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Un histórico ayudante de Miguel Russo reveló el inesperado diálogo con el técnico del Bayern Múnich antes de jugar contra Boca

Juvenal Rodríguez recordó al histórico entrenador a un año de su fallecimiento y contó una anécdota vinculada al Mundial de Clubes

El ayudante de campo de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors recordó al DT con un singular episodio que vivió con el entrenador del Bayern Múnich en el Mundial de Clubes 2025
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A un año de la muerte de Miguel Ángel Russo, su histórico ayudante de campo en Boca Juniors, Juvenal Rodríguez, brindó una entrevista en la que recordó un momento singular que vivió el entrenador durante el Mundial de Clubes que se desarrolló en Estados Unidos en 2025.

En diálogo con el programa Super Deportivo Radio, el técnico asistente colombiano reveló la frase que el entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, le dijo a Russo cuando se cruzaron en la cancha antes del partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C, en el Hard Rock Stadium de Miami, y que terminó con victoria 2-1 del elenco alemán.

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Vincent Kompany, el DT del Bayern Múnich, elogió a Miguel Ángel Russo antes del partido contra Boca Juniors por el Mundial de Clubes (REUTERS/Hannah Mckay)
Vincent Kompany, el DT del Bayern Múnich, elogió a Miguel Ángel Russo antes del partido contra Boca Juniors por el Mundial de Clubes (REUTERS/Hannah Mckay)

“El día que jugamos contra el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes, Vincent Kompany se le acercó y le dijo que para él era un gran honor y placer conocer a alguien que era la esencia del fútbol, como era Miguel. Él fue y se acercó al banco. No es lo mismo que se acerque, porque cuando los dos técnicos se encuentran es como que hay un protocolo y se saludan. No, esto fue antes de que pasara. Fue a saludarlo, a decirle algo a Miguel. La verdad, no se sorprende por lo que era Miguel”, dijo Rodríguez.

En misma línea, Juvenal Rodríguez destacó el sello distintivo que tenía Russo, un entrenador de vasta experiencia que pudo ser campeón con Boca en sus respectivos ciclos. “Hay personas, personas que son distintas y diferentes, y él era un distinto. Y no estamos hablando de lo que tú dices de popularidad. Sino que era un distinto. Llámalo, como ahora dicen, aura, llámalo como quieras. Pero Miguel aparecía y a mí me transmitía seguridad y tranquilidad”, cerró.

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Miguel Ángel Russo dirigió el Mundial de Clubes 2025 con Boca Juniors (REUTERS/Marco Bello)
Miguel Ángel Russo dirigió el Mundial de Clubes 2025 con Boca Juniors (REUTERS/Marco Bello)

Miguel Ángel Russo nació el 9 de abril de 1956 en Lanús, provincia de Buenos Aires. Como futbolista se formó en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, club en el que debutó en 1975 y donde desarrolló toda su carrera como mediocampista hasta su retiro en 1988. Disputó 418 partidos y marcó 11 goles con la camiseta Pincha, con la que obtuvo el Metropolitano de 1982, bajo la dirección de Carlos Salvador Bilardo, y el Nacional de 1983, ya con Eduardo Luján Manera al mando del plantel.

Russo inició su carrera como entrenador en 1989 en Lanús, el club de su ciudad natal, donde logró dos ascensos a Primera División (1990 y 1992) y sufrió un descenso en 1991. A partir de entonces construyó una trayectoria que se extendió por más de tres décadas y que incluyó el paso por nueve equipos en Argentina: además del Granate, dirigió a Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Los Andes, Vélez Sarsfield, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing Club y Rosario Central, club en el que tuvo cinco ciclos diferentes y superó los 300 partidos dirigidos.

En el plano internacional, Russo trabajó en siete países: dirigió a Universidad de Chile, Real Salamanca de España, Monarcas Morelia de México, Millonarios de Colombia, Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay y Al-Nassr de Arabia Saudita. Con el club de Bogotá protagonizó una de sus experiencias más recordadas fuera de Argentina: se consagró campeón del Torneo Finalización 2017 y de la Superliga 2018, apenas después de atravesar un diagnóstico de cáncer que lo mantuvo alejado de las canchas. Tras su recuperación, volvió a dirigir en enero de 2018 con una frase que quedó asociada a su figura: “Esto se cura con amor”.

Miguel Angel Russo
Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, abraza a Miguel Ángel Russo al presentarlo como técnico el 2 de junio de 2025 (AP Foto/Gustavo Garello)

El capítulo más determinante de su carrera se dio en Boca Juniors, club al que dirigió en tres ciclos distintos. En 2007 condujo al equipo hacia la conquista de la Copa Libertadores, tras vencer a Gremio por un global de 5 a 0 en la final, resultado que aún es récord en la historia del certamen. Volvió en 2020, de la mano de Juan Román Riquelme como dirigente, y protagonizó una remontada que le permitió arrebatarle el título de la Superliga a River Plate en la última fecha; ese año también sumó la Copa Diego Maradona y, en 2021, la Copa Argentina. Su tercer y último ciclo en el Xeneize comenzó en junio de 2025, cuando ya atravesaba un deterioro en su salud. Dirigió 15 partidos antes de fallecer, el 8 de octubre de 2025, a los 69 años.

En total, Russo dirigió más de 1.000 partidos a lo largo de su carrera, al frente de 16 clubes en ocho países, y acumuló 11 títulos entre su etapa de jugador y su trabajo como entrenador. Su vínculo con Rosario Central también fue significativo: en 2013 logró el ascenso a Primera División y, una década después, cerró su última etapa en el club con la conquista de la Copa de la Liga 2023, certamen en el que fue reconocido como mejor entrenador. Su muerte generó una amplia conmoción en el fútbol argentino y motivó homenajes de clubes rivales, entre ellos hinchas de River Plate que se acercaron a despedirlo.

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