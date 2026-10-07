5 errores al cocinar en una freidora de aire que provocan humo y daños en la comida

La freidora de aire es útil para varias preparaciones pero requiere una precauciones para evitar riesgos. (Foto: Europa Press)

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Una freidora de aire puede botar humo y arruinar la textura de las comidas cuando se usa sin atender algunos aspectos básicos de la cocción. La circulación de aire caliente, que permite reducir el uso de aceite, depende de que la cesta tenga espacio, de que no haya exceso de humedad y de que el aparato esté limpio.

Errores como sobrecargar el recipiente, introducir preparaciones con rebozados líquidos o ignorar el precalentamiento pueden derivar en comida blanda, cocción despareja, residuos quemados y humo dentro de la cocina.

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Por esta razón, se explican varias prácticas que se deben evitar al manejar una freidora de aire, según el fabricante Philips, sumado a trucos para aprovechar el funcionamiento del electrodoméstico.

Qué pasa si se llena mucho la cesta de la freidora de aire

Una cesta repleta impide que el aire caliente circule de forma uniforme entre los alimentos. Como resultado, algunas piezas pueden quedar doradas en exceso, mientras otras conservan zonas frías, húmedas o poco cocidas.

Sobrecargar la freidora de aire puede dejar zonas poco cocidas y reducir el dorado de las preparaciones. (Foto: Kalley)

El problema se acentúa con productos que liberan grasa o agua durante la preparación, porque los líquidos se acumulan con mayor facilidad en la base.

La capacidad del aparato debe determinar la cantidad de comida que se coloca en cada tanda. Preparar porciones más pequeñas permite distribuir los ingredientes en una sola capa o con espacio suficiente entre ellos.

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Por qué los alimentos húmedos pueden producir humo dentro de la freidora de aire

Los adobos líquidos, las masas poco espesas y los alimentos mojados pueden gotear hacia la bandeja inferior. Cuando esos restos entran en contacto con las altas temperaturas, pueden quemarse y generar humo.

Además, la humedad en la superficie dificulta el dorado, así que el resultado suele ser una comida con una cobertura blanda o desprendida.

Se debe evitar meter en la freidora de aire alimentos húmedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de cocinar, conviene secar carnes, pescados, verduras y otros ingredientes con papel de cocina. Si la receta requiere una cobertura, es preferible usar alternativas secas, como pan rallado, harina o copos triturados.

Los rebozados líquidos no son adecuados para la freidora de aire, salvo que se adapten previamente para evitar que se desprendan durante la cocción.

Qué sucede si no se precalienta la freidora de aire

El precalentamiento permite que la cámara alcance la temperatura prevista antes de incorporar los alimentos. Ese paso favorece una cocción más estable desde el inicio y evita que productos como papas, vegetales, empanados o aperitivos congelados absorban humedad mientras el aparato toma calor.

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El precalentamiento permite que la freidora alcance la temperatura adecuada antes de incorporar los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se omite esta etapa, la superficie de la comida puede quedar menos crocante y el interior puede requerir más tiempo de preparación.

Asimismo, precalentar la freidora de aire ayuda a respetar los tiempos indicados en recetas y envases, aunque siempre conviene controlar el estado de los alimentos antes de servirlos, porque el tamaño de las porciones puede modificar el resultado.

Cuál es el problema de utilizar la freidora de aire sin limpiarla

La grasa y los restos de comida que quedan en la cesta, la bandeja o el interior del aparato pueden recalentarse en los usos posteriores. Si esos residuos se queman, producen humo, malos olores y manchas que luego son más difíciles de retirar. Otro riesgo es que pueden adherirse a los alimentos y alterar su sabor.

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La sugerencia del fabricante es limpiar las piezas extraíbles después de cada uso con agua tibia y jabón, una vez que se hayan enfriado. El interior debe repasarse con un paño húmedo, sin sumergir la unidad principal ni usar elementos abrasivos.

La cesta y la bandeja deben lavarse después de cada preparación, una vez que se hayan enfriado. (Foto: Cosori)

La limpieza frecuente de la freidora de aire limita la acumulación de grasa y contribuye a mantener el funcionamiento del electrodoméstico.

Por qué es peligroso cocinar sin nada de aceite en la freidora de aire

El aparato reduce de gran forma la cantidad de aceite frente a la fritura tradicional, pero eso no significa que todas las preparaciones deban cocinarse completamente secas.

Una pequeña cantidad ayuda a evitar que algunos ingredientes se adhieran a la cesta y puede favorecer el dorado de papas, vegetales, carnes o rebozados. El aceite puede aplicarse con una brocha o mediante un rociador, sin excederse.

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La clave está en usar una capa fina y distribuirla sobre la superficie de los alimentos, no llenar la bandeja. Un uso moderado de aceite permite mejorar la textura sin convertir la preparación en una fritura convencional ni generar acumulaciones que luego puedan quemarse.