La emotiva despedida de Ámbar de Benedictis a su abuelo Piero

Ambar, visiblemente dolida, a la salida de la casa velatoria

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Ambar de Benedictis se acercó este jueves a la Sala Velatoria Lázaro Costa, en el barrio porteño de Belgrano, para despedir a su abuelo, el cantautor Piero, quien murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años. La joven, hija de Juana Viale, permaneció junto a sus familiares durante la ceremonia privada que reunió a allegados, colegas y seguidores del músico.

En las imágenes que trascendieron desde el lugar, Ámbar de Benedictis, de 23 años, aparece con un canguro gris con capucha y una campera beige. Su presencia estuvo marcada por la emoción propia de una despedida familiar que reunió a distintas generaciones de los De Benedictis. El velatorio se realizó en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O’Higgins 2842, en la Ciudad de Buenos Aires.

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Ambar, poco antes de llegal al velatorio de su abuelo Piero

La familia acompañó la despedida del cantautor

De la familia, Marcela Tinayre compartió en sus redes una foto del artista con un mensaje que no dejó dudas sobre el vínculo afectivo que los unía. “Se fue Piero, artista inmenso, con sensibilidad única y su obra que atravesó generaciones. Era un Señor, un verdadero caballero. Mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar”, escribió.

El mensaje de condoloncias publicado por Marcela Tinayre en su cuenta de Instagram

La muerte de Piero De Benedictis generó una convocatoria de personas cercanas a su carrera y a su vida personal. Durante el velatorio también se vio a Juan, uno de los hijos del cantante, además de otros integrantes de la familia que acompañaron las horas previas al traslado de los restos.

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El músico murió durante las primeras horas del miércoles, después de una trayectoria que se extendió por varias décadas y lo ubicó entre las voces reconocibles de la canción popular argentina. Con temas atravesados por cuestiones sociales, afectivas y políticas, Piero construyó una obra que mantuvo circulación entre públicos de diferentes edades.

La despedida de este jueves tuvo, por eso, una dimensión íntima y pública. Mientras los familiares se reunieron en la sala de O’Higgins, amigos y colegas del ambiente artístico también se acercaron a saludar a quienes integraban el círculo más cercano del artista. El cortejo fúnebre partirá el viernes a las 11 con destino al Cementerio de la Recoleta, donde está previsto el entierro.

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El conductor y locutor Gustavo Lutteral, uno de los primeros amigos en llegar al velorio para despedir a Piero (RSFotos)

La casa velatoria, en la zona de Belgrano (RSFotos)

Sinfonía inconclusa en la mar ocupó un lugar especial para Ámbar

El vínculo entre Ámbar y su abuelo estuvo atravesado por la música desde sus primeros años. En una entrevista de 2018, Piero se refirió a sus nietas y contó que “Sinfonía inconclusa en la mar” tenía un significado particular dentro de la familia, especialmente para la joven.

Alfa, otro de los personajes mediáticos que se acercaron para darle el último del cantante popular (RSfotos)

Ese álbum fue uno de los trabajos más representativos de su discografía. El proyecto nació en un momento complejo para el cantante y, con el paso del tiempo, se consolidó como una de las producciones más recordadas de su carrera. La canción que da título al disco fue la única compuesta por Piero para ese material; las demás obras pertenecían a Alejandro Mayol.

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Con los años, el repertorio del álbum dejó de ser solo parte de la trayectoria pública del músico y pasó a ocupar un lugar en la intimidad de su familia. Para Ámbar, aquellas canciones se convirtieron en una referencia ligada a la figura de su abuelo y a las reuniones compartidas con sus parientes.

La historia familiar alrededor de ese disco tuvo otro episodio cuando la hija de Juana Viale asistía a un colegio francés. Como parte de una consigna escolar, los alumnos debían preparar una presentación artística junto con un integrante de sus familias. La actividad admitía distintas disciplinas y Ámbar eligió la música.

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Piero, autor de "Mi viejo", "Juan Boliche", "Soy pan, soy paz, soy más" y otras tantas canciones que permanecen en la memoria de varias generaciones

Ámbar invitó a Piero a cantar en su colegio

La joven recurrió entonces a su abuelo y le propuso participar de la actividad con una canción. Piero aceptó la invitación y asistió a la escuela acompañado por Juan y por dos de sus nietas. Los cuatro integrantes de la familia subieron al escenario para cantar ante alumnos y docentes.

El recuerdo de esa presentación sintetizó el lugar que la música tuvo dentro del vínculo entre el artista y sus descendientes. Lejos de quedar limitada a los escenarios, a los discos y a sus presentaciones públicas, su obra también formó parte de encuentros familiares y experiencias cotidianas.

Este jueves, esa relación volvió a quedar expuesta en las imágenes del velatorio. Ámbar acompañó a sus seres queridos en la despedida de Piero, mientras familiares, amigos y colegas se reunieron para homenajear al compositor antes de su traslado al cementerio porteño.

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