El fuerte cruce entre Luis Ventura y Marina Calabró por la presencia de Claudia Villafañe en el juicio por la muerte de Maradona

Luis Ventura y Marina Calabró debatieron sobre la presencia de Claudia Villafañe en el juicio por la muerte de Diego Maradona (Video: PrimiciasYA, América TV)

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Luis Ventura y Marina Calabró protagonizaron un tenso debate al aire del ciclo de América TV Primicias Ya, que conducen ambos, sobre la presencia de Claudia Villafañe en la audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que se desarrolla en los tribunales de San Isidro. La discusión se dio en una jornada en la que la querella pidió condenas para los imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, entre ellos el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

“¿Qué hacía Claudia Villafañe en un juicio en el que no le pertenece?”, preguntó Ventura, quien cuestionó el rol de la expareja del Diez en el proceso judicial. Marina Calabró respondió de inmediato: “Es el padre de sus hijas, es el hombre que lo acompañó por...” y fue interrumpida por el periodista, que sostuvo que podrían haber asistido otros familiares. “La parte denunciante son las hermanas y las hijas”, remarcó.

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Ventura profundizó su planteo al señalar que existió “una puesta en escena” durante la jornada en la que se exhibieron las imágenes del cuerpo sin vida de Maradona. “Hay como una intencionalidad de agravar y hacer mucho más profundo lo que es una herida sangrante de hace tanto tiempo para las hermanas, para los hijos y para todos”, expresó. Calabró le recordó que se trata de un juicio y que, por lo tanto, “hay que repetir todo” lo relacionado con la causa.

Marina Calabró defendió que la exesposa del astro estaba allí para acompañar a Dalma y Gianinna (Adrián Escandar)

El cruce escaló cuando Ventura comparó la situación con lo ocurrido durante el velatorio de Maradona, en noviembre de 2020. “Se condicionó el velatorio de Diego Maradona para los que eran aliados y no aliados”, afirmó, y mencionó los casos de Lucía Galán, integrante del dúo Pimpinela, y de Rocío Oliva, expareja del futbolista, a quienes según el periodista no se les permitió el ingreso. Calabró aclaró que desconocía si a Oliva se le había prohibido la entrada o si ella misma había decidido no presentarse, aunque remarcó que la ex del Diez había manifestado previamente su intención de asistir a la audiencia judicial.

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Ante la insistencia de Ventura sobre la función que cumplía Villafañe en el tribunal, Calabró fue tajante: “Acompañar a sus hijas, ¿te parece poco?”. El periodista respondió que, a su criterio, Villafañe debía haber acompañado a Dalma y Gianinna Maradona “hasta la puerta del juzgado, no adentro”, y argumentó que “Maradona no lo hubiera querido tampoco”. Calabró le retrucó que son las propias hijas quienes solicitan justicia por su padre y que ellas decidieron la presencia de su madre en la sala.

El debate también incluyó referencias al denominado “juicio de las marcas”, vinculado a la disputa por el patrimonio de Maradona, en el que participa el abogado Matías Morla. Ventura sostuvo que existe una diferencia entre los responsables directos de la salud del futbolista y quienes definieron el entorno médico que lo atendió en sus últimos días. “¿Quién elegía los médicos? ¿La familia dónde estaba cuando se elegían los médicos?”, planteó.

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La querella solicitó penas por homicidio simple con dolo eventual para el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov

Calabró coincidió parcialmente con el cuestionamiento sobre la ausencia de Morla entre los imputados del juicio por la muerte de Maradona, aunque mantuvo diferencias con Ventura respecto del rol de la familia. “¿Por qué el problema es Claudia y no es Luque, Cosachov, Forlini, Díaz, Almirón?”, lanzó la periodista, en referencia a los profesionales de salud que integran la lista de acusados. Ventura respondió que “no fue la única gente que lo dejó morir” y apuntó contra quienes, según su visión, eran conscientes de la gravedad del estado de salud de Maradona y no intervinieron.

La conductora remarcó su postura sobre el fiscal Patricio Ferrari, a quien calificó como “un buen fiscal” aunque consideró que “no tuvo el coraje de sentar en el banquillo a Matías Morla”. Calabró relató además un intercambio previo con el fiscal, quien le habría asegurado que Morla sería juzgado “en otro juicio”. “Esa gente permitió que Diego se muriera. Esa gente desoyó todas las señales, todas. Hoy lo dijo el fiscal”, sostuvo la periodista.

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Ventura cerró el debate con una definición sobre el sistema judicial: “La justicia bendice a los ricos y condena a los pobres”, a lo que Calabró respondió que por esa misma razón Morla no se encuentra entre los imputados del expediente. Ambos coincidieron en que todos los herederos de Maradona, entre ellos Dieguito Fernando, Diego Junior, Jana, Dalma y Gianinna, forman parte del pedido de justicia por la muerte del Diez, aunque mantuvieron posturas diferentes respecto de los alcances y responsabilidades del proceso judicial en curso.