Tecno

5 errores al cocinar en una freidora de aire que provocan humo y daños en la comida

Sobrecargar la cesta, cocinar alimentos húmedos y no retirar los restos de grasa pueden provocar problemas en el electrodoméstico

La freidora de aire es útil para varias preparaciones pero requiere una precauciones para evitar riesgos. (Foto: Europa Press)
La freidora de aire es útil para varias preparaciones pero requiere una precauciones para evitar riesgos. (Foto: Europa Press)
Guardar

Una freidora de aire puede botar humo y arruinar la textura de las comidas cuando se usa sin atender algunos aspectos básicos de la cocción. La circulación de aire caliente, que permite reducir el uso de aceite, depende de que la cesta tenga espacio, de que no haya exceso de humedad y de que el aparato esté limpio.

Errores como sobrecargar el recipiente, introducir preparaciones con rebozados líquidos o ignorar el precalentamiento pueden derivar en comida blanda, cocción despareja, residuos quemados y humo dentro de la cocina.

PUBLICIDAD

Por esta razón, se explican varias prácticas que se deben evitar al manejar una freidora de aire, según el fabricante Philips, sumado a trucos para aprovechar el funcionamiento del electrodoméstico.

Qué pasa si se llena mucho la cesta de la freidora de aire

Una cesta repleta impide que el aire caliente circule de forma uniforme entre los alimentos. Como resultado, algunas piezas pueden quedar doradas en exceso, mientras otras conservan zonas frías, húmedas o poco cocidas.

Freidora de aire negra y plateada, dos mandos superiores, cesta de cocción abierta y plato redondo con alimento en el interior
Sobrecargar la freidora de aire puede dejar zonas poco cocidas y reducir el dorado de las preparaciones. (Foto: Kalley)

El problema se acentúa con productos que liberan grasa o agua durante la preparación, porque los líquidos se acumulan con mayor facilidad en la base.

La capacidad del aparato debe determinar la cantidad de comida que se coloca en cada tanda. Preparar porciones más pequeñas permite distribuir los ingredientes en una sola capa o con espacio suficiente entre ellos.

PUBLICIDAD

Por qué los alimentos húmedos pueden producir humo dentro de la freidora de aire

Los adobos líquidos, las masas poco espesas y los alimentos mojados pueden gotear hacia la bandeja inferior. Cuando esos restos entran en contacto con las altas temperaturas, pueden quemarse y generar humo.

Además, la humedad en la superficie dificulta el dorado, así que el resultado suele ser una comida con una cobertura blanda o desprendida.

Electrodoméstico de cocción sin grasa, alternativa a métodos tradicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe evitar meter en la freidora de aire alimentos húmedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de cocinar, conviene secar carnes, pescados, verduras y otros ingredientes con papel de cocina. Si la receta requiere una cobertura, es preferible usar alternativas secas, como pan rallado, harina o copos triturados.

Los rebozados líquidos no son adecuados para la freidora de aire, salvo que se adapten previamente para evitar que se desprendan durante la cocción.

Qué sucede si no se precalienta la freidora de aire

El precalentamiento permite que la cámara alcance la temperatura prevista antes de incorporar los alimentos. Ese paso favorece una cocción más estable desde el inicio y evita que productos como papas, vegetales, empanados o aperitivos congelados absorban humedad mientras el aparato toma calor.

El precalentamiento permite que la freidora alcance la temperatura adecuada antes de incorporar los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El precalentamiento permite que la freidora alcance la temperatura adecuada antes de incorporar los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se omite esta etapa, la superficie de la comida puede quedar menos crocante y el interior puede requerir más tiempo de preparación.

Asimismo, precalentar la freidora de aire ayuda a respetar los tiempos indicados en recetas y envases, aunque siempre conviene controlar el estado de los alimentos antes de servirlos, porque el tamaño de las porciones puede modificar el resultado.

Cuál es el problema de utilizar la freidora de aire sin limpiarla

La grasa y los restos de comida que quedan en la cesta, la bandeja o el interior del aparato pueden recalentarse en los usos posteriores. Si esos residuos se queman, producen humo, malos olores y manchas que luego son más difíciles de retirar. Otro riesgo es que pueden adherirse a los alimentos y alterar su sabor.

La sugerencia del fabricante es limpiar las piezas extraíbles después de cada uso con agua tibia y jabón, una vez que se hayan enfriado. El interior debe repasarse con un paño húmedo, sin sumergir la unidad principal ni usar elementos abrasivos.

Dos manos lavan la cesta cuadrada de una freidora de aire con espuma y una esponja azul dentro de un fregadero
La cesta y la bandeja deben lavarse después de cada preparación, una vez que se hayan enfriado. (Foto: Cosori)

La limpieza frecuente de la freidora de aire limita la acumulación de grasa y contribuye a mantener el funcionamiento del electrodoméstico.

Por qué es peligroso cocinar sin nada de aceite en la freidora de aire

El aparato reduce de gran forma la cantidad de aceite frente a la fritura tradicional, pero eso no significa que todas las preparaciones deban cocinarse completamente secas.

Una pequeña cantidad ayuda a evitar que algunos ingredientes se adhieran a la cesta y puede favorecer el dorado de papas, vegetales, carnes o rebozados. El aceite puede aplicarse con una brocha o mediante un rociador, sin excederse.

La clave está en usar una capa fina y distribuirla sobre la superficie de los alimentos, no llenar la bandeja. Un uso moderado de aceite permite mejorar la textura sin convertir la preparación en una fritura convencional ni generar acumulaciones que luego puedan quemarse.

Temas Relacionados

Freidora de aireHumo en la freidora de aireComidaGrasa en la freidora de aireElectrodomésticoTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién es Dario Amodei: cómo fundó Anthropic con su hermana después de dejar OpenAI

Amodei es líder ejecutivo detrás de la empresa de Claude y su sueldo actual es de unos 18 millones de dólares

Quién es Dario Amodei: cómo fundó Anthropic con su hermana después de dejar OpenAI

Puedo usar Gemini gratis: Google deja descargar y crear fotos sin pagar

Las imágenes generadas se descargan en computadoras y celulares sin marcas de agua para uso personal

Puedo usar Gemini gratis: Google deja descargar y crear fotos sin pagar

Qué es iLovePDF, qué hay detrás de esta web que usa documentos gratuitos de todos y si es seguro o no

El procesamiento de facturas, contratos y datos personales genera dudas sobre el tratamiento final de la información y las garantías de seguridad de la aplicación

Qué es iLovePDF, qué hay detrás de esta web que usa documentos gratuitos de todos y si es seguro o no

Hackers secuestraron tres dominios nacionales para fabricar certificados falsos de Google

La compañía de Mountain View admitió que no puede garantizar haber encontrado todos los certificados falsos emitidos durante el ataque

Hackers secuestraron tres dominios nacionales para fabricar certificados falsos de Google

Cómo se usa en Colombia la IA para detectar inconsistencias en tiempo real en pago de impuestos

La Dian centraliza en una sola plataforma los archivos XML correspondientes a distintas obligaciones tributarias y cruza automáticamente la información

Cómo se usa en Colombia la IA para detectar inconsistencias en tiempo real en pago de impuestos

DEPORTES

“Último Tango”, “Dios” y “Leyenda”: la repercusión de la despedida de Lionel Messi en los medios del mundo

“Último Tango”, “Dios” y “Leyenda”: la repercusión de la despedida de Lionel Messi en los medios del mundo

La curiosa reacción del entrenador de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo

Qué dijo Papu Gómez sobre el partido despedida de Lionel Messi en su rol de comentarista de la TV de Medio Oriente

Anunció su retiro en 2002, pero una negociación de último momento lo cambió todo: así sumó Ferguson una década extra en Manchester United

Lo que no se vio de la despedida de Messi: la secuencia de su gol desde la platea, el blooper de los drones y las jugadas que lo hicieron enojar

TELESHOW

Cómo fue el rating de la despedida de Leo Messi: una transmisión que comenzó varias horas antes y dejó números récord

Cómo fue el rating de la despedida de Leo Messi: una transmisión que comenzó varias horas antes y dejó números récord

El comunicado del Grupo Cali luego de su show fallido en la despedida de Lionel Messi

La emoción de La Sole después de cantarle a Lionel Messi: el abrazo con Antonela y la historia del poncho bandera

El sentido mensaje de Nico Vázquez en la despedida de su amigo Lionel Messi: “Te vimos caer y levantarte”

La revelación de Ángel de Brito sobre Lali Espósito y Tini Stoessel: “Se invitaron a sus casamientos”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras enfrenta desafíos clave para atraer inversiones, advierte director del BCIE

Honduras enfrenta desafíos clave para atraer inversiones, advierte director del BCIE

León XIV quedó impactado por los suicidios juveniles en Uruguay: se espera un mensaje de “esperanza y vida”

El gobierno que debemos construir

Orgullo salvadoreño en el campo colombiano: Los Escachaitos sorprenden al recrear las auténticas pupusas

La lección de Malawi: cuando la salvación de una especie desata el caos local