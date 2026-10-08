El exabrupto de Darío Barassi en Ahora Caigo al hablar de la novia de un participante: “Estuve pésimo”

Durante la emisión del programa de televisión Ahora Caigo, Darío Barassi conversó con un participante llamado Gonzalo

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Darío Barassi suele convertir las presentaciones de los participantes de Ahora Caigo en conversaciones que mezclan preguntas, chistes y reacciones espontáneas. Esta vez, el conductor protagonizó un comentario sobre la novia de un joven concursante que lo llevó a disculparse de inmediato durante el intercambio que mantuvo al aire.

El participante se llamaba Gonzalo, tenía 18 años y se presentó como estudiante de la licenciatura en Diseño e Iluminación para Espectáculos. “Hola, Gonzi”, lo saludó Barassi al comienzo de la charla. El joven respondió con tranquilidad y el conductor avanzó con las preguntas habituales sobre su vida cotidiana, sus estudios y su familia, y conto que trabaja en un teatro en Villa Devoto.

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La mención al barrio abrió otro tramo distendido de la conversación. “Amo Devoto. Culto Devoto”, expresó Barassi, quien recibió una respuesta que reforzó el entusiasmo del joven por su barrio. “El mejor del país”, afirmó con orgullo.

El participante asistió al programa junto a su madre y su hermano, ubicados entre el público. Al advertirlos, el conductor los saludó desde el centro del estudio y destacó la actitud del familiar del concursante: “Ay, mirá el hermano, qué simpático”, comentó.

El conductor Darío Barassi encabeza el programa de entretenimiento Ahora Caigo

El conductor siguió con las consultas y quiso saber si ellos eran los únicos integrantes de la familia. Gonzalo aclaró que su padre no había podido asistir porque estaba trabajando.

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La charla tomó otro rumbo cuando Barassi le preguntó a Gonzalo si estaba en pareja. El participante respondió que sí y contó que su novia se llama Azul.

Así fue como se mostró interesado en la historia: “¿Dónde la conociste a Blue?“, consultó Barassi, con un juego de palabras e idiomas sobre el nombre de la joven.

Gonzalo relató que el vínculo había comenzado en redes sociales: “Me agregó en Instagram. Yo la agregué a ella y dije...”, alcanzó a decir, antes de que el conductor lo interrumpiera con una frase que enseguida consideró inapropiada: “Mirá a Azul, qué atorranta agregando gente en Instagram”, lanzó Barassi.

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El comentario generó una reacción inmediata del participante, que respondió: “No, por favor”. En ese momento, el conductor reparó en que había usado una expresión desafortunada para referirse a la novia del joven y frenó su propia intervención.

Gonzalo durante su divertida participación en Ahora Caigo (Captura El Trece)

“No, sí, perdón que le haya dicho atorranta a tu novia, fue pésimo”, admitió Barassi. Luego intentó precisar qué le llamaba la atención de la historia: el modo en que las nuevas generaciones se conocen a través de las redes sociales.

“Pero te quiero decir, ¿y de la nada pasa? O sea, ¿es común ahora andar agregando gente que te parece linda en redes?“, preguntó. A lo que el participante aclaró que “entiendo que sí, la verdad que no tengo ni idea, pero dicen que sí”, una respuesta que Barassi celebró por su tono formal.

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El conductor siguió reconstruyendo el comienzo de la relación. Gonzalo aclaró que fue Azul quien tomó la iniciativa y empezó a seguirlo en Instagram. Barassi volvió a hacer humor con la situación y describió de forma exagerada cómo habría aparecido la notificación en el teléfono del participante.

“Ella te agregó. A vos te figuró que una tal Azul te empezó a seguir”, resumió. Gonzalo confirmó la secuencia y explicó que él le devolvió el seguimiento. Después, respondió una de las historias que ella había publicado.

El conductor Darío Barassi en una emisión del programa de entretenimiento Ahora Caigo

La primera interacción no fue un mensaje directo ni una declaración. Gonzalo eligió comentar una foto de la mascota de Azul. “Subió una foto de su mascota y dije que era muy lindo el perro, ¿viste? Tampoco iba a andar...”, relató el participante.

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La explicación provocó una respuesta afectuosa de Barassi. “Ay, Gonzalo, te amo, por favor”, dijo el conductor, sorprendido por la prudencia del joven a la hora de iniciar la conversación.

Barassi quiso confirmar si el elogio al animal había sido sincero o solo una estrategia para comenzar el diálogo. “¿Y era lindo el bicho o era fea la mascota?”, preguntó. Gonzalo sostuvo que el perro era “muy lindo”, mientras el conductor imaginaba otra clase de animal y mencionaba a un chihuahua como ejemplo. El intercambio concluyó con la confirmación de que el contacto por redes prosperó. Gonzalo y Azul continúan juntos, según contó el participante.

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