidades, pero con la certeza de que ningún país se desarrolla sin industria.

No hay dos velocidades en este programa económico vigente: hay dos economías. Una, para muy pocos, concentrada en sectores que capturan la mayor parte de la renta. Y la otra, la de la microeconomía popular, que transitamos cotidianamente las grandes mayorías, donde «la plata no alcanza» y la situación de las y los trabajadores —ocupados, subocupados, precarizados y desocupados— es cada vez peor.

Este gobierno ya ha dado claras muestras de que las argentinas y los argentinos no son su prioridad. En su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional.

Por tanto, en defensa de una Argentina con producción, desarrollo y trabajo digno, nos cabe la tarea de organizar allí donde todavía no hay organización y de construir alternativas consistentes, políticamente confiables y participativas, capaces de conmover y contener a todas aquellas personas y organizaciones que no queremos convalidar este estado de cosas: el de un país para unos pocos.

Frente a estas propuestas del «sálvese quien pueda», nosotros proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada

Temas Relacionados

CGTMovilización de la CGTIndustriaSindicalismoPlan de lucha de la CGTPapa León XIVEl Papa en la ArgentinaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan la muerte de un joven soldado en la Base Aérea de Morón

Se trata de un suboficial subalterno de la institución que apareció sin vida en su puesto con un disparo a la altura de la sien

Investigan la muerte de un joven soldado en la Base Aérea de Morón

La Justicia argentina suma una nueva dilación en torno a Edgardo Kueider: el juicio contra su banda pasará a Comodoro Py

Se trata del proceso contra quienes colaboraron en las maniobras delictivas en las que habría incurrido el ex senador. El Tribunal de San Martín adujo que ningún hecho ocurrió allí y remitió las actuaciones a la Justicia Federal de Buenos Aires

La Justicia argentina suma una nueva dilación en torno a Edgardo Kueider: el juicio contra su banda pasará a Comodoro Py

Axel Kicillof y Máximo Kirchner vuelven a medir fuerzas con el calendario del PJ bonaerense como trasfondo

El 17 de octubre, el MDF prepara un acto en La Matanza. Luego sesionará el Consejo del partido que deberá convocar al Congreso para noviembre. Allí, debería elegirse a Kirchner como titular del cuerpo como parte de un acuerdo, pero el axelismo busca copar la Junta Electoral

Axel Kicillof y Máximo Kirchner vuelven a medir fuerzas con el calendario del PJ bonaerense como trasfondo

El Gobierno quiere mostrar que prioriza a las provincias: los viajes de Milei y las reuniones de Santilli

Las actividades se dan en medio de las negociaciones del oficialismo para impulsar en el Congreso el Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO. Cómo están los votos

El Gobierno quiere mostrar que prioriza a las provincias: los viajes de Milei y las reuniones de Santilli

Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”

El obispo de San Justo, Eduardo García, alertó en La Matanza por el abandono de los barrios populares y el avance de las organizaciones criminales. En el encuentro participaron funcionarios, jueces, fiscales y referentes sociales

Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”

DEPORTES

La decisión que tomó Julián Álvarez sobre su futuro tras la negociación trunca con el Barcelona

La decisión que tomó Julián Álvarez sobre su futuro tras la negociación trunca con el Barcelona

El mensaje de Daniel Osvaldo para Messi desde su internación: “Te voy a extrañar”

Un campeón del mundo criticó los formatos de los torneos del fútbol argentino: “Uno empieza a perder de a poco ese amor”

La decisión que tomó el presidente de Burkina Faso tras perder 7-0 ante Argentina: se arriesga a una sanción de la FIFA

El último mensaje de Messi tras su despedida de la Selección: el icónico festejo que imitó

TELESHOW

El particular mensaje de Luck Ra que reavivó la tensión con La Joaqui: “Esos ojos apagados”

El particular mensaje de Luck Ra que reavivó la tensión con La Joaqui: “Esos ojos apagados”

Las cenizas de Héctor Alterio serán trasladadas a Buenos Aires: "Vuelve a casa"

Chloe Bello confirmó que sus posteos apuntaban a Matías Martin: “Me pareció triste, era gente que yo respetaba”

Zaira Nara habló sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos: “Fluyó”

Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente divorciados: “Hay motivos para brindar”

INFOBAE AMÉRICA

Raúl Castro envía otra carta al ejército sin aparecer en público, en medio de la mayor presión judicial y económica de Washington en años

Raúl Castro envía otra carta al ejército sin aparecer en público, en medio de la mayor presión judicial y económica de Washington en años

La falta de lluvias golpea al café, el azúcar y el maní en Nicaragua

Daniel Noboa anunció una nueva reducción en los precios de las gasolinas y del diésel en Ecuador

El presidente Arévalo inauguró el encuentro Abrelatam con Datos y anunció que la Estrategia Nacional de Datos Abiertos comenzará a aplicarse en 2027

Honduras y Grecia abren un consulado honorario para impulsar comercio, turismo y cooperación portuaria