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Cecilia Milone publicó un duro comunicado contra Nito Artaza: "La dignidad no se negocia en una pantalla de televisión"

La cantante confirmó que recurrió a la Justicia especializada en violencia de género y que ya cuenta con medidas de protección urgentes, tanto civiles como penales. La palabra de su abogada, Melisa García, a Teleshow

Cecilia Milone, su comunicado
El comunicado de Cecilia Milone sobre su denuncia contra Nito Artaza
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Cecilia Milone publicó este jueves un comunicado en sus redes sociales en el que confirmó que recurrió a la Justicia especializada en violencia de género contra Nito Artaza y que ya cuenta con medidas de protección urgentes, tanto civiles como penales. Lo cerró con una frase que no dejó lugar a interpretaciones: “La dignidad no se negocia en una pantalla de televisión”.

En el texto, la cantante y actriz explicó que desde hace un año tomó la decisión de alejarse de Buenos Aires y de su universo mediático para resguardar “un proceso íntimo que lamentablemente no he podido cerrar de forma pacífica en el ámbito privado”. Ante la imposibilidad de poner un límite por sus propios medios, sostuvo, tuvo que recurrir a la Justicia. Agradeció “la celeridad de las autoridades, tanto en lo civil como en lo penal”, por dictar las medidas acordes a la gravedad de su situación, e indicó que cualquier requerimiento periodístico deberá canalizarse de manera exclusiva a través de su representación letrada, la Dra. Melisa García, que dirige el equipo de AboFem (la asociación de Abogadas Feministas).

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Consultada por Teleshow, García —titular de Abofem— confirmó la existencia del proceso pero se limitó a brindar información general. “Muchos detalles no puedo darte ya que la misma se encuentra reservada. Lo único que puedo decirte es que está en curso, tanto en sede civil como penal, y que se encuentran investigando y tomando medidas acordes a las declaraciones que ha realizado Cecilia en la Oficina de Violencia Doméstica”, señaló la letrada en un mensaje escrito. Y concluyó: “La Justicia la ha escuchado, está actuando en consecuencia y yo me encuentro trabajando activamente para que eso suceda”. Fuentes cercanas a la cantante confirmaron además a este medio que Milone, pese a lo expresado en el comunicado, se encuentra actualmente en la ciudad, dado que el proceso tramita en los tribunales de CABA.

Cecilia Milone habló luego del duro descargo que hizo en redes captura
Cecilia Milone arremetió nuevamente contra su ex pareja Nito Artaza

Días atrás, el programa Intrusos (América TV) había revelado el trasfondo del conflicto al mostrar al aire mensajes privados que Milone le envió a personas de su confianza. “Llevo unos días muy difíciles. Este fin de semana casi no dormí, fui y vine de la oficina de violencia doméstica para denunciar a Nito por el hostigamiento en televisión”, escribió la artista, según expuso el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

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De acuerdo con lo que Intrusos mostró al aire, en los mensajes privados Milone fue más detallada sobre el alcance de las medidas judiciales: “La jueza le va a prohibir nombrarme o filtrar cosas a la prensa. Si lo hace, va directo a una causa penal”. Y añadió: “Ahora tengo los abogados que me asignó el Estado. Estuve al límite de mi angustia y lo hice todo sola para que no se filtrara nada porque le tengo miedo”.

Las declaraciones de Artaza en televisión fueron la gota que desbordó el vaso

El detonante inmediato fue una entrevista que Nito Artaza concedió al programa Infama (América TV), en la que habló sobre su historia con Milone y sobre el distanciamiento entre ambos. “No la extraño, es una historia que ya terminó y es pasado, pero Cecilia fue parte de mi vida. Yo no puedo ignorar y hablo de todas las relaciones que han pasado por mi vida y las honro”, afirmó el humorista.

Artaza también deslizó que el “contacto cero” entre ellos fue una decisión unilateral de ella. “El contacto cero es una decisión de Cecilia hace mucho tiempo. Esta frase es para ambos: me pasé la vida tratando de entenderla y se me pasó la vida”, sostuvo. Esa lectura fue la que Milone rechazó de forma explícita en sus mensajes: “Me cayó mal que en una nota de TV dio a entender que el contacto cero es de mutuo acuerdo. Necesito que la vida me devuelva la normalidad, aunque no tengo demasiadas esperanzas”, escribió, según expuso Intrusos.

A la entrevista televisiva se sumó otro elemento de tensión: según explicaron en el mismo ciclo de espectáculos, en la obra *Argenmatch* —que Artaza protagoniza junto a Miguel Ángel Cherutti— el humorista haría referencias desde el escenario tanto a su relación con Milone como a Chico Novarro, con quien la cantante mantuvo un vínculo sentimental durante años.

La dura respuesta de Nito Artaza al video de Cecilia Milone
Nito Artaza y Cecilia Milone, enfrentados

En marzo de 2025, Milone ya había hablado de lo que vivió durante la relación

El episodio actual no es el primero en el que Cecilia Milone sale a hablar públicamente sobre su vínculo con Artaza. En marzo de 2025, en el día de su cumpleaños número 56, publicó un video de ocho minutos en el que relató, sin nombrar a su exmarido, lo que vivió durante el verano de 2022, cuando la pareja todavía convivía y encabezaba la obra *Los 80 están de vuelta* en Mar del Plata.

En ese testimonio, Milone describió una noche de desesperación en la que tomó pastillas para calmarse. “En vez de asistirme, en vez de llevarme a un terapeuta, en vez de llamar al SAME, me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer función”, relató. Según su versión, el argumento que recibió fue el temor a lo que pensaría el público si se suspendía la función.

Después de seis años de casados y veinte de relación, la separación entre Artaza y Milone se confirmó en 2023. Con la denuncia judicial y el comunicado de las últimas horas, la historia suma un nuevo capítulo que, por decisión de la propia artista, quedó en manos de la Justicia.

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