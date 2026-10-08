El dólar operó en baja, volvió a valores de septiembre y se consolida el “ancla” cambiaria

El dólar mayorista sube 4,2% en 2026.

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El mercado mayorista negoció este jueves USD 501,6 millones en el segmento de contado, oferta suficiente para presionar a una baja marginal de 1,50 peso o 0,1% en el tipo de cambio, a 1.515,50 pesos.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 4,50 pesos, muy cerca de la caída de 5,50 pesos experimentada en la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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El dólar mayorista regresó así a un mínimo desde el 22 de septiembre. En lo que va de 2026 la divisa comercial sube 60,50 pesos o 4,2%, muy lejos de la inflación del período, cercana al 24 por ciento.

El BCRA fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en los 1.927,77 pesos. El dólar mayorista quedó a 412,27 pesos o 27,2% de ese límite para la flotación administrada, que la divisa “testeó” en ruedas de septiembre y octubre del año pasado, dada la tensión financiera en el marco del calendario electoral. Se trata de la brecha más amplia desde el 21 de abril de 2025 (28,4%), casi 18 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del 2025.

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El economista Gustavo Ber recalcó que el dólar mayorista opera “dentro de un contexto de oscilaciones muy acotadas. La atención se concentra en el ritmo de compras del BCRA, especialmente tras las mayores adquisiciones durante algunas de las últimas ruedas, explicadas más por una participación más activa en la plaza que por un aumento significativo de los volúmenes”.

“Frente a las actuales dificultades de financiamiento doméstico -reflejadas en la suspensión de las emisiones del AO29 en las últimas licitaciones-, los operadores prevén que sería necesario profundizar esas compras. Esas divisas podrían destinarse ya no sólo a contener una eventual volatilidad cambiaria, históricamente mayor en años electorales, sino también -de resultar necesario- a afrontar los compromisos de deuda en dólares del próximo año”, consideró el titular del Estudio Ber.

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Los analistas de Rava Bursátil señalaron que “estima que quedan USD 4.600 millones por liquidar de emisiones de deuda. El Gobierno confía en comprar USD 5.000 millones adicionales hasta fin de año”.

El dólar al público permaneció invariable a $1.540 para la venta por quinto día seguido, según la referencia del Banco Nación. La cotización blue del dólar descontó 15 pesos o 1%, a $1.540 para la venta, ahora a la par del precio minorista en bancos y en su nivel más bajo desde el 9 de septiembre.

Pese a una inflación que no cesa -la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en septiembre y acumuló un 32,9% en los últimos doce meses- el tipo de cambio continúa estabilizado y ejerce una función de “ancla” para muchos precios de la economía, gracias a una plaza “seca” de pesos por la absorción regular a través de las licitaciones de bonos del Tesoro, junto con intervenciones oficiales en el mercado de dólar futuro y ventas de bonos dollar linked en el mercado secundario.

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Las principales consultoras y entidades financieras que participan del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del Banco Central proyectan que el dólar oficial mantenga un ritmo de depreciación gradual durante los próximos meses, sin una corrección brusca hacia fin de año. De acuerdo con el REM, el tipo de cambio oficial llegaría a $1.545 en octubre, a $1.580 en noviembre y a $1.614 en diciembre.

Este jueves, los contratos de dólar futuro marcaron cierres de a $1.533,50 en octubre, a $1.561,50 en noviembre y a $1.589,50 en diciembre, también reflejo de las débiles expectativas de devaluación.

Las estimaciones del REM continúan para los primeros meses de 2027. Para enero, los analistas proyectan un dólar oficial de $1.644, mientras que para febrero esperan $1.672 y para marzo $1.704. De esta manera, el mercado anticipa una suba progresiva del tipo de cambio, aunque con incrementos mensuales moderados.

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A partir de esos valores, el REM estima una depreciación mensual del peso de 2,1% en octubre, 2,3% en noviembre y 2,2% en diciembre. El ritmo se moderaría en el comienzo de 2027, con una suba esperada del dólar de 1,9% en enero, 1,7% en febrero y 1,9% en marzo.