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La batalla campal en el escandaloso final de Atlético Tucumán-Talleres en Reserva, con el Laucha Acosta como protagonista

Todo sucedió en los minutos finales del triunfo local por 2-0 con los goles de Julio Vallejo y Gabriel Abeldaño

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El partido de la fecha 12 del Torneo Proyección de Reserva con victoria 2-0 de Atlético Tucumán ante Talleres de Córdoba en el complejo tucumano Jose Salmoiraghi terminó de la peor manera con una batalla campal y un final escandaloso, que tuvo como protagonistas centrales en el medio de la trifulca a Lautaro Laucha Acosta y su hermano Rodrigo, ayudante de campo y entrenador del cuadro de la T, respectivamente.

El epicentro de la violencia tuvo lugar en las adyacencias al campo de juego durante el tiempo adicionado de la segunda parte. La dupla técnica visitante permanecía afuera porque habían sido expulsados por el árbitro Valentín Ibáñez Meza en el entretiempo del cotejo y, luego del segundo gol marcado por el Decano, se desató una pelea con golpes de puño entre ellos y “allegados al club tucumano y familiares de jugadores del conjunto local”, según precisó Eldoce de Córdoba.

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No, mirá las piñas... Es un descontrol, hay mujeres y niños. Lo que está pasando en un descontrol”, atinaron a comentar desde la transmisión de LPF Play, mientras que el relator de ESPN, Franco Rabaglio, manifestó: “Esto es tristísimo, lamentables imágenes en Tucumán”.

El arbitraje tuvo un rol preponderante en el andar del compromiso porque Ibáñez Meza cobró una falta en la puerta del área del lateral Joaquín Salas. La infracción a Gabriel Abeldaño fue castigada a los 4 minutos con una correcta tarjeta roja para Talleres, pero el juez se confundió y se la mostró al central Joaquín Soria. La medida tampoco pudo ser corregida porque el VAR no se utiliza en las divisiones inferiores.

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Más tarde, a los 44 minutos, el delantero del conjunto de La Docta, Daniel Ribera, reclamó una falta por agarrón de camiseta en campo rival y el árbitro lo expulsó bajo el gesto de exceso verbal. Segundos después, pitó el final de la etapa inicial y el director técnico Rodrigo Acosta fue el primero en acercarse a su posición para protestar por las dos decisiones que dejaron a su equipo con nueve jugadores. Le mostró la tarjeta roja, y luego hizo lo propio su hermano, Lautaro Acosta, quien también se llevó la expulsión al entretiempo. “¿Qué te pasa?”, se le escuchó decir a Rodrigo en medio de su protesta a Valentín Ibáñez Meza.

Ya en la segunda parte, Jeremías Gallard provocó un penal en favor de Talleres a los 40 segundos de juego y la víctima de la falta se hizo cargo de la ejecución con un disparo que se fue por un costado del arco defendido por Enrique Maza.

La primera emoción del partido llegó en el primer minuto de adición en otra acción polémica porque el remate de Julio Vallejo rebotó en el travesaño, picó en el césped, volvió a rebotar en el parante superior y el cuerpo arbitral cobró la validez del tanto. No hay ninguna imagen de la transmisión que sea clara al respecto sobre si el balón había picado en su totalidad adentro del arco.

Y a los 93 minutos, Gabriel Abeldaño liquidó el pleito y se lo fue a celebrar a la cara a su rival Mariano Albornoz, sumado a que le hizo el Topo Gigio en pleno festejo. Como resultado de esta acción, Valentín Ibáñez Meza le mostró la tarjeta roja al atacante del Decano.

Bajo este contexto, sucedió la batalla campal del cierre, que se prolongó por unos segundos hasta que se logró calmar la situación. Eldoce precisó que el enojo de la visita estaría vinculado a “distintas decisiones tomadas durante el encuentro” por el árbitro del compromiso.

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