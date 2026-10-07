Elon Musk anuncia que Grok Bot ahora incluirá a Claude para tener mejores respuestas

Grok Bot utilizará el razonamiento de Claude de Anthropic. (xAI)

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Grok Bot, el agente de inteligencia artificial desarrollado por SpaceXAI, incorporó Claude Opus 5.5 de Anthropic como parte de su sistema de inteligencia. El cambio llega en un momento de fuerte competencia entre los nuevos agentes de IA, herramientas capaces de ejecutar tareas de manera más autónoma y que buscan convertirse en asistentes digitales para los usuarios.

La actualización permite que Grok Bot utilice uno de los modelos más avanzados de Anthropic para procesar solicitudes y generar respuestas. La incorporación de Claude supone un cambio en la tecnología que se encuentra detrás del agente, que hasta ahora dependía principalmente de modelos propios de SpaceXAI y Cursor.

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Grok Bot está disponible actualmente para iPhone, iPad y Mac, después de ampliar su presencia en dispositivos de Apple desde su lanzamiento inicial.

Elon Musk anuncia que Grok Bot utilizará Claude. (X)

Grok Bot recurre a Claude para procesar las solicitudes

La principal novedad de la actualización está en el modelo de inteligencia artificial que utiliza Grok Bot. A partir de ahora, el agente puede recurrir a Claude Opus 5.5 para proporcionar la capacidad de razonamiento necesaria para responder a las instrucciones de los usuarios.

En términos sencillos, el modelo de IA funciona como el componente que interpreta lo que una persona solicita y determina cómo responder o qué acciones realizar. Al incorporar Claude, Grok Bot suma una tecnología desarrollada por Anthropic a su propia arquitectura.

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El cambio resulta llamativo porque no se trata únicamente de una actualización visual o de nuevas funciones para el usuario. La modificación ocurre en la parte interna del servicio, donde se decide qué modelo de inteligencia artificial se utiliza para procesar las solicitudes.

Claude Opus 5.5 será uno de los cerebros de Grok Bot.

La compañía prevé además una actualización importante de su sistema interno durante octubre, con la que Claude tendrá un papel más relevante dentro del funcionamiento del agente.

La competencia por los agentes de IA aumenta

Grok Bot forma parte de una nueva generación de aplicaciones que buscan ir más allá de los chatbots tradicionales. En lugar de limitarse a responder preguntas, los agentes de IA están diseñados para realizar tareas y actuar como asistentes capaces de intervenir en diferentes procesos.

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El mercado comenzó a recibir nuevas propuestas durante los últimos meses. Meta trabaja con Muse, un agente de IA orientado a realizar tareas para los usuarios, mientras que OpenAI desarrolla ChatGPT Dot, una propuesta de asistente proactivo basada en Astra.

Grok Bot tiene que competir en el mercado de los agentes de IA con Muse de Meta y Dots de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La llegada de Claude a Grok Bot se produce precisamente en este contexto de competencia. Cada compañía busca diferenciar sus agentes mediante mejores capacidades de razonamiento, mayor autonomía y acceso a diferentes herramientas.

Para los usuarios, uno de los principales cambios de esta evolución es que la calidad de un asistente ya no depende exclusivamente de la aplicación que se utiliza. También adquiere importancia el modelo de inteligencia artificial que funciona detrás de ella.

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La relación entre Anthropic y SpaceXAI

La incorporación de Claude también resulta relevante por la relación entre las compañías. Anthropic se convirtió este año en cliente de SpaceX para obtener capacidad de procesamiento necesaria para atender el crecimiento en el uso de Claude.

Ahora, el movimiento ocurre en sentido contrario: una aplicación de SpaceXAI utiliza tecnología de Anthropic para reforzar su capacidad de inteligencia artificial.

Esto muestra cómo el desarrollo de estos sistemas no necesariamente implica que una empresa utilice exclusivamente sus propios modelos. Las compañías pueden combinar modelos y servicios de diferentes proveedores para construir sus aplicaciones.

Anthropic trabaja con SpaceX para que sus modelos de IA tengan mayor procesamiento. (Reuters)

Grok Bot compite por convertirse en un asistente cotidiano

Grok Bot fue lanzado en agosto con aplicaciones dedicadas para iPhone y iPad. Durante septiembre amplió su disponibilidad para iPad y recibió opciones de acceso con precios más económicos.

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Con la incorporación de Claude Opus 5.5, el servicio busca reforzar su posición en una categoría que está creciendo rápidamente: los agentes de IA diseñados para acompañar al usuario en tareas cotidianas.

La competencia con Meta y OpenAI probablemente llevará a que estas plataformas incorporen nuevas capacidades durante los próximos meses. En este escenario, la diferencia entre un chatbot y un agente estará cada vez más relacionada con su capacidad para comprender instrucciones, utilizar herramientas y completar acciones, además de simplemente generar respuestas.