Tecno

Call of Duty: Modern Warfare 4: cómo jugar la campaña en acceso anticipado con Nvidia GeForce RTX

El juego incorporará DLSS 4.5, la actualización más reciente de la tecnología de renderizado neuronal de Nvidia, herramienta está diseñada para mejorar la calidad de imagen

(Nvidia)
Call of Duty: Modern Warfare 4 integrará DLSS 4.5, la nueva versión de la tecnología de renderizado neuronal de Nvidia. (Nvidia)
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Los jugadores que cuenten con una PC equipada con una GPU GeForce RTX de Nvidia podrán acceder de forma anticipada a la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4 desde el 16 de octubre de 2026, siempre que hayan reservado el juego.

El título incorporará DLSS 4.5, una actualización de la tecnología de renderizado neuronal de Nvidia.

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La campaña sitúa el conflicto en la península de Corea, tras una invasión a gran escala de Corea del Norte.

Un joven escuadrón de soldados surcoreanos intenta sobrevivir en líneas del frente que se desmoronan, mientras el capitán Price libra una guerra personal desde las sombras.

(Call of Duty)
La historia del juego transcurre en la península de Corea luego de una invasión masiva lanzada por Corea del Norte. (Call of Duty)

Nvidia también lanzó un nuevo controlador GeForce Game Ready con optimizaciones para Call of Duty: Modern Warfare 4, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, la Sim Update 7 de Microsoft Flight Simulator 2024, STAR WARS: Galactic Racer y Valor Mortis.

Los jugadores pueden descargarlo a través de la aplicación de Nvidia o desde el sitio web de la compañía.

Las funciones de DLSS 4.5 en Call of Duty: Modern Warfare 4

En todos los modos, DLSS 4.5 Super Resolution acelerará la jugabilidad y mejorará la calidad de imagen.

Los equipos con GeForce RTX serie 40 podrán utilizar DLSS 4.5 Frame Generation para aumentar las tasas de fotogramas, mientras que las GPU GeForce RTX serie 50 habilitarán Dynamic Multi Frame Generation, con una multiplicación de hasta 6x.

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(Call of Duty)
La campaña sigue a un grupo de soldados que intenta resistir el colapso del frente, mientras el capitán Price lleva adelante una misión personal. (Call of Duty)

La función está pensada para maximizar el rendimiento al utilizar los reflejos opcionales con trazado de rayos.

Además, Nvidia Reflex podrá activarse en todos los sistemas GeForce RTX para reducir la latencia del PC y mejorar la respuesta del juego. El lanzamiento completo de Call of Duty: Modern Warfare 4 será el 23 de octubre de 2026.

Gears of War: E-Day ya está disponible con DLSS 4.5 Super Resolution, Frame Generation, Dynamic Multi Frame Generation, Nvidia Reflex, RTX Mega Geometry y trazado de rayos acelerado por hardware.

La precuela sigue a Marcus Fenix y Dom Santiago 14 años antes del Gears of War original, e incluye la campaña y los modos Horde Siege, PvE, y Versus, PvP. Con Multi Frame Generation 6x y trazado de rayos en Ultra, Nvidia indicó un aumento medio del rendimiento de 7,5x a 4K frente al renderizado nativo.

El nuevo controlador puede instalarse desde la aplicación de Nvidia o a través de la página oficial de la empresa. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO
El nuevo controlador puede instalarse desde la aplicación de Nvidia o a través de la página oficial de la empresa. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Otros juegos y actualizaciones con tecnologías RTX

Star Wars: Galactic Racer también ya está disponible con compatibilidad nativa para DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation y Super Resolution.

El juego de carreras ambientado en el Borde Exterior permite conducir landspeeders, motos speeder, skim speeders y pods en una campaña narrativa o en duelos multijugador.

Incorpora iluminación Lumen con trazado de rayos acelerado por hardware y DLSS 4.5 Ray Reconstruction.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival se lanzará el 8 de octubre del mismo año con soporte para DLSS Super Resolution y Generación de Fotogramas.

(Fuse Game / Secret Mode)
Nvidia presentó un controlador GeForce Game Ready con mejoras para cinco títulos, entre ellos Call of Duty: Modern Warfare 4 y STAR WARS: Galactic Racer. (Fuse Game / Secret Mode)

El juego de acción y terror para un jugador, desarrollado por Saber Interactive y Boss Team Games, sigue a Aidan, quien debe usar los poderes de la Configuración Génesis para rescatar a su novia. Doug Bradley retomará el papel de Pinhead por primera vez en casi dos décadas.

A través de la aplicación de Nvidia, los jugadores podrán actualizar los modelos DLSS y añadir Generación Dinámica de Fotogramas con una multiplicación de hasta 6x.

Dynasty Warrior 3: Complete Edition Remastered ya está disponible e incluye DLSS Super Resolution con el modelo Transformer de segunda generación.

La reedición reúne Dynasty Warrior 3 yDynasty Warrior 3: Xtreme Legends, y permite jugar con más de 40 oficiales en batallas de uno contra mil recreadas con Unreal Engine 5.

Las computadoras con GeForce RTX serie 40 podrán activar Frame Generation, una función orientada a elevar la tasa de fotogramas. REUTERS/Caroline Brehman/File Photo/File Photo
Las computadoras con GeForce RTX serie 40 podrán activar Frame Generation, una función orientada a elevar la tasa de fotogramas. REUTERS/Caroline Brehman/File Photo/File Photo

La Sim Update 7 de Microsoft Flight Simulator 2024 llegará el 13 de octubre de 2026. La actualización gratuita incorporará las Carreras Aéreas del Campeonato Nacional, mejoras del motor y la actualización a DLSS 4.5, además de Generación Multifotograma y Generación Multifotograma Dinámica de hasta 6x.

Por su parte, la expansión de pago Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen se lanzará el 9 de octubre con nuevas historias y encuentros en Norgan, el personaje de Eir, los misterios del inmortal Dragón Caído y 12 mazmorras.

La actualización gratuita Extended Operations de 007 First Light añadirá las misiones TacSim Valhalla Protocol y Jungle Heist, además de New Game+, armas, atuendos, intercambio de dispositivos, dificultad «00» y modo foto.

El juego es compatible con path tracing y DLSS 4.5 Ray Reconstruction en PC con GeForce RTX y en GeForce NOW Ultimate.

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